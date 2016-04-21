



president.kg Сооронбай Жээнбеков

Кто он, новый глава правительства Киргизии? Что стоит за докладом Госдепа с критикой ситуации в Киргизии и насколько он отражает действительность? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми на прошлой неделе в СМИ Киргизии.

«Незапятнанный премьер»

Наибольшее внимание киргизские средства массовой информации на минувшей неделе уделили теме выборов нового премьер-министра, которого должен был назначить парламент республики взамен ушедшего в отставку Темира Сариева.

Первоначально в парламенте Киргизии ходили слухи о том, что на кресло главы Кабинета министров будут претендовать сразу три кандидата: лидер фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков, замруководителя Аппарата президента Сооронбай Жээнбеков и лидер фракции «Кыргызстан» Канат Исаев.

«Прочат в премьеры и первого заместителя руководителя аппарата президента Сооронбая Жээнбекова — родного брата спикера Асылбека Жээнбекова. Если он действительно в премьерское кресло сядет, то это, конечно, будет полный «улёт» — сразу две ветви власти в Киргизии — законодательная и исполнительная — окажутся в руках одного клана. Впрочем, шушукаются парламентские источники, если С. Жээнбеков займет кресло премьера, то его брату А. Жээнбекову придется освободить кресло спикера — из этических соображений», — написала газета «Дело №».

Впоследствии оба этих предположения подтвердились — Сооронбая Жээнбекова, оказавшегося единственным кандидатом на пост главы правительства Киргизии, парламент назначил премьер-министром, а его брат Асылбек Жээнбеков сразу же после этого ушел в отставку «в соответствии с законодательством Киргизской Республики».

Новый глава Кабмина скромно заявил, что назначение на столь высокий государственный пост стало для него полнейшей неожиданностью. «Если честно, я даже не думал об этом, и премьерство мне не снилось. Раз партия решила выдвинуть мою кандидатуру, я согласился. Конечно, это ответственный пост, и, естественно, я переживаю. Однако я сделаю все, чтобы оправдались надежды народа и депутатов», — цитирует Сооронбая Жээнбекова «Sputnik Кыргызстан».

Обсудили киргизские масс-медиа и тему рабочих и личных качеств нового премьер-министра. Так, проправительственное издание Fokus. kg опубликовало интервью с депутатом парламента Киргизии Айнуру Алтыбаевой, в котором народная избранница охарактеризовала Сооронбая Жээнбекова как «в первую очередь совестливого человека».

«Это важное качество. Также он входит в ряды ветеранов, которые основали СДПК (партия власти. — Прим. ИА REGNUM), является одним из соратников лидера. Кроме того, он профессионал своего дела, продемонстрировал это на посту губернатора путем привнесения прогрессивных изменений и эффективной работы. Он всегда был предан партии, ее идеологии, а, как известно, за двадцать лет деятельности партии СДПК были различные ситуации. Жээнбеков хорошо знает экономику, крепкий хозяйственник, компетентен по всем вопросам», — подчеркнула Айнуру Алтыбаева.

Говоря о причинах, по которым на должность второго лица государства был избран именно Сооронбай Жээнбеков, некоторые представители местной прессы высказали предположение, что это напрямую связано с выборами президента Киргизии, которые запланированы на 2017 год.

«По этому поводу власть сильно переживает. Поэтому на должность премьер-министра нужен был хороший сотрудник аппарата, имеющий приличные ресурсы на юге, человек без президентских амбиций и склонный к управлению — Сооронбай Жээнбеков. Мы не слышали, чтобы Жээнбеков был замешан в тех или иных делах, в коррупции. На юге авторитет у него приличный. Тем самым власть пытается сохранить, удержать электорат на юге. Это нужно открыто признать», — уточнила газета «Багыт.kg».

Схожую точку зрения озвучила и газета «Ачык саясат плюс», подчеркнувшая при этом, что «президенту и его окружению с целью ни в коем случае не допустить прихода к должности главы государства — южанина, понадобилось изгнать спикера парламента Асылбека Жээнбекова, сдавшего должность в связи со становлением вчера его родного старшего брата Сооронбая Жээнбекова главой правительства».

«Хотя власть благодаря С. Жээнбекову стремится перед президентскими выборами взять в руки южный народ, развеять его обиды, но за кулисами разгорается игра Ставки. Она довольно хорошо изображает видимость, что неожиданно возникшего перед прошлогодними парламентскими выборами и за три месяца ставшего популярным лидера партии «Кыргызстан» Каната Исаева сейчас готовят к спикерству, а после этого к президентству. Но в какой степени реализуется этот сценарий, мы увидим в следующем году», — подытожило издание.

Госдеп США vs власти Киргизии — 1:1

Государственный департамент США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в Киргизии. Американские власти раскритиковали киргизских коллег и обвинили их в политических репрессиях, применении пыток, в ущемлении прав и свобод национальных и сексуальных меньшинств, а также в оказании давления на СМИ и НПО.

Одной из первых на появление данного документа отреагировала газета «Вечерний Бишкек», отметившая, что «корни столь недружественного выпада и угроз, разумеется, кроются и в выдворении американской базы из Киргизии, и в ускорении интеграционных процессов в формате ЕАЭС, и в резком ограничении влияния Вашингтона на внутреннюю и внешнюю политику страны».

«Политические репрессии», «подавление инакомыслия», «повальная коррупция», «нападки на свободу слова» и «потворствование национализму» — просто ужас какой-то. Химическое оружие на секретных базах в горах Нарына еще не выпускают? … Если из доклада убрать название страны, можно подумать, что американцы в хамоватом тоне выступают с обвинительным заключением, адресованным «кровавому диктатору». …Вот где четко прослеживаются чудовищные деформации и двойные стандарты принципов демократии», — констатировало издание.

Правительство Киргизии тоже не осталось в долгу и дало довольно жесткую отповедь Госдепу. В своем заявлении МИД сообщил, что в Киргизии вышеупомянутый доклад расценивают как «неуместный и немотивированный политический шантаж» и «предлагают более тщательно подбирать авторов подобных документов в части повышения требований к их профессионализму и улучшения качества подготовленных ими материалов».

«Считаем также целесообразным приведение в подобных докладах сравнительного анализа по отношению соблюдения прав человека в самих Соединенных Штатах Америки. Факты расовой дискриминации, вседозволенности и произвола со стороны полицейских, наличие пыток в тюрьме в Гуантанамо — все это, к сожалению, является показателем нынешней ситуации с правами человека в Америке», — цитирует киргизских дипломатов госинформагентство «Кабар».

В МИД Киргизии напомнили о том, что итогом вторжения американских военных в Ирак и Ливию под предлогом заботы о правах человека стали сотни тысяч погибших и раненых граждан этих республик, а также миллионы беженцев, пишет«Спутник Кыргызстан».

«Госдеп прекрасно устраивала прежняя власть в Киргизии, при которой избивали, уничтожали и даже заживо сжигали оппозиционеров, калечили и убивали журналистов, беззастенчиво грабили страну. Потому что все это делалось под надзором граждан Соединенных Штатов, которые занимали кабинеты даже в офисе президента КР, участвовали в грабеже через банковскую сферу, через поставки авиакеросина на военную базу США», — говорится в сообщении киргизского внешнеполитического ведомства.

Мнение о том, что озвученная Государственным департаментом США оценка ситуации с правами человека в Киргизии «продиктована геополитическими соображениями» и «ее можно рассматривать как часть информационной войны», выразил председатель парламентского Комитета по международным делам, обороне и безопасности Алмаз Баатырбеков в своем комментарии ИА «24.kg».

«В Киргизии есть проблемы в сфере защиты прав человека, в работе правоохранительных органов, мы этого не отрицаем, и об этом свободно пишут наши СМИ, говорят с высоких трибун. Демократия — это процесс, и невозможно добиться всего сразу. Стремление к социальной справедливости, правосудию — неотъемлемая часть системы наших ценностей. Народ Киргизии не раз это доказывал, в том числе в недавней своей истории», — подчеркнул политик.

Иную точку зрения об опубликованных американским Госдепартаментом критических высказываниях в адрес киргизских властей высказала сотрудничающая с западными фондами правозащитница Динара Ошурахунова в интервью радио «Азаттык» (киргизское подразделение радио «Свобода»). По словам активистки, она полностью согласна с выводами, указанными в докладе, а также считает, что политическая ситуация в Киргизии все больше напоминает ситуацию при прежней власти.

«Мы слышим и видим, как издания принудительно передают другим лицам, видим ситуацию вокруг некоторых журналистов. Те же решения суда, ограничивающие митинги. После апрельских событий мы даже не думали, что вернемся в прежнее состояние. Случаи не такие тяжелые, как во времена Бакиева, но они повторяются, и это нас беспокоит. … Парламент не должен закрывать глаза на притеснение свободы слова или запрет митингов. Иначе это бумерангом вернется к ним», — добавила она.

В свою очередь газета «Дело №»опубликовала материал, в котором подробно расписала скрытые мотивы, которые движут некоторыми киргизстанскими правозащитниками и их зарубежными партнерами-грантодателями, активно критикующими власти республики за якобы оказываемое на НПО и НКО давление, а также в категорической форме требующими ни в коем случае не принимать «закон об иностранных агентах».

«Главный же сюрприз таился в резолюции форума «Мне не всё равно!». Среди двух десятков пожеланий-требований, которые его участники выдвинули парламенту, президенту и гражданам Киргизии, было и такое, уж явно не имеющее к проблемам предпринимательства никакого отношения: «Остановить законопроект депутата Галины Скрипкиной о запрете рекламы нацизма». Вот она — новая мишень киргизстанских НПО и их заокеанских спонсоров!» — резюмировало издание и добавило, что хотя идеи нацизма в Киргизии и не находят массового отзыва, но все же стоит опасаться того, что бездействие в данном вопросе может привести к тем же последствиям, что сейчас наблюдаются на Украине и в странах Прибалтики.