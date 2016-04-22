Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Ереван с двухдневным визитом, где проведет переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном, а также со своим коллегой Эдвардом Налбандяном. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и, конечно, развитие российско-армянских отношений. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров предложит в ходе своего визита определенные наработки по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. «Сергей Лавров никогда никуда с пустыми руками не приезжает», — сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что глава МИД РФ едет в Ереван с планом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Она отметила, что «речь идет об определенных наработках, обсуждении различных идей в русле урегулирования», однако, по ее словам, говорить о том, что «это план, программа, проект, документ», было бы неправильно.

Сергей Лавров

Дело в том, что в ходе недавних событий Россия продемонстрировала свою исключительную роль в качестве стабилизирующего фактора в Закавказье и в течение короткого времени согласовала перемирие между откомандированными в российскую столицу начальниками генштабов ВС Азербайджана и Армении. Но в Баку стали на всю катушку раскручивать очередную интригу, сравнивать нынешнее юридически не оформленное перемирие с соглашением 1994 года по прекращению огня на линии соприкосновения конфликтующих сторон. Мол, тогда под этим документом стояла подпись Степанакерта, а сейчас Степанакерт не «был допущен» к переговорам, и что это якобы свидетельствует или доказывает «укрепление переговорных позиций Баку и отражает тренды в дипломатической игре вокруг Нагорного Карабаха».

В этой связи МИД России выступил с заявлением по Карабаху. «В контексте развития ситуации вокруг Нагорного Карабаха российская сторона твердо исходит из того, что Соглашение о прекращении огня 1994 года, а также принятое в его развитие Соглашение об укреплении прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте 1995 года имеют бессрочный характер и по-прежнему составляют основу перемирия в зоне конфликта», — говорится в документе. Более того, отмечается, что эта принципиальная позиция, полностью соответствующая общему подходу «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), была изложена в ноте постоянного представительства РФ при ОБСЕ, направленной 12 апреля постпредству Азербайджана.

Отметим еще один момент. С соответствующим заявлением выступил и пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби: «Мы однозначно желаем видеть скорейшее возвращение переговорного процесса и урегулирование. Мы продолжаем содействовать процессу ООН и все еще считаем это наилучшим путем (урегулирования). Наш сопредседатель Минской группы посетил регион с российским и французским сопредседателями и однозначно дал понять, что мы желаем видеть скорейшее возвращение переговорного процесса и урегулирование. Мы остаемся твердо привержены к процессу ООН, к работе со сторонами для достижения долгосрочного мира». На основе этого некоторые эксперты стали делать скоропалительные выводы о том, что будто бы США пытаются ввести в переговорный процесс четыре резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту, принятые с 30 апреля по 12 ноября 1993 года, на что, кстати, педалировал до самого последнего момента Азербайджан. Однако такой тезис не вытекает из заявления Кирби. Это просто напоминание о том, что МГ ОБСЕ работает на основе мандата, выданного Советом Безопасности ООН, и остается по-прежнему, по выражению главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, «монополистом переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта».

Еще один сюжет в интригу подбросил бывший помощник госсекретаря США по Южному Кавказу, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза. Комментируя принятую на днях в ПАСЕ резолюцию по мирному урегулированию конфликта — о чем уже сообщало ИА REGNUM — он заявил, что «было бы лучше, если бы ПАСЕ призвала лидеров стран сопредседателей Минской группы взаимодействовать лично друг с другом и со сторонами, чтобы выполнить Мадридские принципы», и что «без подобных действий на высшем уровне конфликт будет продолжаться бесконечно, и будет риск появления еще более серьезного столкновения чем-то, которое произошло в начале апреля». Это намек на то, что якобы в МГ ОБСЕ среди сопредседателей либо готовится, либо уже идет «раздрай», что категорически опровергается самими сопредседателями.

Тем не менее эту позицию стали поддерживать и некоторые армянские эксперты. Так, политолог Степан Сафарян усматривает главную причину нынешнего визита в Ереван главы МИД России Лаврова «в стремлении возродить трехсторонний формат переговоров при поддержке президента РФ, который не дал никаких результатов» и якобы «убил деятельность Минской группы». По словам Сафаряна, «если мы даже признаем, что у Армении нет ресурсов для сопротивления в связи с трехсторонней встречей, тем не менее Армения должна сделать все возможное, чтобы не позволить уничтожения Минской группы ОБСЕ». «Еще, что вызывает у нас озабоченность, — пишет далее Сафарян, — это предложения, которые привозятся в Ереван, теперь они получили название «план Д. Медведева».

Под планом «Д», надо полагать, подразумевается недавнее заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о том, что на столе переговоров лежит Казанский документ — предложения, которые стороны должны были принять еще в 2011 году во время встречи президентов Армении, РФ и Азербайджана в Казани и которые в последний момент не принял Баку. В свою очередь замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя визит в Ереван Лаврова, заявляя, что «относительно урегулирования карабахского конфликта в прессе появляются публикации, большая часть которых далека от реальности», вновь создал загадку.

По его словам, «то, что предложили сопредседатели, — не то, о чём мечтает армянская сторона, но в основе лежит вариант взаимных уступок». «Скажу больше. Есть идея отложенного референдума. Хотя референдум уже был, и народ Нагорного Карабаха, в соответствии с тогдашней Конституцией СССР, осуществил свое волеизъявление, — констатировал Кочарян. — Идея отложенного референдума направлена на то, чтобы власти Баку могли спасти лицо и получить время, дабы объяснить своему народу необходимость этого референдума. Потому что его результат, исходя из прописанных условий, предсказуем. Но время показало, что власти Баку используют время не для того, чтобы объяснить это своему народу, а действуют в обратном направлении. Это уже заставляет вести переговоры о других подходах». А что именно предложили сопредседатели МГ ОБСЕ и как коррелируются и коррелируются ли вообще эти предложения с «наработками Лаврова», и почему Баку говорит о чем угодно, но не о тех предложениях, которые рассматриваются в Ереване, ведь станцевать «карабахскую польку» в одиночестве ему не придется. В любом случае, если после трехдневного кровавого конфликта в Карабахе мировая дипломатия начинает менять логику и тактику действий в отношении урегулирования конфликта, то возникает вопрос: а готовы ли к неизбежному компромиссу Баку, Ереван и Степанакерт?

Бесспорно, карабахский конфликт сложный и многоуровневый. Не все детали достигнутых и обсуждаемых договоренностей можно и нужно обсуждать публично. Но тиски секретности пора разжимать, чтобы не создавать дополнительные источники политической напряженности через участившееся использование в некоторых российских и зарубежных СМИ приемов организации «утечек информации» со ссылкой на «дипломатические» или «кремлевские» источники. Хотя бы потому, что, как говорил спикер иранского парламента Али Лариджани в Москве, «в этом регионе достаточно турбулентности и войн, поэтому мы не должны позволить, чтобы началась новая война».