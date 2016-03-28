С начала 2016 года регулятор лишил лицензий 33 банка. На 21 апреля в РФ остается 646 банков с действующими лицензиями. Если верить прогнозам аналитиков, то теперь в России еще порядка 400 лишних банков.

Иван Шилов ИА REGNUM Чистка банковской системы

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«Отзыв 3 банковских лицензий в неделю стал стандартным — плановая санация?

Так сколько времени еще потребуется регулятору, чтобы завершить чистку банковской системы? Где АСВ найдет деньги на страховые выплаты вкладчикам? И кто займет место ушедших с рынка банков? На эти вопросы ИА REGNUM ответили эксперты.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский заявил, что санация банковского сектора продлится неопределенное время, она стала перманентным мероприятием и в принципе является нормальной практикой рыночной экономики. «На наш взгляд до конца года количество отзываемых лицензий в месяц останется на текущем уровне. В целом экономика России с учетом текущего развития секторов экономики не нуждается в таком количестве кредитных организаций. Даже закрытие половины ныне существующих банков не ухудшит ситуацию — практика последних лет показала, что места (вплоть до занимаемых помещений) и продуктовые ниши уходящих с рынка банков быстро занимаются более крупными участниками. Это актуально как для Москвы и Санкт-Петербурга, так и для других регионов», — отметил он.

Генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман считает, что основной массив работы по расчистке банковской системы страны от неэффективных и нечестных игроков будет выполнен в течение текущего года. Конечно, отзывы лицензий, полагает он, будут и в 2017 году, и в последующие годы, но их будет в разы меньше, чем в 2015—2016 годах.

По мнению аналитика, далеко не в каждом случае в опустевшие отделения лишившегося лицензии регионального банка тут же въедет новый хозяин: «Все-таки рентабельность банковского бизнеса сейчас невысока, а на рынке в годы кредитного бума сформировалась некоторая перенасыщенность. Так что на место некоторых небольших банков, у которых было всего 1−3 отделения, вообще не придет никто: часть их клиентуры рассосется по другим банкам, часть вообще решит больше не связываться с банковскими учреждениями. В целом же региональный рынок будет все больше перекраиваться в сторону увеличения доли крупных игроков — как крупнейших региональных банков, так и банков из топ-10 федерального масштаба».

На сегодняшний день в РФ 10 системно значимых банков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК Открытие, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк. Регулятор будет всегда заниматься чисткой банковской системы, с той или иной интенсивностью, уверен руководитель аналитического отдела Conomy Борис Городилов. Он напомнил, что с 1991 года 2457 банков перестало существовать, из них 838 с 2000 года, с начала 2016 года — 34, из них у 33 лицензия отозвана, 1 — ликвидирован.

По его словам, ЦБ России оглядывается и пытается встать на путь более развитых стран, в которых банковский сектор не настолько «разнообразен» как в России. К тому же ЦБ потихоньку подводит к переходу на Базель 3, что существенно увеличит количество отзывов лицензий.

Назвать количество банков которых может коснуться отзыв лицензии, Городилов затруднился, объяснив это тем, что широкий круг лиц, зачастую, имеет доступ лишь к отчетности, публикуемой на официальном сайте ЦБ РФ и, как правило, эта отчетность предоставляет недостаточно достоверные или искаженные данные о деятельности банков.

«Достоверные данные по таким показателям как достаточность капитала и ликвидность банка могут быть получены только сотрудниками ЦБ при выполнении тщательной проверки кредитной организации, результаты которой широкому кругу лиц недоступны. Можно предположить, руководствуясь динамикой отзывов, что с российского рынка уйдут около трети банков, причем не только из-за отзыва лицензии, но и из-за банального поглощения, пример — стратегия Банка «Санкт-Петербурга», в которой он закладывает укрупнения путем поглощения маленьких региональных банков. Недовольство вкладчиков будет само собой разумеющимся, в принципе для решения этой проблемы и было создано АСВ, а в последующем производились корректировки максимальной суммы возмещения по страховым случаям», — пояснил аналитик.

По его словам, места региональных банков займут крупные игроки, такая тенденция очень выгодная для федеральных сетей, которые будут брать на санацию региональные банки и впоследствии поглощать. Примером может быть ФК Открытие и его региональный банк Банк Ханты-Мансийский. Он не исключает выход на федеральный уровень быстро развивающихся банков и вариант с объединением маленьких региональных банков в более крупные, как пример — Банк Ярославич и Банк Верхневолжский.

«Тенденция в российской банковской системе очевидна: действия крупных агрессивных игроков, настроенных на увеличение доли рынка, и, с другой стороны, действия ЦБ по очистке рынка от небольших и слабых игроков приводят к общему оздоровлению системы и укрупнению рынка», — добавил он.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер обратил внимание, что темпы отзыва лицензий продолжают ускоряться из года в год: если в 2014 году Банк России в среднем закрывал один банк в четыре дня, то в 2016 — уже каждые три дня. «Если взять за гипотезу, что регулятор прислушается к мнению главы ВТБ Андрею Костину о том, что для обслуживания российской экономики достаточно 200 банков, (они формируют 97% суммарных активов банковской системы), то завершение расчистки банковской системы должно быть завершено не позднее конца 2020 года. Однако эти сроки представляются консервативными. Во-первых, самые громкие скандалы уже позади, теперь отзыв лицензий стал рядовым явлением и уже не вызывает широкого общественного резонанса. Во-вторых, в некоторых регионах Банк России может сделать послабления для некоторых кредитных организаций для поддержания конкурентных условий. Можно, конечно, принять во внимание, что у АСВ закончились средства и предположить, что в продолжении «расчистки» в какой-то момент возникнет пауза, однако у АСВ есть возможность и дальше кредитоваться в ЦБ, к концу года будут повышены базовые ставки отчислений в ФСВ (и есть немалые шансы того, что ЦБ на этом не остановится)», — пояснил эксперт.

На текущий момент в банковской системе остается 646 банков, 584 из которых входят в систему страхования вкладов. «Работа системы отлажена и не вызывает нареканий, вкладчики потенциально проблемных банков по большей части хорошо осведомлены об алгоритме своих действий и не должны испытывать какой-то тревоги и недовольства», — полагает Вернер.

Кто будет платить?

Напомним, АСВ столкнулось с нехваткой средств на выплату компенсаций вкладчикам банков, у которых отзывают лицензии. Для решения проблемы предлагается повысить отчисления в Фонд страхования вкладов.

Подробнее: АСВ не хватает средств на страховые выплаты вкладчикамСтанислав Вернер считает, что вопрос с наполнением фонда АСВ решится благодаря увеличению базовой ставки отчислений. Как отмечалось, сейчас обсуждается три варианта повышения ставки: в первом — до 0,12% с третьего квартала 2016 года и до 0,13% с третьего квартала 2018 года; во втором — до 0,11% с третьего квартала 2016 года до 0,14% с четвертого квартала 2018 года; в третьем — однократное повышение с третьего квартала 2016 года до 0,13%. Любой из этих вариантов позволит АСВ к 2020 году полностью погасить обязательства перед ЦБ, которые уже составляют 177 млрд руб.

Дмитрий Эдерман обратил внимание, что 12 апреля уже принято решение о повышении базовой ставки с 0,1% до 0.12%, начиная с третьего квартала. Он считает, что дальше события будут развиваться по той схеме, которая, как сообщал «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, рассматривалась на заседании Совета директоров АСВ — как «второй вариант». То есть в 2017 году ставку повышать не будут, а в 2018 году произведут еще одно повышение — до 0,13%.

Борис Городилов назвал несколько путей решения проблемы нехватки средств: «Первый и самый очевидный — это финансирования из федерального бюджета АСВ на страховые выплаты. Второй — поиск инвесторов для проблемных банков и отправление их на санацию. Третий — это увеличение доходности инвестиционного портфеля самого АСВ. Четвертый, который также нельзя исключать, вариант перестрахования, то есть заключение таких договоров с другими страховыми компаниями и распределения рисков».

Добавим, что с начала 2016 года без лицензий остались:

ООО КБ «ЭРГОБАНК» (15.01.)

АО «Мираф-Банк» (21.01.)

АО АКБ «Турбобанк» (21.01.)

ООО «Внешпромбанк» (21.01.)

ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» (29.01.)

ЗАО «МАБ» (03.02.)

«Миллениум Банк» (ЗАО) (05.02.)

«РЕГНУМ БАНК» (ООО) (05.02.)

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (08.02.)

«Альта-Банк» (ЗАО) (08.02.)

ОАО АКБ «Капиталбанк» (15.02.)

ООО РНКО «Майма» (15.02.)

ООО КБ «МИЛБАНК» (26.02.)

«ЦЕРИХ» (ЗАО) (26.02.)

ООО КБ «Расчетный Дом» (26.02.)

АО АКБ «Банкирский Дом» (03.03.)

АКБ «Акция» ОАО (03.03.)

ООО КБ «РОСАВТОБАНК» (04.03.)

«НАЦКОРПБАНК» (АО) (17.03.)

ПАО «Банк Екатерининский» (17.03.)

ПАО АКБ «1Банк» (17.03.)

АО «СтарБанк» (18.03.)

Банк «Богородский» (ООО) (24.03.)

КБ «МИКО-БАНК» ООО (24.03.)

«Мосводоканалбанк» ОАО КБ (28.03.)

ООО РНКО «Майма» (08.04.)

«Соверен Банк» (АО) (08.04.)

АО «ФИА-БАНК» (08.04.)

АО «СМАРТБАНК» (28.03.)

АКБ «КРОССИНВЕСТБАНК» (ОАО) (11.04.)

ООО КБ «Пульс Столицы» (13.04.)

ОКЕАН БАНК (АО) (13.04.)

АО АКБ «Стелла-Банк» (14.04.)