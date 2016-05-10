



Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Россия опережают США

Примерно в одно и то же время в России и Китае прошли испытания новейших систем стратегического ядерного сдерживания. По данным российских СМИ, были проведены «фантастически» успешные испытания гиперзвукового боевого блока для перспективной российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Американские же источники сообщили об испытательном пуске перспективной китайской твердотопливной МБР Dongfeng-41 (DF-41) с разделяющейся головной частью.

Эти новости, на первый взгляд, не имеют связи друг с другом. Но на самом деле они важны — и в первую очередь для США. Дело в том, что американцы очень давно не производили и не проводили испытаний перспективных МБР (самой молодой ракете Minuteman-3 шахтного базирования 38 лет). Программа создания новой американской МБР наземного базирования GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent) имеет достаточно «размытые» перспективы из-за своей стоимости и отсутствия поддержки в заметной части властных кругов. Россия же и Китай постоянно совершенствуют средства доставки ядерных боеприпасов.

Гиперзвуковые планирующие боевые части

Одним из направлений, которым занимаются Россия, США и Китай, является создание «планирующих» гиперзвуковых боеголовок для МБР, в ядерном и неядерном варианте. Они отличаются от обычных боеголовок ранним входом в верхние слои атмосферы, где происходит планирование к цели на гиперзвуковой скорости с осуществлением маневров (для преодоления системы противоракетной обороны противника). Кроме того, такая боевая часть может более точно наводиться на цель, что делает возможным уничтожение целей неядерным боеприпасом.

Подробнее: Гиперзвуковое оружие России и США

Судя по тому, что в сообщении о последнем испытании боеголовки для «Сармата», местом пуска указан позиционный район «Домбаровский», то речь шла о всё том же окутанном тайной «изделии 4202», прототипы которого и раньше запускались оттуда с помощью устаревших тяжелых жидкостных МБР УР-100Н УТТХ. Насколько известно из скудной информации в СМИ, испытания шли непросто, так что нынешний успешный пуск, накануне начала испытаний «Сармата» в 2016 году, может стать настоящим прорывом.

В США испытания аналогичных боевых частей проходят очень тяжело — успешным был лишь один пуск Advanced Hypersonic Weapon в 2011 году. Более поздние пуски и испытания конкурентного проекта HTV-2 были неудачными.

Что касается китайских испытаний — то информация о них практически вся публиковалась американскими СМИ, поэтому о большой достоверности говорить сложно. Wu-14, по имеющимся данным, прошел несколько успешных испытаний.

Китай — третья ядерная сверхдержава?

На данный момент, по разным оценкам, Китай располагает 200−300 ядерными боезарядами — минимум в 5 раз меньше, чем США или Россия (по договору СНВ-3 количество боеголовок у стран ограничено 1500 единицами). Что касается МБР наземного базирования, то они, как ни странно, «технологичнее», чем у США — страна обладает подвижными комплексами DF-31 (аналог российских МБР «Тополь» и «Ярс»), а в разработке находится тот самый загадочный DF-41.

Количество МБР, согласно имеющимся оценкам, пока не очень велико — около 36 DF-31 различных модификаций, 20 шахтных DF-5A, и до 24 баллистических ракет подводных лодок JL-2. Такой потенциал недостаточен для полного уничтожения противника масштаба США или России (а тем более обеих стран, или блока НАТО), но его хватит для нанесения недопустимого ущерба, делающего войну с Китаем бессмысленной авантюрой.

Таким образом, ядерной сверхдержавой Китай пока назвать нельзя. Но, учитывая активный технологический процесс в этой области, Пекин может ею стать в долгосрочной перспективе.