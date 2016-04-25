



Иван Шилов ИА REGNUM Старт китайской ракеты «Великий поход — 6»

24 апреля 1970 г. состоялся запуск первого китайского спутника «Дунфан Хун-1». 8 марта 2016 г. Госсовет КНР принял постановление об учреждении нового государственного праздника — Дня китайской космонавтики. За прошедшие 46 лет Китай получил богатый опыт в космическом отрасли. Ежемесячные новости об успехах китайских инженеров и ученых заставили международных экспертов всерьез задуматься о будущем космонавтики в КНР. Вопросы, обсуждаемые специалистами, можно поставить следующим образом: «Станет ли космос китайским?» и «Сможет ли мир противостоять космической экспансии КНР?».

Китай в космосе вчера

Считается, что космическая программа Китая была заложена 8 октября 1956 г. Отправной точкой в развитии космических технологий принято считать учреждение V Академии министерства обороны КНР, сотрудники которой с помощью советских инженеров и оборудования начали разрабатывать ракеты и спутники.

СССР передал КНР некоторые образцы ракетной техники, провел обучение специалистов и оказал помощь в строительстве первого космодрома Цзюцюань. В 1960 г. Китай провел успешный запуск ракеты «Дунфан-1», которая по своей конструкции полностью повторяла советскую баллистическую ракету Р-2.

Во главе космической программы Китая стоял Цянь Сюэсэнь — инженер, который как и основоположник советской космонавтики С.П. Королев, прожил очень сложную жизнь. Окончив Шанхайский университет транспорта, Цянь Сюэсэнь был направлен на прохождение обучения в США. Талантливого инженера сразу заметили, после чего Цянь начал работать над созданием первой американской ракеты в начале 1940-х гг. Спустя 10 лет китайский инженер был обвинен в пособничестве коммунистам и взят под домашний арест. Цян Сюэсэнь спешно вернулся в Китай и после этого до конца своей жизни не сотрудничал с НАСА.

Ухудшение отношений с СССР привело к снижению темпов развития космонавтики в Китае. Первый китайский спутник был выведен на орбиту лишь спустя 9 лет после первого пилотируемого полета Ю. А. Гагарина.

Однако несмотря на столь поздний «старт», китайские специалисты начали спешно осваивать новые технологии. В 1976 г. Китай стал третьей страной после СССР и США, освоившей технологию возвращения спутников. С 1980 г. по 1989 г. на орбиту Земли были успешно выведены 15 спутников. С начала 1990-х гг. КНР начала предоставлять услуги по выводу иностранных спутников на околоземное орбиту.

Новый этап в развитии китайской космонавтики начался в 1999 г. с запуском первого корабля проекта «Шэньчжоу». 15 октября 2003 г. состоялся исторический полет первого китайского космонавта Ян Ливэя. Космонавт провел на орбите более 21 часа и успешно приземлился в капсуле на территории Внутренней Монголии. Таким образом, отставание КНР от СССР составило более 40 лет.

Китай в космосе сегодня

Постоянное отставание от России и США в космической гонке вынудило руководство КНР бросить все силы на сокращение разрыва в технологиях ведущих космических держав.

В 2008 г. космонавт Чжай Чжиган, повторил подвиг А.А. Леонова 1965 г., совершив выход в открытый космос. Годом ранее стартовала китайская лунная программа, главным результатом которой стало успешное прилунение автоматической межпланетной станции «Чанъэ-3» 14 декабря 2013 г. Начиная с 2011 г. КНР ежегодно занимает 2 место в мире по количеству совершенных запусков ракет, незначительно уступая РФ.

Инженеры и ученые из Китая продолжают осваивать новые технологии для их последующего использования в космосе. В конце апреля стало известно о завершении работ над уникальным 10-метровым манипулятором. Об этом ИА «Сина синьвэнь» сообщил анонимный источник из Китайского национального космического управления. Благодаря новому устройству значительно сократится количество выходов космонавтов в открытый космос. Технические характеристики позволяют производить перемещение грузов и ремонт обшивки корабля не покидая модулей космической станции. Как ожидается, еще одна «космическая рука» будет создана в ближайшее время. Аналогичные манипуляторы будут установлены на первой орбитальной станции КНР.

Китайские ученые успешно испытали технологию 3D печати в условиях невесомости. По задумке исследователей, 3D печать прямо на орбите позволит значительно сократить расходы на космические программы. Если ранее для доставки любого груза требовался дорогостоящий ракетоноситель, то благодаря новой технологии космонавты смогут сами распечатывать необходимые им инструменты и материалы, пишет «Сина синьвэнь».

6 апреля с космодрома Цзюцюань стартовала ракета Long March-2D с возвращаемым спутником «Шицзянь-10», об этом сообщило ИА «Синьхуа». Менее чем через 2 недели издание «Чжунго жибао» опубликовало статью об успехах китайских ученых в космосе. Исследователи из КНР сообщили об успешном завершении эксперимента по изучению клеточного размножения в невесомости. Снимки, полученные со спутника «Шицзянь-10», демонстрируют развитие эмбрионов мышей.

Примерно раз в месяц на орбиту выводятся спутники системы Beidou Navigation Satellite System (BNSS). 30 марта Власти КНР сообщили журналистам об успешном запуске ракеты Long March-3А с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Ракетоноситель вывел на околоземную орбиту 22-й спутник системы Beidou. Навигационная система Beidou, создание которой началось еще в 1994 г., задумывается как альтернатива американской системы GPS. По планам китайских ученых, к 2020 г. работу системы будут поддерживать более 40 спутников. Таким образом BNSS превратится в навигационную систему с глобальным охватом, пишет «Жэньминь жибао».

Подобные успехи Китая вызывают напряженность у других «крупных игроков» в космической отрасли. В начале апреля стало известно, что ракетные двигатели РД-180 не будут поставляться в Китай, так как КНР не участвует в контроле за распространением ракетных технологий, сообщают «Известия» со ссылкой на «Роскосмос».

Похоже, что китайская сторона была готова к такому «сотрудничеству» — вскоре после появления новости об отказе РФ поставлять ракетные двигатели в Поднебесную, Китайское национальное космическое управление опубликовало отчет о проведении последних испытаний сразу нескольких космических аппаратов. Космическая лаборатория «Тяньгун-2», пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11» и грузовой корабль «Тяньчжоу-1» перевернут страницу в истории развития космонавтики в Китае, пишет «Наньцзао жибао». Как отметили в агенстве, в настоящее время ведутся последние приготовления к запуску «Тяньгун-2». Космонавты, чьи имена пока не сообщаются, проходят курс подготовки, сборка «Тяньгуна-2», «Шэньчжоу-11» и «Тяньчжоу-1» полностью завершена.

Китай в космосе завтра

Одной из главных целей КНР в 13-м пятилетнем плане развития (2016−2020 гг.) является активное освоение космического пространства. За расплывчатой формулировкой скрываются вполне конкретные задачи: завершить лунную программу, создать первую орбитальную станцию, увеличить количество спутников и свести количество аварийных запусков ракет к нулю.

22 апреля исполнительный директор Китайской корпорации аэрокосмических наук и технологий Чэнь Сяочуань заявил, что в ближайшие 5 лет Китай осуществит запуск 150 ракет семейства Long March, пишет «Синьхуа». Темпы развития космической программы КНР крайне точно описывает цитата Чэнь Сяочуаня: «Для запуска первых 100 ракет нам потребовалось 37 лет. Нам необходимо еще всего 7 лет для того, чтобы запустить еще одну сотню». В случае, если Китай действительно будет выводить по 30 новых спутников ежегодно, то уже спустя несколько лет космическое присутствие КНР будет значительно превосходить другие страны.

Днем ранее стало известно, что китайские инженеры разрабатывают собственную многоразовую ракету-носитель. Специалисты Китайской академии технологий ракет-носителей уже создали опытный образец, который был неоднократно испытан на одном из полигонов в КНР. Tехнология, разрабатываемая китайскими инженерами, отличается от технологий, используемых в американской программе SpaceX.

В начале марта ИА «Сина синьвэнь» опубликовало интервью замглавы отдела развития вооружения Центральной военной комиссии КНР генерала Чжан Юйлина. По словам китайского генерала, работа по программе освоения пространства между Землей и Луной уже началась.

В 2014 г. NASA и Роскосмос приняли решение о продлении срока службы МКС еще на 4 года — вплоть до 2024 г. Первая китайская космическая станция будет выведена орбиту к 2020 г. Вполне может так случится, что спустя 4 года после запуска Китай станет единственной страной, обладающей собственной космической станцией.