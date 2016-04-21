США — самая недемократическая страна в мире. Власть в Штатах неизбираемая, несменяемая, передаваемая по наследству, непрозрачная, непубличная, закрытая для прессы. Как же так, спросит возмущённый читатель? Более двухсот лет в США избирается президент, конгрессмены, губернаторы… Американцы кичатся своей самой свободной прессой, самыми независимыми НКО. Парадокс? Отнюдь, нет. Если принять во внимание наличие в обществе не только государственной, но и социальной власти, причём приоритета последней. Вряд ли кто-то решится утверждать, что верховная власть в США принадлежит Обаме. Да, Обама находится на вершине государственной власти, но социальная власть находится в руках совсем других людей. Несколько крупных банкиров и финансистов обладают всей полнотой власти в США. Эти финансовые олигархи контролируют и госвласть. Социальная власть и государственная власти разделены, причём первая доминирует над второй. И так в большинстве западных стран. Эти люди никем не избираются, они передают власть по наследству, их жизнь и деятельность закрыты для общества. Они принимают важнейшие для общества решения келейно.

Цитата из к/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Справедливое правительство и честный суд

Один наш радиоведущий восхищался тем, что мэр Хельсинки передвигается по городу на велосипеде! А чему здесь удивляться? Социальная власть не у него. Когда наш директор школы едет на велосипеде, это же никого не удивляет. А глава Хельсинки — такой же наёмный работник, как и наш директор. А вот бизнесмены, определяющие муниципальную политику финской столицы, едва ли ездят на велосипедах…

В России социальная и государственная власти неразделены. Тот, кто в России обладает государственной властью, обладает и социальной, то есть принимает важнейшие для общества решения, прежде всего, по распределению ресурсов. Это факт. Причём на вершине этой власти находится Президент. И бизнес, и политическая система, и в какой-то степени медийная сфера так или иначе зависят от его решений. Либерал возмутится этим положением. Как же так, где разделение властей? Но согласитесь, это честнее! Потому что нашего Президента мы избираем. Мы знаем его в лицо. Его решения транслируются через СМИ и понятны всем.

Поэтому и ситуация в России с властями честнее, чем в Соединённых Штатах. Понимание различия социальной и государственной власти позволяет снять налёт сакральности с таких краеугольных для либералов понятий, как «разделение властей», «правовое государство», «ограничение сроков пребывания в должности», «выборность должностей». Они имеют не столько ценностное, сколько утилитарное значение.

Экономическая и государственная власти находятся между собой в борьбе за социальную власть с переменным успехом в течении тысячи лет.

Государственная власть потенциально сильнее, чем экономическая, потому что именно государство обладает монополией принуждения. Оно может бросать в тюрьму, использовать суды и полицию — всю правоохранительную систему, находящуюся под его контролем. Поэтому для того, чтобы подчинить себе социальную власть, финансовая олигархия придумала некие механизмы. Например, разделение властей. Понятно, что когда государственная власть перестаёт быть монолитной, тогда экономическая власть может контролировать каждую из ветвей. Срок пребывания — такая же уловка. За 4−5 лет бросить вызов олигархии нереально, даже если какой-то президент США, к примеру, этого захочет. Это слишком малый срок. Сменяемость, перевыборность преследует ту же цель. Чтобы не дать времени поставить под контроль богатых мира сего. В итоге оказывается, что либеральные ценности имеют абсолютно прикладное значение для обеспечения доминирования финансовой олигархии.

Мы возмущаемся муниципальным фильтром на российских выборах, но в США эти фильтры похлеще наших. И действуют они не в интересах народа. Там происходит подчинение верховной власти экономической.

Возникает вопрос, какое соотношение властей лучше для граждан? Мы знаем времена просвещённых монархий, времена вопиющего диктата как в годы Французской революции или «маккартизма» и времена «демократического» хаоса. Что в итоге лучше, слияние государственной и социальной власти, или доминирование экономической? Напрямую ответа история не даёт, от соотношения властей качество жизни людей не зависит. Скорее всего, прав Аристотель. За две тысячи лет никто не придумал точнее его максимы: «Есть три хороших формы правления и три плохих. Хорошие — монархия (власть одного), аристократия (власть немногих) и демократия (власть народа). А плохие — деспотия, олигархия и охлократия». То есть, вопрос не в том, у кого власть, а в том, какой политический режим осуществляется, независимо от исходных форм власти.

Форма государства, в конечном счёте, должна быть адекватна стратегическим задачам страны. А вот тех, кто находится у власти, можно оценивать по тому, что они заняты в первую очередь: решением социальных проблем, или «шкурных вопросов». Поэтому американцам кичиться своей «демократией» не стоит. И навязывать эту систему миру. Ибо нечестно.

Автор — депутат ГД РФ Михаил Емельянов