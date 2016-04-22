Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Национальный день армии Ирана

17 апреля в Тегеране прошел военный парад, посвященный Национальному дню армии. Трансляция велась по всем федеральным каналам. На церемонии присутствовали президент Ирана Хасан Рухани, командующие всех родов войск, включая главнокомандующего армией Атаоллу Салехи, начальника Генштаба ВС Хасана Фирузабади, министра обороны Хосейна Дехгана, командующего сухопутными войсками Ахмед-Резу Пурдастана.

Иранские военные продемонстрировали современные образцы вооружений, в том числе ракеты, танки, бронемашины, беспилотные летательные аппараты, истребители, радиолокационные системы и системы ПВО. Иран впервые показал купленный у России зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300.

Хасан Рухани обратился к гостям и участникам парада. «Наша дипломатия и вооруженные силы преследуют единую цель: национальную безопасность, мощь, стабильность и развитие Ирана. Армия не является армией отдельных групп, партий или кланов, но служит исламскому строю и народу», — передает слова президента агентство IRNA.

Рухани подчеркнул, что «военно-политическая и экономическая мощь Ирана не направлена против соседних государств и мусульманского мира. Если исламским странам будет угрожать терроризм или сионизм, то Иран — единственная сила, которая всегда откликнется на помощь в борьбе с этими угрозами».

Во время общения с военными атташе по случаю Национального дня армии иностранных государств генерал Пурдастан назвал причины роста терроризма в регионе и предостерег Запад от угрозы экстремизма. «Ошибочная политика и экспансионистские амбиции некоторых держав привели к ситуации, когда большинство стран мира вовлечены в борьбу с терроризмом и платят за это высокую цену. Терроризм — глобальное явление, с которым сталкиваются и европейские государства. Следовательно, если сегодня террористические группировки не подавляются в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, Афганистане, то их деятельность распространится от стран Центральной Азии до США и Европы», — передает слова генерала агентство FarsNews.

Советник по международным вопросам верховного лидера ИРИ Али Акбар Велаяти во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индии дал оценку российско-иранским отношениям. «Поставка системы С-300 демонстрирует серьезный уровень сотрудничества между Россией и Ираном. Российско-иранские отношения находятся на начальной точке. Наши совместные усилия в Сирии, в борьбе с терроризмом и экстремистскими течениями имеет важное значение. Мы прогнозируем, что отношения Москвы и Тегерана имеют светлое будущее. Наше сотрудничество на разных направлениях принесет мир и безопасность на Ближний Восток», — цитирует Велаяти агентство TasnimNews.11 апреля Россия поставила первую партию ЗРК С-300 в Иран. По словам главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, поставка С-300 в Иран завершиться в этом году. В конце апреля министр обороны Хосейн Дехган посетит Россию, где примет участие в V Московской конференции по международной безопасности. Также запланирована встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Поездка Рухани в Семнан

19 апреля президент Хасан Рухани и члены иранского правительства прибыли с традиционной рабочей поездкой в провинцию Семнан. Правительство привезло 67 планов и проектов развития для региона (остана). Эта поездка стала первой в новом году (по иранскому календарю начинается 21 марта). Семнан — родина действующего иранского президента, где он пользуется большой поддержкой. Кортеж проследовал по центральным улицам города, на которых его встречали толпы людей. Об этом сообщает телеканал PressTV.

Рухани выступил перед многотысячным митингом на центральной площади. В начале своей речи президент напомнил в каком состоянии ему передал страну экс-президент Махмуд Ахмадинежад. «Новая администрация приступила к работе в тот период, когда санкции, исламофобия и иранофобия достигли апогея. Инфляция, рост безработицы, нестабильная ситуация на рынке поставили жизнь народа и будущее страны в неопределённость», — передает слова Рухани агентство IRNA.

Президент также ответил на критику противников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 5 апреля на первом собрании Высшего совета командиров Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари поставил под сомнение пользу ядерных соглашений. «Разве может СВПД считаться панацеей от всех проблем, стоящих перед страной? Люди которые сегодня говорят о сериале «СВПД», стали на путь контрреволюции и хотят презреть великих людей Ирана. СВПД не воспринимался и не будет восприниматься как гордость иранцев. Народ Ирана с ненавистью принял СВПД, разве он принес какие-нибудь результаты? А нам уже предлагают принимать новые формы СВПД», — цитирует генерала агентство TasnimNews, приближенное к КСИР.

Рухани ответил критикам следующим образом: «Реконструкция после разрушения занимает много времени. Сегодня устранены преграды для предпринимателей и инвесторов. Прошло только три месяца с момента заключения сделки, но некоторые считают, что прошло 30 лет».

Президент раскритиковал СМИ, атакующие правительство за ядерную сделку. По его мнению, они «сеют хаос и анархию». «Аморальные атаки некоторых медиа — ниже достоинства иранского народа. Нет ничего плохого, когда во время выборов между различными партиями, политическими силами разворачивается конкуренция. Выборы — время лозунгов, громких заявлений, конкуренции. Однако сейчас нам следует отложить в сторону все противоречия. Настало время реализации и использования возможностей ядерной сделки», — резюмировал Рухани.

В последнее время заметно возросла критика политики Рухани, в том числе среди действующих членов Меджлиса. Они постоянно говорят о том, что «СВПД открывает большие возможности для врагов Ирана». Через консервативные СМИ они отстаивают тезис о том, что ядерная сделка не дала ничего Ирану. В ответ проправительственные медиа, поддерживающие администрацию Рухани, пытаются убедить иранское общество в обратном.

BASF и Total в Иране

19 апреля заместитель министра нефти, глава Национальной иранской компании (NIOC) Рокноддин Джавади прокомментировал последнюю информацию о ходе переговоров с индийскими компаниями по разработке газового месторождения Farzad B. По мнению замминистра, «контракт между Ираном и Индией будет подписан до конца 2016 года». Запасы Farzad B оцениваются в 12,8 трлн куб. футов. Они были открыты в 2008 г. консорциумом трех индийских компаний — ONGCVidesh, OilIndiaиIndianOil, сообщает агентство MehrNews.

В ходе своего общения с журналистами председатель NIOC затронул вопрос сотрудничества с немецким концерном BASF. Джавади напомнил о подписанном соглашении с дочерней компанией BASF — Wintershall. Немецкая компания займется исследованием четырех нефтяных месторождений на западе Ирана. Замминистра нефти подчеркнул, что «к середине июня объемы добычи нефти в Иране достигнут досанкционного уровня, ежедневно будет добываться около 4 млн баррелей».

Ранее заместитель директора Ассоциации работников нефтехимической промышленности Парвиз Шафах-заде рассказал о подписании Меморандума о взаимопонимании между BASF и ИРИ на сумму €6 млрд. На основе достигнутых договоренностей BASF займется строительством крупного нефтехимического завода на 2 фазе Ассалуйе (крупный промышленным район на юго-западе Ирана — ИА REGNUM ).

«Учитывая преимущества Ирана для развития нефтехимической промышленности, включая хранение больших объемов природного газа, близость к потребителям таким как Китай, Индия, Турция и страны Восточной Азии. Total и BASF могут смело инвестировать в Иран, предлагать новые технологии», — резюмировал Шафах-заде. Снятие санкций с Ирана обостряет борьбу между крупнейшими игроками энергетического рынка.