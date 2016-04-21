Аналитики Фонда национальной энергетической безопасности подготовили доклад о Парижском соглашении, где рассматривают климатическую проблему с «антипотеплистской» точки зрения. То есть, таким образом, развенчивают мифы о климате с позиции экономики, также подсчитывают последствия от вероятного введения углеводородного налога.

Валентина Андреева ИА REGNUM Русский лес ещё не знает, что он «вреден» для мировой спекулятивной экономики

Тем временем 20 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении Парижского соглашения по климату, принятое 12 декабря минувшего года на конференции ООН об изменении климата

Эксперты ФНЭБ отмечают, что Конференция ООН в Париже, которая состоялась в 2015 году, стала началом нового мирового этапа климатической политики. В рамках Парижского соглашении России навязывается идея присоединения к борьбе мирового сообщества со сложной климатической ситуацией в мире, а кроме того, использование рыночных инструментов для сокращения выбросов.

«Считается, что это должно способствовать уменьшению объемов использования ископаемого топлива, что, в свою очередь, вроде как позволит предотвратить риск опасных климатических изменений.

Интересно, что научный базис теории антропогенного изменения климата довольно сомнителен. Однако климатическая политика стала удобным инструментом лоббизма, когда под благим предлогом защиты будущего планеты и человечества продвигаются экономические интересы как целых стран, так и отдельных компаний.

Между тем, введение мер по дискриминации традиционных энергоносителей приводит к искусственному повышению их стоимости для потребителей. Для России, как показано в докладе, это грозит серьезными негативным последствиям для экономики и социальной сферы. Россиян, к примеру, ожидает значительное повышение стоимости коммунальных услуг. Однако то, что гражданам и компаниям придется по сути оплачивать снижение выбросов из своего кошелька, в «антипарниковой» парадигме воспринимается в качестве неминуемой и необходимой жертвы в благородном, хотя и бесполезном деле «борьбы за климат», — отмечается в докладе.

БОЛЬШЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ «СТРАШИЛОК»

Как пишет эксперты ФНЭБ, для принятия мер по сокращению выбросов углерода, в первую очередь, применяется аргумент о глобальном климатическом изменении. Речь идет о так называемом парниковом эффекте, что способствует аккумуляции тепла планеты, а это, в свою очередь, может подарить человечеству еще массу проблем. Однако все ли так однозначно?:

«В настоящее время сторонниками жестких мер по ограничению выбросов углерода наличие прямой сильной связи между антропогенными выбросами и климатическими изменениями принято за доказанный научный факт. Противоположное мнение подвергается разрушительной критике как маргинальное и ненаучное. В результате под соусом борьбы с грядущими катастрофическими изменениями, якобы вызванными парниковой эмиссией, населению различных стран целенаправленно пытаются внушить мысль, что количество сокращенных ими выбросов единиц CO2-эквивалента имеет большую ценность, нежели те деньги, которые оно вынуждено будет на это потратить.

В реальности же ситуация не столь однозначна. Сомнению подвергается многие положения научного базиса, на котором зиждется нынешняя мировая «климатическая парадигма». Это касается в том числе связи между антропогенным воздействием и потеплением климата. К примеру, существует заключение академиков РАН, сделанное ими еще в 2004 году по просьбе Президента РФ В. Путина в период подготовки к ратификации Россией Киотского протокола. В нем, в частности, отмечается, что «Киотский протокол не имеет научного обоснования» и он имеет дискриминационный характер по отношению к России». (Тем не менее, несмотря на такое заключение, во многом по политическим причинам Киотский протокол в итоге был ратифицирован Россией).

Сильный удар по теории антропогенного глобального потепления нанес скандал, который разгорелся накануне международного саммита по климату в Копенгагене и получивший затем название «Климатгейт». В ноябре 2009 года хакеры взломали базу данных отдела климатических исследований университета Восточной Англии и разместили украденные файлы в интернете. Из выложенной в открытый доступ переписки стало известно, что ученые преувеличивали информацию о потеплении, манипулировали данными, давали недостоверные публичные заявления и т.д. В частности, благодаря такому «творческому подходу» появился знаменитый график «хоккейная клюшка», демонстрирующий резкий пугающий рост температуры на планете в конце XX столетия», — подчеркивают аналитики Фонда национальной энергетической безопасности.

КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС

Они также пишут, что заявления о нецелесообразности усилий по сокращению эмиссии парниковых газов довольно часто звучат на выступлениях различных ученых, предлагающих ориентировать международное соглашении на сокращение выбросов огромного количества сернистого газа, угарного газа, окислов азота, бензапирена, сажи, тяжелых металлов. Однако высказывания такого толка редко остаются замеченными. В то же время антропогенная концепция климатических изменений получила по сути черты религиозной доктрины, а мировые, в том числе и российские, СМИ лишь подогревают ситуацию.

«В результате политики, бизнесмены, эксперты теперь вынуждены учитывать возрастающую политическую роль «климатического фактора», рискуя в противном случае попасть под огонь критики общественного мнения, оказавшись вне фарватера мирового идеологического мейнстрима. Ученые в частных беседах признаются, что в научных изданиях почти невозможно стало опубликовать работу с критикой теории глобального потепления. Известный американский метеоролог Уильям Грей назвал теорию об антропогенной причине глобального потепления смешной, заявив, что она является продуктом деятельности «людей, которые не понимают, как работает атмосфера». Но он вынужден был констатировать, что его коллеги не высказываются против этой теории, даже если считают ее ошибочной, поскольку в таком случае они больше никогда не получат гранты».

«ПРАВИЛА ИГРЫ» С ПОДВОХОМ

«В результате в условиях складывающегося в мире подхода к «парниковой проблеме» Россия оказывается в дискриминационном положении. К примеру, природные экосистемы нашей страны играют важнейшую роль в поддержании баланса парниковых газов в атмосфере всей планеты. Так, Россия обладает почти ¼ всех лесов планеты и большей частью т.н. бореальных лесов, наиболее эффективных с точки зрения поглощения и длительности депонирования углекислого газа. Значительную площадь занимают болота, выступающие мощными поглотителями углерода.

Однако, как отмечают в Минприроды РФ, действующая методология учета выбросов и стоков парниковых газов, используемая согласно Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), предусматривает учет лишь 23−24% от реального поглощения. Более того, по некоторым расчетам, экосистемы нашей страны могут не только полностью компенсировать текущую антропогенную эмиссию России, но и позволяют нашей стране выступать крупным «антипарниковым донором» по отношению к другим странам.

Вместе с тем, согласно Марракешскому соглашению (2001 г.), в котором регулируется условия и порядок реализации Киотского протокола, для России ежегодный лимит на учет поглощений лесами не превышал 33 млн. т. углерода (121 млн. т. CO2). Предложения же по широкому учету поглотительного потенциала нашей страны вызывают резкое противодействие со стороны приверженцев жесткой линии по борьбе с углеродом», — объясняю аналитики в своем докладе.

В результате парадигма решений климатических проблем не помогает учету вклада природных экосистем России в глобальный баланс парниковых газов. Что, кроме борьбы с «вредной» эмиссией CO2, также наталкивает ученых на выводы об искусственном ограничении препятствуя развития крупномасштабной деятельности по сохранению и усилению лесных стоков парниковых газов.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ = ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ?

В реальности развитие инициатив по декарбонизации оказываются для России совсем не такими радужными, как ее спешат представить, а скорее, как троянский конь для энергосбережения страны. Экономика РФ весьма энергоемка, даже больше, чем по общемировому показателю:

«Вопросы энергосбережения и вопросы снижения эмиссии парниковых газов, как правило, уже воспринимаются как практически одно и то же. Однако в подобном подходе кроется подмена понятий. В случае с энергосбережением речь идет о снижении затрат на энергоносители для потребителей, что, тем самым, должно повышать конкурентоспособность национальной экономики и способствовать ее росту. Во втором случае главной целью выступает снижение парниковых газов с помощью сокращения потребления традиционного топлива и перехода экономики на «низкоуглеродный уклад». Вопросы экономической целесообразности здесь уходят на задний план, уступая место некоему абстрактному общественному благу в виде уменьшения выбросов углерода».

МИФЫ О СТОИМОСТИ ТРАДИЦИОННОГО ТОПЛИВА

В России представители «антиуглеродного» лобби часто используют тему субсидирования традиционной энергетики. Однако также считается, что внушительная финансовая поддержка традиционной энергетике обладает рядом негативных последствий. Речь идет, например, о торможении развития «зеленых» технологий. Также утверждается, говорится в докладе, что устранение рыночных дисбалансов, появляющиеся из-за такого субсидирования, может в конечном счете привести к положительному эффекту для всей экономики:

«Интересно, что когда речь заходит о субсидировании альтернативной энергетики, то здесь у сторонников ВИЭ уже прямо противоположное мнение при оценке «правильности» использования стимулирующих мер. Таким образом, здесь налицо политика двойных стандартов. Сторонники ВИЭ считают допустимым сохранять и даже увеличивать финансовую поддержку «зеленой» энергетики, но считают категорически неприемлемым даже любой намек на облегчение положения традиционной энергетики.

Причем при ближайшем рассмотрении выясняется, что и аргументы, которые приводят сторонники ВИЭ, доказывая значительные объемы субсидирования сектора традиционной энергетики, являются, мягко выражаясь, весьма натянутыми. (В отличие от очевидного факта масштабного дотирования во многих странах «альтернативной» энергетики, с которым трудно спорить)».

РОССИЯ НА ФРОНТЕ «БОРЬБЫ ЗА КЛИМАТ»

Сегодня Россия занимает четвертую строчку в рейтинге антропогенной эмиссии парниковых газов. На первом месте — Китай, далее США и Индия. В общей сложности выбросы CO2 России превышают два миллиарда тонн. Авторы доклада также обращают внимание на то, что, согласно данным Минприроды, в начале этого века Россия стала заняла лидирующую позицию по темпам снижения энергоёмкости ВВП.

«Как подчеркивают в Минприроде, в первом десятилетии текущего столетия Россия фактически стала мировым лидером по темпам снижения энергоёмкости ВВП — он снизился на 42% и снижался в среднем более чем на 5% в год. Основным драйвером снижения выбросов парниковых газов стало увеличение доли использования природного газа в качестве топлива.

Согласно Указу Президента РФ от 30 сентября 2013 г. №752, национальная цель по сокращению выбросов установлена на уровне 75% от объема 1990 года к 2020 году. В марте 2015 года Россия предоставила в Секретариат Рамочной Конвенции ООН свой новый целевой ориентир по сокращению выбросов — 70−75% от объема 1990 года к 2030 году. При этом ставилось условие максимально возможного учета поглощающей способности лесов. Кроме того, в рамках Парижского соглашения Россия обязана разработать стратегию долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ОБМЕН НА УГЛЕРОД?

Как пишут в своем докладе эксперты ФНЭБ, те, кто выступает за введение «цены на углеводород», считают, что-то, что в результате ограничений на выбросы потребители столкнутся с повышением цен на энергоносители, является вообще проблемой. Анатоличной позиции сторонники «цены на углеводород» придерживаются и по ряду других вопросов, касающихся, например, возможных потерь ВВП. Однако такие эффекты при подробном рассмотрении оказываются довольно сомнительными. В докладе подчеркивается, что мнению его авторов, неспособность урезать энергоемкость в стране очень дорого обходится «Газпрому», а также российскому правительству.

«В результате получается, что в обозримый период российское участие в глобальных процессах «борьбы за климат» оказывается несколько односторонним. Наша страна, следуя прогрессивным мировым низкоуглеродным тенденциям, планирует взять на себя обязательства перед международным сообществом по сокращению выбросов. Для этого она собирается ужесточить требования к эмиссии углерода, тем самым подвергнув опасности развитие собственной экономики и ухудшив социально-экономическое положение своих граждан. Однако, вместо благодарности, международное сообщество может в любой момент начать ставить «палки в колеса» российским усилиям в сфере борьбы с глобальными климатическими изменениями. Подобная ситуация выглядит несколько странной. Не говоря же о том, что Запад считает Россию «страной-изгоем», которая находится в изоляции. В этом плане вообще не понятно, зачем нам именно сейчас брать на себя дополнительные обязательства — было бы логичнее дождаться снятия санкций с РФ, после чего можно было бы обсуждать условия совместного решения глобальных проблем».

ДЫШАТЬ МЕНЬШЕ, ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

«Уверения в том, что грядущая борьба с углеродом принесет России неслыханный «золотой дождь», выступают лишь в роли сыра в мышеловке. В завершении можно вспомнить, как в среде оппозиционно настроенной общественности уже давно принято отпускать злые шутки про то, что власти рано или поздно введут налог на воздух для своих сограждан. Подобного рода высказываниями, к примеру, пестрели просторы интернета в связи с введением платы с грузового автотранспорта (или как ее успели прозвать «налог Ротенберга»). Очевидно, что предложения введения «налога за углерод», грозит превратить данную шутку в суровой реальность», — подытожили аналитики.