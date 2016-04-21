



Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслава Нотяг

Петербургского депутата Вячеслава Нотяга подозревают во взяточничестве. Коррупционный скандал перед сентябрьскими выборами может серьезно ослабить не только позиции его соратников в парламенте Петербурга, но и повредить шансам группы Оксаны Дмитриевой пройти в Госдуму.

«Плата» за стройку

Вячеслава Нотяга задержали в клубе «Звезда» на улице Лени Голикова вечером 21 апреля. Днем коллеги видели его в Мариинском дворце, помощники сообщают, что оттуда Нотяг вышел вечером и направился на радиоэфир на Петроградскую сторону, поэтому неясно, как он оказался на другом конце города. Тем не менее именно там его задержали и доставили в петербургский офис СКР. По версии следствия, в момент задержания 56-летний народный избранник получал 600 тысяч рублей в качестве взятки от предпринимателя.

Нотягу вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Это самая «тяжелая» часть данной статьи, по которой суд может назначить до 15 лет лишения свободы. Из материалов уголовного дела следует, что в период с ноября 2014 года по апрель 2016 года депутат предложил генеральному директору строительной фирмы ежеквартально передавать ему не менее 300 тыс. рублей. В обмен парламентарий обещал, что фирме не будут препятствовать вести строительство в одном из районов города.

Речь идет о компании «Воин-В» и застройке в районе Ульянка на юго-западе города. Квартал, попавший в программу реновации «хрущевок», находится вблизи парка Александрино. Местные жители и гражданские активисты опасаются, что в процессе стройки будет уничтожена часть парка, и уже давно выступают против проекта. Генеральный директор «Воин-В» Олег Глушенко заявил на «Радио Балтика», что Нотяг помогал градозащитникам и параллельно требовал денег у компании, чтобы перестать мешать строительству и «не активизировать работу лжеактивистов».

По версии следствия, Вячеслав Нотяг неоднократно получал взятки на общую сумму не менее 900 тыс. рублей. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сами активисты, они не заметили за всё это время никакого противодействия со стороны парламентария в своей борьбе. По их словам, Нотяг сам продолжал направлять в органы исполнительной власти депутатские запросы о защите Александрино.

«Никаких подобных попыток я не замечал. Год назад я сам приглашал Нотяга на народный сход по защите от стройки, он пришел и поддерживал сторону активистов», — заявил один из градозащитников Олег Куликов. Его соратник Илья Попов, впрочем, отмечает, что заметил некоторое охлаждение к теме со стороны депутата еще около двух лет назад, но препятствовать гражданскому движению он не пытался. «Яблочник» Борис Вишневский также говорит, что Нотяг вообще мало занимался застройкой Ульянки.

Осадок останется

Вячеслав Нотяг, избранный в Заксобрание по спискам «Яблока», откололся от партии вместе с Ольгой Галкиной и Максимом Резником еще в 2012 году. Тогда из партии исключили более 20 членов. Галкина и Нотяг получили свои мандаты по результатам пересчета голосов, обойдя уже уверенных в своей победе однопартийцев, включая одного из основателей партии Михаила Амосова. Сдать мандаты они отказались и покинули «Яблоко», а вслед за ними партию оставил и Резник. Поначалу троица примкнула к «Гражданской платформе», откуда ушли вслед за Михаилом Прохоровым, и теперь являются независимыми депутатами. Вместе с беспартийными Ириной Комоловой, Владиславом Бакулиным и Сергеем Трохманенко на выборы они пойдут под знаменем депутата Оксаны Дмитриевой.

Непрямыми бенефициарами разгоревшегося скандала, по мнению наблюдателей, могут стать как партия «Яблоко», так и «Справедливая Россия». Первая, в случае доказательства вины Нотяга, будет вправе заявить, что «очистилась от подобных людей». Вторая же выиграет за счет репутационных потерь сторонников Дмитриевой.

Серебряные ложечки могут найтись, а осадок останется: группа Резника пострадает от скандала при любом исходе дела, считает политолог Дмитрий Гавра. «Очевидно, что вся группа, связанная также с Оксаной Дмитриевой, от задержания депутата Нотяга потеряет в имиджевом плане достаточно серьезно. Вполне вероятно, что это косвенно ударит и по шансам Дмитриевой пройти в Госдуму по одномандатному округу, которые всегда рассматривались как достаточно высокие», — замечает Гавра.

Кроме того, эксперт отмечает, что любой удар по Дмитриевой автоматически означает улучшение позиции «Справедливой России». Дмитриеву исключили из партии после конфликта с руководством, в частности, Сергеем Мироновым. В Петербурге она остается популярной фигурой, во многом благодаря ей нынешняя фракция «эсеров» в городском заксе является второй по количеству после «Единой России», и на грядущих выборах ее блок неизбежно отобрал бы голоса, на которые могла рассчитывать «СР».

«С другой стороны, это еще и помощь тем депутатам, которые будут выдвигаться по территории Нотяга в Московском районе, так что тут исход зависит от того, кто выиграет праймериз «Единой России», — напоминает Дмитрий Гавра. В целом же, на его взгляд, у самого Нотяга и раньше было не много шансов переизбраться на новый срок.

Политолог Юрий Светов также считает, что «дело Нотяга» существенно ослабит предвыборные позиции независимой депутатской группы, если подозрения в отношении парламентария подтвердятся. «Ни одна политическая сила с ним дело иметь не захочет», — заметил Светов.

С другой стороны, если обвинения в адрес Вячеслава Нотяга окажутся наветом и клеветой, то это может, наоборот, прибавить ему шансов, создав образ гонимого и угнетаемого властью. «История знает такие примеры, мы видели их в 90-е, хотя сейчас люди уже иначе относятся к подобным вещам», — говорит политолог. Если же разбирательство затянется, и Вячеслав Нотяг останется под следствием на момент выборов, у него нет шансов занять место в Мариинском дворце, уверен Светов.

Деньги на ветер

Сама Оксана Дмитриева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM не смогла ответить на вопрос, останется ли Нотяг в списке кандидатов, который она возглавит в сентябре, если на тот момент парламентарий будет находиться под следствием. «Пока об этом рано говорить. Не думаю, что скандал окажет влияние на наши шансы, потому что история выглядит довольно странно. Депутат закса, как и любой другой депутат, не имеет непосредственного влияния на разрешение и приостановление строительных работ», — отметила Дмитриева.

Она напомнила, что стройку можно приостановить только по решению исполнительного органа власти либо по решению суда. «Депутаты, естественно, часто поднимают вопросы градозащиты, но, чтобы повлиять на строительство, требуются титанические усилия. И, как правило, они абсолютно публичны», — подчеркнула Дмитриева, приведя в пример борьбу с застройкой Баболовского парка и защиту Конюшенного ведомства.

С парламентарием согласен политический психолог Александр Конфисахор, который подчеркивает, что у депутата слишком мало полномочий, чтобы решить вопрос с любой стройкой. В лучшем случае он может высказать свое мнение, но итог от действий народных избранников, как правило, никогда не зависит. Посему «давать депутатам взятки любого размера — пускать деньги на ветер», уверен Конфисахор.

«Насколько я знаю, Вячеслав Нотяг достаточно порядочный человек, человек не того уровня, который будет брать взятки. У него выборы через полгода, у депутатской группы Резника положение сложное, им надо максимально блюсти чистоту. Они умные и осторожные люди, которые просчитывают свои действия, и вдруг один из них решил взять взятку? Если это так, то он неумный человек, но я склоняюсь к тому, что это провокация», — говорит Конфисахор.

Версия заказа

Максим Резник уже назвал дело «политическим заказом», который может быть направлен в том числе и против него лично. По данным интернет-издания «Фонтанка.ру», фамилия парламентария действительно фигурирует в материалах следствия, но там никак не указано, что Резник был в курсе каких-либо договоренностей между компанией «Воин-В» и Нотягом: последний якобы должен был повлиять на коллегу по заксу, чтобы тот прекратил бороться с застройкой путем депутатских запросов.

Оксана Дмитриева не отмела версию политического заказа, но считает, что история может оказаться гораздо более примитивной, а заказ — вполне коммерческим. «Возможно, это попытка недобросовестных застройщиков каким-то образом спровоцировать скандал, дискредитировать группу, которая боролась и против города-спутника «Южный», и против разрушения центра города, и против застройки Баболовского парка. Думаю, что это попытка дискредитировать тех, кто борется с недобросовестными инвесторами», — заявила она корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Дмитриевой, положение подобных строительных компаний сейчас усложнилось, так как необходимость приструнить инвесторов видят уже не только оппозиционные парламентарии, но и городское правительство. «Это вопрос десятков миллиардов рублей. Градозащитное движение теперь находит понимание и в Смольном, и у глав районов, я уже обсуждала этот вопрос. Если удастся провести закон о пересмотре соглашений с инвесторами, они окажутся в болезненной ситуации», — сообщила Дмитриева.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Юрий Светов предполагает, что сторонники Оксаны Дмитриевой могут попытаться разыграть карту угнетенных борцов за правду, но сделать это будет сложно, потому что «чистка» Мариинского дворца началась не с оппозиции, а с «Единой России». А именно — с депутата Светланы Нестеровой, чьих помощниц задержали сотрудники ФСБ в октябре прошлого года по делу о мошенничестве на так называемой «депутатской поправке» на сумму в 25 млн рублей.

«Тогда не побоялись навредить репутации партии власти, демонстрируя, что очищают депутатский корпус от тех, кто злоупотребляет своим положением. Считаю, что это далеко не последняя подобная история в депутатском корпусе», — отметил политолог.

Читайте также по этой теме: Петербургский парламент 2015: двигает время, изгоняет духов, скандалит

Действительно, в последнее время руководители как исполнительной, так и законодательной власти на всех уровнях твердят о том, что следующие выборы будут самыми чистыми и прозрачными, и депутатами окажутся только те, кто пользуется общественным доверием. «Думаю, в следующем составе закса депутатов Нестеровой и Нотяга уже не будет», — заключил Юрий Светов.

Ему также кажется существенным, что при взгляде на налоговую декларацию Вячеслава Нотяга создается ощущение, будто он подрабатывает частным извозом: сейчас на него и супругу записаны два автомобиля Lexus, BMW X5, Daewoo Nexia и пять микроавтобусов ГАЗ 32 213. «Наверняка заинтересуются и этим. Количество автомашин, которые есть в его пользовании, все время вызывает разговоры», — говорит Светов.

Политологу Дмитрию Гавре тоже представляется, что без серьезных оснований силовики бы не стали набрасываться на обладателя депутатского мандата, тем более того, кто причисляет себя к оппозиции и регулярно направляет свою риторику против власти.

«Когда подобное делает СК или полиция, это одно, но Нотяга задержали с участием спецназа ФСБ. Это произошло демонстративно, с размещением видео в интернете. Можно думать, что, условно говоря, оперативная информация о его возможном противоправном поведении давала к тому основания. Структуры масштаба Федеральной службы безопасности стараются в публичном поле не подставляться, пока доказательная база не будет выглядеть достаточно убедительной», — заметил Гавра.