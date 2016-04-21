Смена правительства и назначение на пост премьер-министра Владимира Гройсмана в большинстве своем оказалось неинтересным для украинской региональной прессы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Разве что обозреватель портала «За Збручем» (Тернополь) решил прокомментировать заседание Верховной рады Украины, где «уходили» предыдущего председателя правительства и одобряли нового. «Меня просто стошнило от сегодняшней болтовни и переливания из пустого в порожнее в Верховной раде, — пишет журналист. — Поэтому, правильнее это просто назвать первым впечатлением. Впрочем, оно и способно вызвать состояние, близкое к аффекту. Войти в него было от чего. Начиная от президентской благодарности экс-премьеру Яценюку за двухлетнюю жертвенную работу. Понятно, профессиональному дипломату язык служит для того, чтобы скрывать мысли, но и в этом деле стоит знать меру… Благодарность обанкротившемуся чиновнику (как и признание его работы «удовлетворительной») на фоне «нулевого» рейтинга и всенародного недовольства на границе с отчаянием — это уже что-то из разряда святотатства. Или же полной оторванности от реальной жизни. Извините, но неизбежно возникает вопрос: если работа признана удовлетворительной, да еще и заслуживает президентскую благодарность, то … смысл «просить» с должности такого ценного кадра? А кроме того — все как обычно. Длительные круглосуточные кулуарные торги в политической верхушке, которые сводятся к банальному перетягиванию покрывала на себя и попыткам урвать как можно больше властных привилегий, заворачиваются в привлекательную, как шоколадка фирмы Roshen, обертку заботы о народе и беспокойства о его будущем. Опять привычная жвачка о главных бедах, нависших над страной: войне и коррупции. Уважаемые, протрите, наконец, глаза! Это кто же, Путин, заразил вирусом коррупции продажные местные суды, которые выносят смехотворные приговоры дельцам с липкими руками и оправдывают «крутых» мерзавцев? Это Путин создал вам в любом провинциальном захолустье касту избранных «решал», которые охотно неформально «перетрут» все между собой, а затем принятое ими в сауне или на охоте «решение» освятит своим актом сессия местного совета? Это Путин постарался, чтобы цивилизованный мир начал разочаровываться в нас и переставал нам доверять? Это Путин наслал нам табуны «профессиональных патриотов»?»

Не только «Путин», но и Франция, как бы отвечает тернопольчанину «Реал» (Винница). Франция нанесла Украине удар ниже пояса, считает издание. А как еще трактовать заявление главы МИД Франции Жан-Марка Эйро, который после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что власти Украины должны внести в Конституцию статью об особом статусе Донбасса и «поправку об избирательном процессе». А от Путина он возжелал лишь того, чтобы Россия «повлияла на сепаратистов» в плане прекращения ими огня! А если серьезно, то это все несерьезно! Страна, являющаяся одним из лидеров Евросоюза, демонстративно делает вид, что не понимает, что Россия одновременно является «воюющей» на Украине стороной и переговорщиком в вопросе прекращения войны в качестве посредника. На Украине в связи с этой французской дипломатией в интернете поднялась волна возмущений. Тут еще впору вспомнить мэра Ниццы, который осуществил дружественный визит на «оккупированную» Россией часть Украины…

«Вечірні Черкаси» (Черкассы) в свою очередь решили предупредить Россию: надежды Лаврова — очередная фикция. Как подчеркивает издание, «после избрания нового премьер-министра Украины и кабинета министров глава МИД России Сергей Лавров выразил надежды, что новое правительство поможет с относительно быстрым урегулированием ситуации на востоке Украины путем выполнения Минских соглашений. Лавров пытается убедить мировое сообщество, что Россия, более чем любая другая страна, заинтересована в мирном урегулировании военного конфликта на Донбассе. Наряду с этим, страна-агрессор продолжает завозить на Донбасс оружие, боевиков и своих военных, поддерживая террористические организации «ДНР» и «ЛНР». Лживые заявления кремлевских мужей уже давно стали визитной карточкой Москвы. Весь мир устал от популизма, агрессии и равнодушия Кремля к чужому горю. Сегодня необходимо усилить и расширить санкции против РФ, дать, наконец, понять ее вождям, что они уже давно переступили черту и должны понести достойное наказание. Им никто не простит гибели тысяч людей, разрушенные судьбы, уничтоженные города и села. Только совместными и решительными действиями можно победить врага. Ни Европа, ни Америка не должны стоять в стороне. Крах «путинской империи» неизбежен, однако необходимо продолжать бороться за каждую жизнь и каждый сантиметр родной земли. Украина обязательно победит, а ее герои навеки войдут в историю нашей жизни».

А заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова рассказала о текущей деятельности министерства в отношении «оккупированной» территории Донбасса и о планах на будущее. Об этом «ОстроВ» (Донбасс). «Мы сейчас хотим строить вышку с вещанием на Донецк в Красноармейске, в котором и так есть наша вышка, но она всего высотой 60 метров, и мы ее хотим просто поднять выше, — Попова. — В будущем мы ее все равно будем использовать. На Донбассе и раньше были проблемы с покрытием. У нас есть мнение, что предыдущая власть пыталась информационно изолировать Донбасс от всей Украины. На февраль 2014 года, насколько я помню, из топ-20 новостей было 40% российских, остальные новости были в основном донецких каналов, которые были под контролем олигархов… Насколько мне известно, последнюю неделю на запад от Донецка в некоторых городах есть проблемы с приемом российских каналов. Это заслуга кого-то из этих ведомств (либо военных, либо СБУ — ИА REGNUM)». Отвечая на вопрос, в чем сейчас заключается государственная информационная политика в отношении Донбасса, заместитель министра рассказала: «Если в прошлом году мы «отбивали» нашу информационную территорию, расставляя 50 передатчиков, то в этом году мы, с одной стороны, ставим вышки, чтобы влиять на оккупированную территорию, а с другой стороны — пишем стратегию, в которую будут включены постоянные аналитические возможности по происходящей ситуации в информационной сфере на оккупированных территориях… От нашего министерства идет инициатива поставить вышку на западе от Донецка, и мы ждем вышку от наших партнеров для Луганской области. Ну и заканчивается строительство вышки в Краматорске». При этом Попова пожаловалась, что не везде на Украине люди хотят смотреть то, что происходит на «оккупированной» территории, например, Садовый, мэр Львова, видимо, считает, что львовянам это неинтересно.

Разницу в проведении мобилизации на Украине и в Луганской народной республике в интервью газете «Жизнь Луганска» (Луганск) объяснил военный комиссар ЛНР Игорь Маршуба. Он отметил, что луганские военкоматы «ни за кем не бегают и никого насильно служить не заставляют. У нас люди патриотически настроенные, они добровольно приходят и записываются на службу. При этом получают соответствующую оплату своего труда. Рядовой, согласно контракту, у нас получает 15 тысяч рублей» и находится на полном довольствии республики. Военные обеспечены питанием и формой, всем необходимым для службы в рядах Народной милиции, чего не скажешь о военнослужащих Украины. По словам Маршубы, ряды Народной милиции Луганской народной республики ежемесячно пополняются добровольцами в количестве около тысячи человек. Контракт подписывается на год. Но насильно в армии никого не держат, без каких-либо санкций и наказаний солдат может расторгнуть его, а при желании — продлить. Ежедневно в военкомат в Луганске приходят минимум 50 человек. Однако не все проходят жесткий отбор. По словам военкома, возрастной ценз принимаемых на службу — до 45 лет, исключение — только для специалистов высокого класса, здесь возрастной ценз увеличен до 60 лет. В комиссариат приходят и жители той части Луганской области, которая подконтрольна украинским силовикам. Их в ЛНР принимают на службу при условии полной и тщательной проверки. Неоднократно добровольцами приходили дезертировавшие солдаты ВСУ и несогласные с политикой властей жители других областей.

В Полтаве прошли общественные слушания по вопросу переименования улиц, инициированные движением «Твоя улица — твое название», информирует «Полтавщина» (Полтава). Так, жители улицы Панфилова в большинстве своем выступили категорически против переименования. Они не понимают, какое отношение к коммунизму имеет Панфилов и зачем менять это название. Кроме того, местные жители возражают против предложенного топонимической группой под руководством Юлиана Матвийчука названия Немецкая. Не хотят носить имя Степана Бандеры и жители улицы Калинина. «Ну как я умру и оставлю своему внуку квартиру на улице Бандеры?» — возмущается одна из участниц обсуждений, Лидия Васильевна. Также полтавчане против того, чтобы с карты города ушла улица Героев Сталинграда. «Во время заседания экспертной группы мы пришли к выводу, что улица Героев Сталинграда не подпадает под закон о декоммунизации, — говорит кандидат исторических наук Юрий Ольховый. — Эта улица названа не в честь Сталина, а именно в честь людей, которые бились под Сталинградом… Многие среди тех, кто там воевал, были украинцами, в том числе и полтавчанами. Много наших земляков погибло в этой битве».

А в Одессе, рассказывает «Таймер» (Одесса), бывший главный гаишник Одесской области, активист «Евромайдана» Александр Одижный возмутился намерениями некоторых украинских националистов провести в городе марш по случаю 73-летия дивизии СС «Галичина». Причем в выражениях он не стеснялся: «Кажется, что кто-то решил сделать все возможное, чтобы расшатать правопорядок в нашем любимом городе накануне 2, 8 и 9 мая. «Свобода», «Сокол» и все остальные, кто будет в этой педерастии участвовать — вы зае***ли расшатывать спокойствие в моем городе. Действа захотелось? Или деньги от оккупанта нужно быстро освоить?», — заявил Одижный, пообещав лично разгонять вышедших на это «сомнительное мероприятие». По этой причине или другой, но «Сокол» и «Свобода» отказались от проведения шествия в честь дивизии СС «Галичина». Пресс-служба «Свободы», молодежным подразделением которой является «Сокол», распространила заявление, что идея марша является «исключительно частной инициативой отдельных членов партии», которая «не была обсуждена и согласована с центральным аппаратом партии».

Не проходит и месяца, чтобы на Херсонщине не разразился крупный земельный конфликт с массовыми драками, повреждением или кражей имущества, перекрыванием дорог, сообщает «Новий день» (Херсон). До поры до времени такие разборки обходились без жертв. Но сейчас, похоже, из-за вялой реакции правоохранительных органов на такие события количество перешло в «качество». У села Сергеевки Новотроицкого района титушки из запорожского спортклуба, нанятые фермером для охраны поля, на которое претендовало и другое фермерское хозяйство, просто расстреляли его работников. Одному из них заряд дроби из дробовика пришелся в ногу (позже ее пришлось ампутировать). Еще семеро получили ранения в ноги из того же дробовика и травматического пистолета либо были избиты палками. Бандиты (иначе назвать стрелявших язык не поворачивается) удрали в Геническ и пересиживали розыск в одной из тамошних гостиниц, но были схвачены и доставлены обратно в Новотроицкий район. Районный суд пока что арестовал на период следствия двоих из них. Одному арестованному готовят обвинение по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, второму — о групповом хулиганстве. Виновность всех остальных устанавливается.

На Волыни пикетировали Генеральное консульство Польши, передают «Волинські Новини» (Луцк). Под стенами помещения в Луцке собралось около 200 человек. Большинство из них — это жители Тернополя. Активисты требуют упорядочить очередь или сделать ее «живой». По их мнению, система пропускных талончиков не в состоянии принять всех желающих, которые подали документы на визу и оплатили услуги консульства. Ранее издание сообщало, что из-за блокирования сайта и телефона для регистрации документов на получение польской визы волыняне не могут получить разрешения для выезда за границу. Депутат Луцкого облсовета Юрий Цейко потребовал от председателя облсовета Игоря Палицы получить разъяснения от кабинета министров Украины: «Пусть там дадут разъяснения: почему польская сторона не хочет принимать документы на визу?» Неразбериха с консульством вредит украинцам — ответов по представленным документам нет, приглашения от работодателей просрочиваются, люди месяцами не могут вернуться на работу в Польшу.

«ПриватБанк» не спешит выплачивать украденные средства со счетов бойцов «АТО», пишет «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Денис Гойко из Новограда-Волынского получил ранения 10 февраля 2015 года в Краматорске. Со счета его мамы в «ПриватБанке» было похищено почти 70.000 гривен. 30 марта 2016 года апелляционный суд Житомирской области принял решение по делу Гойко о взыскании неправомерно списанных средств, наложении штрафных санкций и возмещении морального вреда. Однако, несмотря на решения судов, «ПриватБанк» не только не спешит выплачивать украденные деньги бойцам «АТО», но и продолжает судиться с ними.

Среди факторов, которые тормозят привлечение как внешних, так и внутренних инвестиций, директор Черниговской торгово-промышленной палаты Константин Иванов называет несформированность политической системы в государстве, отчего возникает постоянная политическая нестабильность. Еще один большой минус — вооруженный конфликт в Донбассе. И пока нет оптимистического видения решения конфликта — это самый главный фактор, страшнее даже инфляции, пишет «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Также инвесторов часто отпугивают сложные условия ведения бизнеса на Украине, связанные с монополизмом разрешительных и контролирующих структур. Оформление участка под вновь создаваемое предприятие может тянуться годами, подключение к газоснабжению способно занимать до полугода. Проблемным является подключение нового производства к электросетям. Согласно действующему законодательству, инвестор за свой счет должен построить электропередаточные мощности от точки предоставления мощности до точки присоединения, установить за собственные деньги системы контроля учета и потребления электроэнергии, затем бесплатно передать это имущество на баланс монополиста — энергопередающим компаниям, а потом покупать электроэнергию по предоплате. При этом стоимость электроэнергии на Украине — почти крупнейшая в Европе, а качество низкое. Кроме того, предпринимателей еще могут ждать штрафы в двукратном размере за превышение договорной величины потребления электроэнергии и за превышение договорной величины мощности.

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич призвал не приглашать в сборную Украины тех футболистов, которые подались на заработки в Россию, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Маркевич давно известен своей патриотической позицией. Он неоднократно помогал воинам «АТО», ездил в район передовой с гуманитарным грузом и подарками для бойцов. Поэтому его идея понятна. Маркевич призывает штаб сборной не брать на чемпионат Европы тех украинских футболистов, которые играют в чемпионате врага Украины №1. Не в последнюю очередь подразумевается Евгений Селезнев, который в трудное для «Днепра» время перешел в российскую «Кубань».

«Zaxid.net» (Львов) разбирался с инициативой местных депутатов, которые предлагают запретить выступать в городе артистам, которые выступали в России во время войны. Инициаторами этого решения выступили депутаты от фракции «УКРОП» в Львовском горсовете. Они предлагают запретить проведение концертов и других развлекательных мероприятий на территории Львова представителям не только украинского, но и иностранного шоу-бизнеса, которые во время войны проводили концерты, выступали в телепередачах и других развлекательных мероприятиях на территории России, в «аннексированной Автономной Республике Крым», а также во «временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Предложение «Укропа» поддержали фракции «Блока Петра Порошенко» и «Гражданская позиция». Однако и.о. начальника управления культуры Львовского горсовета Михаил Мороз считает, что законопроект «противоречит законодательству» и вообще это, скорее, дело департамента культуры Львовской облгосадминистрации. Деятели культуры, которых непосредственно может коснуться нововведение, инициативу депутатов тоже не оценили. Основатель концертного агентства Sviat рromo Святослав Роман отнесся к возможности запрета концертов с удивлением. По его мнению, запрет — это тоталитарные методы, а единственной справедливой причиной для отмены концерта являются непроданные билеты. Его мнение разделяет Ляна Мицко, арт-директор клуба Underground. Она убеждена, что от подобных решений город может только проиграть. Организатор одного из крупнейших украинских музыкальных фестивалей ZAXIDFEST Яков Матвийчук выступает против запретов и регуляций в сфере культуры. Но при этом подчеркивает: он против приглашений на Украину групп, которые выступали на «оккупированных территориях». О том, что необходимо разделять российских артистов, которые поддерживают Путина и которые выступают против него, говорит лидер «Экономического бойкотного движения» львовский активист Олег Радик. В текст постановления следует добавить, говорит активист, что российские артисты, которые публично поддерживают целостность и государственность Украины, являются желанными гостями в городе. «Никто Андрея Макаревича не собирается бойкотировать. Мы не фанатики, мы просто граждане», — убеждает Радик.