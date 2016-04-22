



ИА REGNUM Барак Обама

Мировая властная иерархия изменилась и больше никогда не будет прежней. Если в годы президентства Джорджа Буша-младшего казалось, что глобальный порядок будет основываться на тандеме США и Китая, то в настоящее время данная конструкция жизнеспособна только при участии России. Не случайно директор Французского института международных отношений (IFRI) Томас Гомар говорит о наличии «стратегического треугольника», который «состоит из трех ведущих военных держав планеты — России, Китая и Соединенных Штатов», передает Xerfi Canal TV.По Гомару, отношения внутри треугольника не только формируют контуры современного миропорядка, но и определяют будущее американо-китайских отношений. Как это стало возможным?

Трансформация началась еще в 2008 г., когда коллапс финансовой системы США вынудил остальные национальные правительства выкарабкиваться усилиями собственных печатных станков. Два года безудержных финансовых вливаний спровоцировали «арабскую весну», которая на деле переросла в эрозию американского влияния на Ближнем и Среднем Востоке, негативно отразившись на отношениях США с Израилем и арабскими монархиями Персидского залива. Упадок американоцентризма открыл коридор для антитеррористической операции ВКС России в Сирии, после пяти месяцев которой Тель-Авив принялся сверять часы с Москвой, а не Вашингтоном. В этом смысле визит премьер-министра Израиля в Россию (21 апреля 2016 г.) призван расставить новые акценты в регионе.

Биньямин Нетаньяху пытается заручиться поддержкой президента Владимира Путина по вопросу о сирийских Голанских высотах, которые находятся под контролем ЦАХАЛа с 1967 года. «Во‑первых, мы делаем всё, что зависит от нас, для того чтобы предотвратить появление сверхсовременного оружия в руках «Хезболлы», которое переходит туда из Сирии и Ирака. Во‑вторых, мы делаем всё для того, чтобы предотвратить появление дополнительного фронта террора против нас на Голанских высотах. Это та «красная черта», которую мы обозначили и продолжаем на этом настаивать… И поэтому в рамках договора или без договора Голанские высоты останутся частью израильской суверенной территории», — заявил глава израильского правительства на встрече в Кремле. Правоцентристское издание Israel Hayom поддерживает усилия Нетаньяху: «Израиль добился особого статуса в отношениях с Москвой. В то время как мир оказался поделен на два лагеря, один из которых оказался в противостоянии с Россией, а второй подчиняется российским требованиям, Израиль занял уникальное положение и ведет с Россией честный и открытый диалог, защищая свои интересы. Именно так добиваются успеха».

Обращает на себя внимание тот факт, что визит Нетаньяху в Москву совпал с поездкой Барака Обамы в Эр-Рияд, где состоялся саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Президента США приняли холодно, что объясняется не только политическими трениями между Вашингтоном и Эр-Риядом, но и ставкой первого на Тегеран. В своем выступлении Обама (которого цитирует NBC News) лавировал между саудовцами и иранцами: «Несмотря на то, что Иран называет Америку «Большой сатаной», мы сумели заключить ядерную сделку, избавив нас от гонки вооружений. Это делает нас сильнее и безопаснее… Мы должны не только эффективно обороняться и удерживать Иран от действий, противоречащих международных правилам и нормам, но и проявлять готовность к диалогу». Слова Обамы обрели политический вес, 21 апреля Верховный суд США отказался вернуть Тегерану активы на $2 млрд, санкционировав их передачу (в качестве компенсации) семьям американских военнослужащих, погибших в Бейруте в результате теракта 1983 г. Однако Эр-Рияд больше не верит Вашингтону. И вот почему.

18 декабря 2015 г. Обама отменил эмбарго на экспорт нефти, которое на протяжении последних 40 лет благоприятствовало импорту «черного золота» из Саудовской Аравии и других стран ОПЕК. Белый дом фактически отказался от «договоренностей Куинси», достигнутых в 1945 г. президентом Франклином Рузвельтом и саудовском королем Абдель-Азизом ибн Саудом. Тогда Эр-Рияд предоставил Вашингтону эксклюзивное право на добычу, разработку и покупку нефти из королевства взамен гарантий безопасности. Подробную хронологию отношений приводит Институт Брукингса: в 1973 г. король Фейсал вводит эмбарго в отношении Америки за поддержку Израиля; 1980-е гг. знаменуются тесным сотрудничеством короля Халида с президентом Джимми Картером против Советской Армии в Афганистане, а в начале 1990-х уже король Фахд призывает Джорджа Буша-старшего начать боевую операцию против Саддама Хусейна и «освободить» Кувейт. В начале 2000-х наступает разлад — президент Уильям Клинтон отказывает королю Абдалле в просьбе надавить на Израиль. При Джордже Буше-младшем дистанция увеличится — Белый дом поддержит премьер-министра Ариэля Шарона.

Ирония истории состоит в том, что демократ Рузвельт создал американо-саудовские отношения, приняв в 1943 г. в Белом доме будущих королей — Фейсала и Халида, а демократу Обаме пришлось их разрушить. Правда, до основания это сделать пока не удалось, поскольку страны объединены нитями транснациональных интересов. В частности, председатель Центрального банка Саудовской Аравии Фахад аль-Мубарак, в ведении которого находятся активы на $700 млрд (в основном — казначейские облигации США), ранее занимал пост руководителя саудовского филиала Morgan Stanley; а принц Альвалид бин Талал, крупнейший инвестор королевства, является акционером таких корпораций, как Citigroup и Twitter, говорится в редакционной статье Совета по международным отношениям (CFR).

Что дальше? Американские эксперты выстраивают разные сценарии. Так, экс-глава парижского бюро Fox News Рейчел Марсден утверждает, что Москва и Вашингтон должны объединиться против Эр-Рияда, который тяготеет к союзу с Пекином, передает газета Baltimore Sun. Ссылаясь на секретный доклад ЦРУ от 1999 г., автор недвусмысленно дает понять, что «нефтяные интересы Китая на Ближнем Востоке представляют угрозу региональным интересам США». В качестве мотивации Марсден напоминает, что именно саудовцы финансировали террористические группировки на Северном Кавказе. Более того, отмечается, что 15 из 19 террористов, совершивших нападение на США в 2001 г., были подданными Саудовской Аравии. Разумеется, это так. Никто уже не делает секрета из того, что ключевая цель «арабской весны» заключалась в ослаблении Поднебесной.

Не случайно Пекин обнародовал концепцию Шелкового пути в октябре 2013 года, делая ставку на развитие железнодорожной ветки через Среднюю Азию в Иран и далее в Европу. Логистика проекта берет начало в г. Иу (восточная провинция Чжэцзян), откуда железная дорога следует в Казахстан и Туркмению, чтобы выйти на территорию Ирана, уточняет японский (англоязычный) журнал Diplomat. Прежде чем войти в Тегеран, китайский поезд за 14 (!) дней проходит 10,399 км пути. Для сравнения: доставка аналогичного груза по морю из Шанхая в иранский порт Бендер-Аббас занимает 45 дней.

Со стратегической точки зрения сдерживание Китая американцами полностью обусловлено географией. Поэтому Поднебесная строит экономические коридоры в Южной и Юго-Восточной Азии, пытается удерживать равновесие в Пакистане и Афганистане. Такова логика опосредованной войны, которая ведется великими державами в Евразии — от Гибралтара и Кипра до Синьцзяна и Карачи.