



Иван Шилов ИА REGNUM Снос памятника В.И.Ленину в Риге. 1991

18 апреля Латвия объявила, что после многих лет кропотливых трудов она, наконец, подсчитала экономический ущерб от «советской оккупации» и готова выставить России счет в 185 млрд. евро. В нашей стране за последние годы уже привыкли к постоянным финансовым претензиям то Латвии, то Эстонии, то Литвы, то их всех трех, вместе взятых. Помнится, несколько лет назад в Эстонии на полном серьезе предлагали стребовать с России Новосибирскую область во временное пользование для компенсации ущерба. Поэтому реакция была ожидаемой: кто-то вспомнил про уши от мертвого осла, кто-то преступления латышских стрелков, кто-то колоссальные инвестиции СССР в экономику Прибалтики. Большинство же и вовсе эту новость проигнорировало — грех обижаться на убогих.

Однако Латвия совершенно не заслужила такого иронично-пренебрежительного к себе отношения. России давно пора по достоинству оценить ее неутомимую, пусть и непреднамеренную, работу на нашу пользу и наше благо. Бескорыстная любовь к чужим деньгам и непреодолимое желание жить за чужой счет заставляют эту маленькую, но очень гордую республику из года в год напоминать России и всему миру о российских правах на Прибалтику, фактически самой писать на себя в Москву доносы: «Латвия — незаконно отторгнутая от России территория, не забывайте об этом».

Финансовые претензии к СССР Латвия выставляет исключительно Российской Федерации, а не Грузии, Украине или Киргизии. Делается это не по глупости и не из русофобии (хотя она там и зашкаливает). В международном праве есть понятие «континуитет», отражающее непрерывность международной правосубъектности государства, которая не зависит от изменения его территории, политического строя и названия. Наиболее доходчиво сущность континуитета выразил крупнейший российский правовед-международник С.В. Черниченко: «Человек, меняя имя и потеряв ногу, не теряет ни своей личности, ни своей правосубъектности».

Континуитет Российской Федерации означает, что она является не одним из новых государств, подобно бывшим союзным республикам, получившим независимость в 1991 г., а государством-продолжателем СССР, тем же субъектом истории и права, что и Советский Союз. Этот статус за Россией признан всем мировым сообществом и закреплен в многочисленных международных договорах. Он обеспечил автоматическое занятие Российской Федерацией места СССР в Совете безопасности ООН. Единственное государство в мире, официально не признающее континуитет России — Украина: «Исходя из принципиальных соображений, Украина не может признать какого-либо специального статуса Российской Федерации по сравнению с другими государствами — преемниками Советского Союза».

Именно особым статусом Российской Федерации, — ее континуитетом, — Латвия, как и другие прибалтийские республики, обосновывает то, что свои финансовые претензии к СССР она адресует России, а не кому-то другому. По их логике в 1920 г. советское правительство признало независимость Латвии, а в 1940—1941 и в 1945—1991 гг. СССР этой независимости ее лишил. Отсюда вывод: раз Российская Федерация — тот же субъект права, что и Советский Союз, то она как ответственный член международного сообщества обязана возместить Латвии ущерб за действия СССР, именуемые в Латвии «оккупацией».

Казалось бы, все логично. Поэтому, с какой стати мы должны быть благодарны Латвии за то, что выставив счет на 185 млрд. евро, она в очередной раз напомнила нам о континуитете России? Раздаются даже порой голоса: «Зачем нам этот континуитет и особый статус, если он оборачивается постоянными требованиями покаяния за советские грехи и многомиллиардными счетами?». Однако проблема не в континуитете, а в том, что власти России упорно не желают им пользоваться в практической политике, и вот уже более двух десятилетий играют с прибалтийским этнократиями в поддавки.

Современное российское государство, в соответствии с понятием континуитета, правопродолжатель не только СССР, но и Российской империи, Московского царства и Древней Руси. Кстати, отсюда во многом проистекает резкое неприятие континуитета России Украиной, и упорная борьба либеральной общественности против установки в Москве памятника князю Владимиру Крестителю, который призван символизировать непрерывность русской истории. Впрочем, Московское царство и Киевскую Русь оставим в стороне — это особая тема. Что же касается СССР и Российской империи, то мировое сообщество и международное право всегда рассматривало их в качестве одного и того же субъекта истории и права. Доказывать это — ломиться в открытую дверь. В Советском Союзе на уровне пропаганды континуитет отрицался — «мы родом из Октября». Но на уровне права и внешней политики ситуация была совершенно иной.

Выдающийся советский правовед Ф.И. Кожевников в 1948 г. писал: «Великая Октябрьская социалистическая революция не создает в юридическом смысле нового субъекта международного права. СССР… это — Россия, но в виде социалистического союзного государства». Это была не контрреволюционная ересь, а четкое отражение реальности. Например, Советский Союз, опираясь на свой континуитет, потребовал в 1940 году от Румынии возвращения Бессарабии, употребив при этом в ультиматуме понятия «СССР» и «Россия» как синонимы: «В 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла от Советского Союза (России) часть его территории — Бессарабию …».

Как только мы перестаем искусственно ограничивать континуитет Российской Федерации советским периодом, претензии Латвии, как и других прибалтов, предстают в совершенно ином виде. Территория современной Латвии вошла в состав России в 1721 г. в итоге русско-шведской (а не русско-латышской) войны по Ништадтскому мирному договору. Полезно напомнить, Россия заплатила за эти земли огромную по тем временам сумму — 2 млн. ефимков. Что позволяет говорить не только о завоевании, но и покупке земли в русскую собственность у ее тогдашнего законного владельца — Швеции. Вхождение Латвии, и Прибалтики в целом, в состав России произошло в полном соответствии с нормами действовавшего на тот момент международного права. Границы Российской империи имели международное признание, ее территориальная целостность была столь же легитимна, как и территориальная целостность Франции или Германии.

Да, в 1920 г. Советская Россия по Рижскому мирному договору признала независимость Латвии и отказалась «на вечные времена от всяких суверенных прав кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу и земле». Для Латвии этот договор — фундамент ее государственности и, естественно, что она на него молиться готова. Только с какой стати Россия должна «вечные времена» руководствоваться тем, что от ее имени подписали два международных афериста — Адольф Иоффе и Яков Ганецкий (Фюрстенберг)?

И дело даже не в личностях подписантов, а в правовой ничтожности самого договора. В России еще шла Гражданская война, и большевистское правительство еще не являлось единственным и легитимным выразителем интересов страны. Поэтому этот договор с международно-правовой точки зрения был договором между лидерами латышских сепаратистов и узурпаторами власти в России. Соответственно — филькина грамота. Признание странами Антанты на территории союзной им России (власть большевиков они считали незаконной) сепаратистского режима и вовсе является вопиющим попранием основ международного права.

В системе координат настоящего, а не обрезанного континуитета России, и события 1940 г. выглядят совсем иначе, нежели нам их подает Латвия. СССР не «оккупировал» чужую территорию, а восстановил свой суверенитет над незаконно отторгнутыми у него землями. Сделано это было, надо отдать должное Сталину, с юридической точки зрения безупречно. Что касается любимой темы в Латвии про «оккупацию», то нет нужды вдаваться в спор и углубляться в исторические изыскания. Достаточно открыть любой словарь по международному праву и узнать значение этого термина. К событиям 1940 г. он просто не применим. Латышам может не нравиться смысл тех или иных терминов в международном праве, но это проблема Латвии, а не международного права и России.

После победы в Великой Отечественной войне границы СССР, включая территорию Латвии, были закреплены многосторонними и двусторонними договорами, их легитимность гарантировалась принципом нерушимости послевоенных границ. Все рассуждения о том, что Запад никогда не признавал границ СССР в Прибалтике, с правовой точки зрения ничего не значат. Приведу исчерпывающий данный вопрос Комментарий МИД России: «Подобные утверждения выглядят по меньшей мере странно. Не говоря в данном случае о решениях Ялтинской и Потсдамской конференций, напомним о более свежем событии. 1 августа 1975 года лидеры стран Европы, США и Канады подписали в Хельсинки Заключительный акт СБСЕ, … Одним из центральных элементов этого документа было признание территориальной целостности государств, принципа нерушимости границ в Европе. Примечательны слова, произнесенные при подписании Заключительного акта Президентом США Дж. Фордом: «Соединенные Штаты Америки с удовольствием подписываются под этим документом потому, что мы подписываемся под каждым из этих принципов». Остается только посоветовать тем, кто претендует сегодня на «новое прочтение истории», хотя бы иногда обращаться к документальным первоисточникам».

Как видим, Президент США «с удовольствием» поставил подпись под документом, в очередной раз подтвердившим суверенитет СССР (России) над Латвией. Поэтому события 1991 г. — это не «восстановление независимости Латвии», а повторное незаконное отделение данной территории от России (СССР). Конечно, Российская Федерация признала независимость Латвии, причем в отличие от 1920 г. это сделало законное правительство. Но принципиально акт признания ничего не меняет: никакое признание независимости не может отменить факт незаконности ее провозглашения. Например, Вы из любви к человечеству, а не под воздействием угроз, пошли на мировую с вором и согласились, чтобы он владел украденной вещью. Вор от этого не перестал быть вором, хотя украденная вещь и стала его законной собственностью.

Таким образом, как только мы прекращаем играть в поддавки и начинаем во взаимоотношениях с Латвией исходить из того, что Российская Федерация — правопродолжатель и СССР и Российской империи, сразу же коренным образом меняется система координат российско-латвийских отношений. В результате сразу же становятся понятыми две основные для этой ситуации вещи. Во-первых, Россия является государством, законно владевшим этой территорией на протяжении двух с половиной веков. Во-вторых, Латвия — это государство, возникшее на незаконно отторгнутой российской территории, независимость которого Россия признала.

В Латвии это прекрасно понимают и делают все возможное и невозможное, чтобы Россия признала факт «оккупации» Советским Союзом. Без договора 1920 г. и «оккупации» их легитимность пребывает под вопросом. Отсюда и истерическая реакция на обращение российских депутатов Е. Федорова и А. Романова летом прошлого года в Генпрокуратуру с просьбой официально подтвердить незаконность отделения прибалтийских республик. Тогда власти России эту инициативу спустили в песок. Опять решили не обострять, хотя прошедшие четверть века наглядно показали, что принцип кота Леопольда — «давайте жить дружно» — лишь стимулирует наглость этнократических лимитрофных режимов.

Именно поэтому Латвия заслуживает нашей самой искренней благодарности за то, что вновь предъявила Российской Федерации счет за грехи СССР. Есть надежда, что ее упорное стремление жить за счет России (не прошло и недели, а сумма в 185 млрд. евро выросла до 300 млрд.), наконец, пробьет стену — российские власти вспомнят о континуитете России и начнут использовать этот мощный инструмент для отстаивания интересов страны и наших соотечественников на всем постсоветском пространстве.

Игорь Шишкин — заместитель директора Института стран СНГ