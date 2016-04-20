Минус 98 миллиардов

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Европу любым путем

В последние четыре года Украина потеряла $98 млрд из-за введения ограничений в торговых отношениях с Россией. Такая цифра приводится в обзоре торговой политики Украины как члена ВТО, опубликованном на сайте министерства экономического развития и торговли. За три года с 2012 по 2015-й доля товарооборота с Россией в общем внешнеэкономическом балансе страны сократилась почти вдвое — с 24,3 до 12,7%.

Ограничения со стороны России были вызваны сначала планами Украины о подписании экономической ассоциации с ЕС, а потом и самим фактом подписания. Чтобы защитить свой рынок от нелегального проникновения продукции из ЕС, Москва сменила для Киева зеленый коридор на красный. Кроме того, часть ограничений Украина ввела для себя сама — она была их инициатором, а Москва принимала симметричные ответные меры.

Напомним, что в конце 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров убедил президента Януковича не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС в силу его полной невыгодности для Украины. Украинская оппозиция использовала это решение для легитимации государственного переворота — Янукович, мол, не хочет в Европу. Хотя Янукович (или, точнее говоря, Азаров) не хотел только одного: кабальных условий.

Время показало, что Азаров был прав. Украина действительно почти полностью потеряла российский рынок — и одновременно ничего не приобрела на Западе. Подписав соглашение об ассоциации, ЕС тем не менее сохранил множество ограничений на пути украинских товаров в Европу. И рост товарооборота с ЕС не наблюдается. В то же время Украина сняла для ЕС практически все ограничения. И по мере выбывания украинских участников рынка их места будут занимать западные корпорации.

Плюс безвизовый режим

Правда, для действующего правительства Украины есть и хорошие новости. Еврокомиссия все-таки предложила предоставить Украине безвизовый режим. Таким образом евродемократы в очередной раз продемонстрировали, что им плевать на мнение граждан, если оно не совпадает с вашингтонской линией партии. Референдум в Голландии, как и референдум в Крыму, был просто проигнорирован.

Если решение о безвизовом режиме вступит в силу, действующие власти Украины смогут сказать: мы обещали вам Европу без виз — и мы вам ее дали. Все по-честному.

Другое дело — цена вопроса. 98 миллиардов долларов за российский рынок, плюс потеря Крыма, плюс гражданская война и десять тысяч трупов на юго-востоке. Плюс набранные в кредит и исчезнувшие миллиарды, плюс втрое выросшие тарифы и курс валюты, плюс вдвое выросшие цены и вдвое упавший уровень жизни. Все так. Но чего не сделаешь ради Европы!

Поезд отправляется

Впрочем, в чем конкретно профит? В случае получения безвизового режима можно будет не оформлять визу, то есть не тратить несколько часов времени и не платить 35 евро за визу. Осталось всего ничего: заплатить за билеты, оплатить проживание в гостинице и бытовые расходы в путешествиях. Безвизовый режим представлен только для туристических нужд — работать в ЕС украинцам по-прежнему запрещено.

Кто может себе это позволить? Кто поедет в Европу? Прежде всего киевские и львовские мальчики с айпадами, дети обеспеченных украинцев. У них сегодня хороший день: не придется тратить время в очередях в посольствах или турфирмах.

Но средняя зарплата на Украине — 160 евро (для сравнения: в России — 430). Ста шестидесяти евро путешественнику в средней европейской столице хватит примерно на полтора-два дня. Поэтому 90% населения (исключение составляют жители приграничных территорий) от этой новости ни холодно, ни жарко.

Второй категорией будут слуги народа. Они регулярно радуют народ своими селфи из разных западных и азиатских городов. Теперь и им, и членам их семей станет еще удобнее.

Тем более что Владимир Гройсман, уходя с поста спикера парламента на пост премьер-министра, своим последним распоряжением увеличил зарплату депутатам Верховной рады сразу втрое. Как пояснили инициаторы этого решения — чтобы депутатам было проще бороться со своей привычкой к коррупции. Ну и что, что доходы остальных граждан за последние два года снизились вдвое. Пусть хоть депутатам будет хорошо.

Нелегальная миграция

Есть и нелегальный аспект вопроса о безвизовом режиме с ЕС. Сейчас многие сотни тысяч граждан (в основном — гражданок) Украины полузаконно или незаконно находятся в Евросоюзе и работают — в основном уборщицами, иногда нянями. Теперь их станет еще больше.

На эту проблему почти никто не обращает внимания, а на самом деле это настоящая социальная катастрофа. На Украине тысячи и тысячи семей, где матери работают в Европе, пересылают на Родину деньги, ездят туда редко или не ездят совсем (возвращение может оказаться проблемным). Дети живут без матерей, а отцы понемножку спиваются. «Украина — цэ Европа».

Экономический итог

Что мы имеем в сухом остатке? Экономическую политику страны можно выстраивать по одному из двух сценариев. Либо в соответствие с ее, страны, интересами и особенностями. Либо в соответствие с интересами тех, кто находится у власти. как то: удержание этой власти, продолжение распродажи госимущества, получение и расхищение кредитов МВФ, освоение средств на борьбу с коррупцией и гражданскую войну.

По первому сценарию пыталось идти правительство Азарова, хотя Виктор Янукович и его алчные дети с незавидной регулярностью вставляли ему палки в колеса. Реальные экономические интересы Украины заключаются в развитии контактов и с Россией, и с ЕС, причем в первую очередь именно с Россией, потому что на этот рынок попасть проще, а все связи уже были налажены.

Майданная власть идет по другому пути. Ей нужен образ врага, а с врагом не нужно экономически сотрудничать. За западную политическую крышу и возможность продолжать ограбление Украины они платят экономическими, социальными, имиджевыми потерями. Расхлебывать все это не им, а потомкам. Если, конечно, к тому времени сохранится государственное образование под названием «Украина».