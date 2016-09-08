



Иван Шилов ИА REGNUM Правительственного оптимизма для возрождения промышленности маловато

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что понижательный тренд в секторе промпроизводства в России по итогам первого квартала 2016 года сходит на «нет». Он привел данные, согласно которым инвестиции в производство сократились на 8,5%, обрабатывающая промышленность упала на 5,4%. В качестве локомотива в секторе промпроизводства Мантуров выделил оборонно-промышленный комплекс.

Первое, что привлекает внимание в этой информации, это устаревшие данные. Забавно, но, говоря о текущем времени, министр в качестве аргументов привел цифры за 2015 год, который был очень непростым из-за внешних и внутренних стрессов и вряд ли показателен в разрезе статистики. Исходя из более свежих статданных, оживления в секторе промышленного производства нет: присутствуют единичные проблески оптимизма, но глобально картина как была минорной, так таковой и остается.

Согласно последним мартовским данным, промпроизводство в РФ сократилось на 0,5% г/г после 1% роста в феврале. К слову, февральский показатель был единственным положительным за долгие месяцы отрицательных значений. В месячном сопоставлении промышленное производство в марте выросло на 9,1% после укрепления на 3% в феврале. Динамика здесь по-прежнему очень неоднородная, вспомнить хотя бы провал в показателе на 19,7% м/м в январе текущего года. Обрабатывающая промышленность сокращалась в марте на 2,8%, за последний год здесь не было ни одного положительного значения индикатора, а в обрабатывающей промышленности производится практически все, чем пользуется среднестатистический россиянин в повседневной жизни — от продуктов до текстиля.

Получается следующая картина: сектор обрабатывающей промышленности сужается, то есть внутреннее производство повседневных товаров и продуктов сокращается. Импорт невысокий. Вакуума предложения на рынке нет, но цены устойчиво растут в среднем на 0,1−0,2% в неделю. За это промышленное торможение каждый россиянин платит из своего кармана. Сектор мог бы предложить больше, но в силу огромного числа факторов этого не происходит.

Есть, конечно, план «реанимации»: если кредитные деньги для промышленников станут заметно доступней, а мощности будут загружены более чем на 75% (сейчас всего 64%), то в силу гибкости производственных возможностей сектор будет оживать. Но такой «ход конем» предполагает новые крупные расходы, государство в них не заинтересовано, а частных инвесторов такое предложение вряд ли привлечет.

Посмотрим на ситуацию еще и с другой стороны. Господин Мантуров говорит, что промпроизводство стимулирует оборонка. Но оборонные заказы идут в запланированных объемах и не попадают под секвестр внутри дефицитного бюджета только потому, что на них находятся деньги из Резервного фонда. На днях экс-министр финансов Кудрин говорил о том, что оборонные заказы пришлось бы урезать вдвое, если бы не подпитка из суверенного резерва.

Однако Резервный фонд не резиновый, на 1 января 2016 год он составлял 3,640 трлн рублей. За прошлый год совокупный объем этой «подушки безопасности» сократился на 26,4%. Если расходовать эту кубышку теми же темпами и дальше, ее хватит на три года и еще чуть-чуть. Есть еще Фонд национального благосостояния, он постепенно наполняется и к 1 января весил 5,227 трлн рублей, но у него иные задачи.

Фонды можно и нужно наполнять, чем и занимаются фискальные ведомства, но они не лекарство от болезней экономики. Трата резервов — временная мера. Ее нельзя использовать как аппарат искусственного дыхания для крупной части экономической системы. Рано или поздно потоки финансов из Резервного фонда в оборонку придется сокращать, и тогда параметры промпроизводства заметно просядут.

Получается, что поводов для особенного оптимизма у министра промышленности нет — просто временное улучшение. По всей видимости, положительный сценарий долгосрочного развития здесь вряд ли реализуется: инвестиции в реальный сектор требуют колоссальных средств, а срок обращения этих денег в промышленности слишком длинный, да и риски немалые.

Российский сектор промышленного производства был и остается гигантом, а гиганты не сдаются просто так, но на одном правительственном оптимизме их не поставить на ноги. Сектору нужны заказы. Желательно массовые. Можно иностранные. А для этого нужно быть предсказуемым торгово-экономическим партнером, таким, на чьих заводах можно не только собирать самолеты, но и производить более «земные» товары.