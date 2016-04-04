



Иван Шилов ИА REGNUM Полка главных героев

Моя приятельница, которая, несмотря на техническое образование, периодически читает гуманитарную литературу, с долей иронии отнеслась к тому, что я стал писать про «Кропоткина» как про новинку литературы… Но, во-первых, если книга переиздана и продаётся среди новинок, то разве это не повод, а во-вторых, мы сразу попадаем в сердце проблематики истории идей… Бывает ли новизна под солнцем, где род приходит и род уходит, а новые иронические детективы не оказываются настолько уж новыми… Как получается, что старое становится «актуальным»? Историки всегда вызывали у меня зависть. В том числе поскольку новизна, по сути, для них невозможна. Одна из особенностей истории как царицы наук, что постепенно всё становится ей… Есть только уже бывшее. Переплетения тысяч линий, фамилий, гербов, гробов — всего почти весёлого (с некоторого расстояния) кровавого потока истории…

Смелость посмотреть на вещи с определённой дистанции. В случае Кропоткина перед нами не только станция метро, названная в честь Петра Алексеевича, но и сама его личность почти возрожденческого масштаба. Но оказывается, что при этом многие вопросы остаются. Кто мы? Куда мы идём? Кто наши герои? Что же «это» за страна? Где лучшие (худшие?) люди живут в эмиграции и сбегают из тюремных лазаретов на натренированных специально для побегов рысаках… Не правда ли, вполне может пройти по графе «приключенческая литература»?

Язык Кропоткина не так уж архаичен, увы. В нём даже нет почти никаких особо «колоритных» нюансов, которые мы можем легко найти у Гиляровского или Пыляева… Но читая Кропоткина, мы можем прикоснуться к другому времени, «старорежимной» образованности. Парадоксам отечественной истории. Даже не являясь гуманитарием, а просто живя в нынешней России, постепенно начинаешь задаваться вопросом, а точно ли «демократы» такие уж «демократы», а «либералы» (ставшие таковыми прямо из Коммунистической партии) такие уж «либералы». И вообще, как это всё, вашу мать, понимать… Словно в пространстве зазеркалья, понятия меняют смыслы, дрожат, пропаганда и идеология то теряют всякий смысл, то вновь становятся всем… И занять хоть какую-то внятную позицию в этих странных скачках практически невозможно. Искушение отказаться от «любой власти» по-прежнему огромно…

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Кропоткин «Русская литература: идеал и действительность»

И всё-таки странно думать, что ещё в не столь далёком прошлом на географических картах были «белые пятна» и эпоха открытий (не в интернете, а настоящих путешествиях) ещё не прошла, и князь Кропоткин относится к этой эпохе. Книга, формально являющаяся сборником лекций, одновременно читается как прекрасный роман, где, впрочем, сюжеты все как-то примерно одинаковы — ссылка, тюрьма, чахотка… Никогда и нигде не умирало так много литераторов. Собственно, единственный заключенный, которому удалось сбежать из Петропавловки за всю историю её существования, и был сам Кропоткин… Конечно, он не одинок в своих писаниях о русской литературе на английском языке (например, можно вспомнить лекции Набокова, человека совсем иных убеждений и пристрастий). Читать господина (если это обращение уместно) Кропоткина предельно интересно. Это замысловатый баланс между анархизмом (прежде всего интеллектуальным и «утопическим») и воспитанием, аристократизмом, вежливостью, «научностью»… Например, в рассуждениях о Пушкине или Толстом мы с лёгкостью найдём вполне критические пассажи, которые, строго говоря, не так часто встречаются в агиографиях этих персонажей. Перед нами школа умеренного скептицизма, и в этом смысле здорового интеллектуального анархизма, с одной стороны, уважение к авторитетам и традиции, с другой стороны, смелость подвергать их сомнению. Здесь есть некоторая дистанция взгляда на знакомые фигуры. И поэтому учебник стоило бы рекомендовать как обязательный не только для начинающих анархистов (которые, кстати, бы узнали, что анархизм это не только значок «анархия» и пиво в чёрных штанах, но ещё и некоторая довольно требовательная, кстати говоря, философия культуры… А там, глядишь, чтение книжек увлекло бы их ненароком и спасло от уголовного наказания за экстремизм, например…) С другой стороны, учебник интересен и тем, что в нём много внимания уделяется «второму ряду». Вообще «малоизвестные имена», «имена плеяды», «люди круга», пресловутые жители страны Итогдалия — здесь явлены если не в полный рост, то с явным вниманием к братьям меньшим. Как же жили те, кто был не в центре, а по краям и в то время… Конечно, и в современной литературе эта тема звучит. Достаточно вспомнить уникальный по-своему текст «Изломанный аршин» Самуила Лурье, где исторические представления тоже подвергаются довольно смелой переоценке. И совсем с других позиций описывается «золотой век» русской литературы.

Вернёмся к Кропоткину. Лёгкий снобизм «знающего» может быть выражен разными способами. Если здесь он присутствует, то в «дидактике», нормальном для «лекции», но всё-таки не единственном способе писать, когда пишущий подробно «знает всё», более того, не особо сомневается в своих убеждениях и принципах. Если угодно, то это особенность ещё «той эпохи», когда люди были людьми «принципов», можно было быть «человеком слова», ну и прочие отраженные представления о чести. Тут если есть идеалы, то они есть, и за них умирают. Или на худой конец уезжают… Никакой «постмодернисткой» гонки за количеством ссылок, популярностью в сети и прочее пока ещё нет и в помине… Эпоха симулякров и крем-брюле интеллектуалов в кафе ещё не пришла.

Когда читаешь страницы отечественной литературы, то как-то невольно думаешь, что ужас отечественной истории лучше созерцать на почтительном расстоянии. Со скрипом приоткрывается дверца в райский ад, адский рай — с царизмом, святыми, революционными идеями, реакцией, тюрьмой, сумой, великим будущим, чёрт чем ещё… Предоставляя читателю самому выбирать, с кем чувствовать солидарность. Дурная бесконечность отечественной истории прекрасно становится заметной, проступая, как водяные знаки, на свет. Даже на фальшивой купюре. Собственно, во многом — это про это. Про ценности. Мнимые и настоящие. Какие и по какому курсу. Мнения, как обычно, расходятся.