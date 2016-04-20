



Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Нетаньяху знают друг друга уже почти двадцать лет

Информированные источники в окружении израильского премьер-министра сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что центральной темой начинающегося завтра визита Биньямина Нетаньяху в Москву станет обсуждение позиции России по вопросу принадлежности Голанских высот.

Нетаньяху везет Путину пакет конкретных предложений, выгодных и Иерусалиму, и Москве — и даже Дамаску.

Резкая активизация Израиля по вопросу принадлежности Голанских высот связана с итогами выборов в сирийский парламент, которые предсказуемо выиграла партия Баас во главе с сирийским президентом Башаром Асадом с почти 80% результатом.

По их итогам так называемая «объединенная сирийская оппозиция», ориентирующаяся на США и ЕС, поставила перед Вашингтоном вопрос о давлении на Израиль с целью смягчить позицию еврейского государства по принадлежности высот. Логика лидеров оппозиции проста: раз уж Башар Асад допущен до участия в выборах, то единственный инструмент — хотя бы немного сместить симпатии сирийцев от «победителя халифата» к оппозиции — намекнуть избирателю, что именно ее связи в Вашингтоне позволят вернуть утраченные в 1967 году земли. Других электоральных ресурсов у оппозиционеров просто нет.

Разумеется, никто всерьез не рассчитывает, что Израиль вернет Голаны Сирии. Лидеры объединенной оппозиции добиваются от Вашингтона возможности хотя бы заставить Израиль признать статус высот предметом переговоров. Это они подали бы сирийцам как свою грандиозную дипломатическую победу — раз уж военные победы достались русским и Асаду.

Израильское руководство, разумеется, в деталях знало о требованиях «объединенной сирийской оппозиции» к Вашингтону и сделало первый ход, проведя именно на прошлой неделе первое в истории заседание правительства Израиля непосредственно на Голанских высотах — хотя решение о таком заседании было принято еще в 2015 году. В ходе этого заседания Биньямин Нетаньяху заверил еврейский народ, что еврейское государство никогда не откажется от занятой во время Шестидневной войны 1967 года территории, и призвал международное сообщество признать этот факт.

«Израиль никогда не отступит с Голанских высот, и граница не будет передвинута, как бы ни развивались события по ту её сторону. Всем очевидно, что Израиль — не источник проблем на Голанах, а путь к их разрешению», — заявил Нетаньяху.

Дальнейшие слова премьера подчеркивают, что текст выступления был предназначен для внутренней аудитории в большей степени, чем для внешней: «Голанские высоты были неотъемлемой частью израильской земли с незапамятных времён, свидетельства тому — десятки древних синагог в районе вокруг нас. И Голанские высоты остаются неотъемлемой частью государства Израиль и в новую эру».

Задача успокоить избирателя в Израиле была решена, но потенциал давления Вашингтона и Берлина на Иерусалим все еще сохраняется.

Тем более что реакция Государственного департамента и Министерства иностранных дел ФРГ полностью укладывалась в логику просьб сирийской оппозиции к Вашингтону и Берлину, о которых детально известно в Иерусалиме.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби сообщил, комментируя заседание правительства Израиля в Маале-Гамла: «США считают, что территориальный спор нужно разрешить в ходе переговоров, но в данный момент внутрисирийский конфликт не позволяет этого сделать». «Ни у одного государства нет права аннексировать территорию другого государства, как это произошло в данном случае, — это основополагающий принцип международного права и Хартии ООН», — обозначил позицию своей страны (фактически — всего ЕС) пресс-секретарь МИД ФРГ Мартин Шефер.

В этой ситуации крайне интересна реальная повестка визита Нетаньяху в Москву, начинающегося 21 апреля.

Беспрецедентный уровень военного сотрудничества России и Израиля, сложившийся в ходе российско-сирийской военной операции, связан с прагматичным совпадением интересов Путина и Нетаньяху.

Израиль — единственная страна в мире, имеющая выстраивавшуюся полвека инфраструктуру технической разведки сирийского театра военных действий. В том числе — единственная страна в мире, обладающая геостационарными разведывательными спутниками над регионом — у США, Китая и России спутники над регионом только пролетают, и это мало что дает практическому сопровождению поля боя.

С другой стороны, израильтяне понимали катастрофичность выхода халифата к границам еврейского государства. Разумеется, ЦАХАЛ способен победить любую армию региона, тем более ИГИЛ. Но любая провокация на израильской территории с массовыми гражданскими жертвами неизбежно привела бы к необходимости продолжить операцию возмездия на сирийской территории — дойти до границы и остановиться на ней было бы политически невозможно даже для такого популярного премьера, как Биньямин Нетаньяху.

И как только израильские танки войдут в Сирию, вся картина войны изменится — бывшие враги, шииты и сунниты, немедленно начнут общую войну против «сионистского агрессора». Кошмар большой ближневосточной войны, которую удавалось избежать почти полвека, вернется в регион.

А прикрыть границу с сирийской стороны от халифата мог только Асад и его союзники.

Путин и Нетаньяху знают друг друга уже почти двадцать лет. На двери в молельный зал главной синагоги России висит мезуза (футляр для свитка со священными текстами, которые укрепляются на дверях еврейских домов) подаренная премьер-министром Нетаньяху ещё в 1999 году. Между лидерами, выходцами из спецслужб, давно сложились прочные личные отношения. Именно поэтому немыслимый ранее, но крайне выгодный обеим странам военный союз Москвы и Дамаска вокруг российско-сирийской военной операции сложился в считанные дни.

Горячие головы в израильских масс-медиа, довольно широко цитируемые на Западе и в России, предположили на этой основе, что Нетаньяху попросит у России признания израильского суверенитета над Голанами и предложит в обмен, например, признание Израилем российского статуса Крыма. Источник ИА REGNUM в окружении Нетаньяху сообщил, что подобные идеи — либо откровенная провокация, либо глупость. Никто не собирается ставить на переговорах перед Москвой политически неразрешимые задачи.

Иерусалиму будет достаточно, если Москва подтвердит приверженность принципу нерушимости исторически сложившихся границ на Ближнем Востоке и опасности любых попыток затеять любой передел границ.

Это полностью соответствует прежним высказываниям Путина и российского МИДа. Кроме того, это в точности совпадает в позицией российского союзника Башара Асада, который категорически возражает против любых изменений территориально-государственного устройства Сирии. Разумеется, Асад хотел бы вернуть Голаны, но открывать тему перекройки государств региона сейчас явно не в его интересах.

Прагматичное совпадение интересов Москвы, Иерусалима и Дамаска помогло Сирии и Израилю, до сих пор формально находящимся в состоянии войны, выйти на практическую военную кооперацию — через Москву — в борьбе против общего врага, исламского халифата.

Такое же совпадение интересов — уже в дипломатической плоскости — по мнению источника ИА REGNUM, делает вероятность успеха предстоящего визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву более чем высокой.