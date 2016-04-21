Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Турции, где проводит переговоры с руководством страны. Их повестка обозначена в заявлении МИД Турции, а порядок вопросов выставлен в следующей последовательности: «проблемы, связанные с ситуацией на юго-восточной границе НАТО, и мероприятия по обеспечению альянсом безопасности Турции». Происходит обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего в Ираке и Сирии, а также по активности НАТО в Эгейском море.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

И еще. Брюссель, похоже, пытается определиться с главной тематикой готовящегося Варшавского саммита НАТО, намеченного на 8—9 июля. Ранее Столтенберг, анонсируя этот саммит, заявлял, что «он пройдет в критический момент для альянса, когда тектонические плиты евроатлантической безопасности сместились как на Востоке, так и на Юге», и «в Варшаве мы определим курс на адаптацию к новым условиям безопасности, чтобы НАТО по-прежнему было готово защищать всех союзников против любой угрозы с любого направления». Что касается проблем Востока, то они, по оценке многих российских и западных экспертов, носят во многом надуманный характер, поскольку Брюссель фиксирует только так называемый «ревизионистский курс России, оказавшейся со своей современной и боеспособной армией у порога НАТО».

В последнее время США и их союзники подтягивают к западным границам России силы «быстрого реагирования»: танки в Прибалтику, самолеты в Польшу. Хотя официальная пропаганда в этих странах не перестает заявлять о «русской угрозе», почти все исключают фактор вооруженного конфликта на этом направлении. Во всяком случае не припоминается, чтобы в отношении стран Восточной Европы министры иностранных дел стран — членов НАТО рассматривали решение о введении в действие пятой статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает военный ответ всех участников альянса в случае агрессии против одного из участников блока.

Однако на Юге, в зоне натовской ответственности Турции, этот вопрос поднимался не раз в связи с «многочисленными региональными проблемами, включая террористические угрозы», как заявлял Столтенберг. Но самое главное состоит в том, что генсек НАТО не связывает эти угрозы «с одной конкретной страной», хотя после инцидента с российским бомбардировщиком и кризиса обозначились силы, связывающие угрозы с одной только Россией. Как подчеркивает американская Washington Post, «Анкара пыталась и пытается через сирийский кризис максимально осложнить отношения между Россией и НАТО, и поставила своих союзников, связанных пятой статьей Устава НАТО, на грань конфликта с ядерной державой». В свою очередь, по оценке New York Times, это не только объективно «работает исключительно на руку террористам», но и превращает саму Турцию в проблему для НАТО, когда становится еще одним источником нестабильности для Ближнего Востока.

В редакционной статье Bloomberg отмечается, что «турецкая политика в отношении курдов, Сирии и «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, структура, запрещенная в России) не соответствует курсу США и многих членов НАТО». Конечно, пишет далее Bloomberg, «НАТО является военным альянсом, и там общие ценности не так важны, как общая цель», но «альянс диктатора Эрдогана с западными демократиями дискредитирует эти демократии». Более того, Россия в отношении США в Сирии — если иметь в виду соглашения о предотвращении инцидентов и договоренности о прекращении огня в САР, развитие политического процесса — начинает даже подменять Турцию. Так, замминистра обороны России Анатолий Антонов в интервью телеканалу RT напомнил, что «Россия и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности и в соответствии со статутом ООН несут особую ответственность за международный мир и безопасность», и что Россия готова к взаимодействию с США «в области борьбы с терроризмом, равно как и в противодействии другим новым вызовам и угрозам».

Турция же из этого ансамбля выпадает. Не случайно и то, что США вывели зенитные ракетные комплексы Patriot (ЗРК «Пэтриот») из турецкой юго-восточной провинции Газиантеп, где по решению НАТО они были развернуты в марте 2013 года. Аналогичные шаги предприняли Нидерланды и Германия, разместившие ЗРК в юго-восточных турецких провинциях Адана и Кахраманмараш. При этом мало кто мог разгадать настоящие коды, лежащие в этих решениях, так как сопутствующие заявления, звучащие из уст высокопоставленных лиц Североатлантического альянса, вызывали подозрения, особенно тогда, когда они утверждали, что «ЗРК предназначены для оказания помощи Турции в борьбе с террористическими группировками на границе с Сирией», или о том, что «ЗРК предназначены для военного прикрытия коридора безопасности, который Турция желает организовать в юго-восточной части страны совместно с другими союзниками по НАТО».

В этой связи центристская Turkiye Gazetesi писала, что «с военно-технической точки зрения действия НАТО иррациональны, поскольку бороться с террористическими группировками ракетами невозможно, и эта акция насыщена больше политическим смыслом, демонстрирующим падение значения этой страны в пределах Ближнего Востока». Более того, Турцию решили лишить даже символического прикрытия в использовании «чрезмерной силы» в отношении сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана (РПК), и стали разворачивать в сторону мирного решения курдского вопроса.

Вот почему предстоящий в июле саммит НАТО в Варшаве обещает быть интересным и интригующим, поскольку Турция (по имеющейся у ИА REGNUM информации) намерена предпринять решительную атаку на Брюссель, обвиняя его в «игнорировании своих интересов» в пользу сотрудничества с Россией, тогда как ее пытаются привычно выставлять только в образе «угрозы». На этой платформе Анкара сейчас выстраивает альянс с Тбилиси и Киевом, стала подтягивать к себе и Баку, пытаясь играть более активную роль в карабахском конфликте, создавая для Североатлантического альянса дополнительные проблемы. Помимо этого, президент Эрдоган продолжает разыгрывать и «игиловский гамбит». Несмотря на призывы Вашингтона и Москвы закрыть границу с Сирией и лишить террористов возможностей проникать в эту страну через свою территорию, Анкара оставляет эту границу открытой.

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Когда появились сообщения о том, что президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии и, в частности, подняли вопрос о необходимости закрытия турецко-сирийской границы, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу самоуверенно заявил: «Для нас не представляют ценности переговоры лидеров каких-либо двух стран по поводу Турции, проведенные заочно. Они могут обсуждать между собой что угодно, но в том, что касается Турции, последнее слово принадлежит нам. Турция держит границу открытой для беженцев из гуманитарных соображений, и мир должен лишь благодарить Турцию за это, а не спрашивать с нее по счетам». Не случайно и то, что в последнее время все чаще в западных СМИ появляются материалы об исключении Турции из НАТО. Недавно американский конгрессмен Дана Рорабакер публично заявила: «Если быть в НАТО означает — защищать Эрдогана, то в нынешней ситуации или он не должен быть в НАТО, или там не должны быть мы».

Удалось ли генеральному секретарю НАТО Столтенбергу обойти на переговорах с лидерами Турции «острые углы», неизвестно. Он, с одной стороны, сообщил турецким партнерам о заседании совета Россия — НАТО, с другой — сказал, что с точки зрения альянса «есть проблемы, связанные с военной активностью России в регионе», но не квалифицировал это как вызов НАТО.