



Дарья Антонова ИА REGNUM Мечеть

На прошедшей неделе в центре внимания республиканских и региональных средств массовой информации оказались доклады о ситуации с соблюдением прав человека, контакты с соседней Киргизией и обсуждение «красоты» разрешенных имен для таджикских детей.

«Не слушать недоброжелателей»

Госдепартамент США и организация Human Rights Watch опубликовали свои доклады о ситуации с соблюдением прав человека в мире. В обоих докладах Таджикистан традиционно получает свою порцию критики.

В предоставленном секретарем Джоном Керри 13 апреля 2016 года сороковом отчете о соблюдении прав человека в Конгресс США в отношении Таджикистана приводится ряд уже привычных претензий.

Составители назвали Таджикистан авторитарным государством, в котором полномочия сконцентрированы в руках исполнительной власти, наблюдается историческое воспрепятствование политическому плюрализму, ограничение свободы слова и доступа к информации, практикуются произвольные аресты, пытки, жестокое обращение, правозащитникам не позволяют посещать тюрьмы, а судебные процессы по политически мотивированным делам проходят за закрытыми дверями.

Тем временем «Радио Озоди» отметило, что Госдеп впервые включил республику в список стран, в которых нарушаются религиозные права. Однако, пишет издание, в Комитете по делам религии при правительстве Таджикистана считают такую оценку ситуации необоснованной.

«В республике действуют свыше 4000 религиозных организаций, а по решению Верховного суда РТ была запрещена деятельность тех из них, члены которых были признаны судом виновными в нарушении общественного порядка и разжигании конфликта», — приводит «Озоди» комментарий неназванного собеседника в комитете, который также полагает, что запрет организаций, угрожающих нацбезопасности, не означает ущемления религиозной свободы.

Отметим, что немногим ранее СМИ сообщали о том, как председатель Совета улемов, муфтий Таджикистана на пятничной проповеди в центральной мечети заявил, что все мусульманские страны, в которых действуют исламские партии, находятся в состоянии войны, и призвал «не слушать недоброжелателей и не следовать им», говоря о запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения, признанной властями страны экстремистско-террористической организацией.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем докладе также отмечает ухудшение ситуации с правами человека в Таджикистане, говоря о десятках задержанных оппозиционеров, преследовании граждан за критические публикации в социальных сетях и запугивании журналистов, адвокатов и представителей неправительственных организаций. Правозащитники подчеркивают, что «властям необходимо дать понять, что в отношении них могут быть приняты дополнительные меры, если ситуация с правами человека стране продолжит ухудшаться».

«Те шаги, которые власти предприняли против оппозиции, — я говорю не только о ПИВТ, но, например, об оппозиционном движении «Группа 24», — приводят к нестабильности и нарушают ряд международных обязательств, которые подписал Таджикистан. Мы в HRW понимаем, что в странах Центральной Азии есть угроза безопасности, и у любого правительства есть право действовать против террористических организаций, но мы не видим доказательств того, что ПИВТ или «Группа 24» являются угрозой для республики», — заявил эксперт по Средней Азии HRW Стив Свердлов в интервью «Немецкой волне», снова напоминая о возможных санкциях, если в скором времени ситуация в стране не улучшится.

Между тем, против введения санкций в отношении Таджикистана в интервью интернет-порталу таджикской оппозиции высказался председатель той самой запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана, находящийся в международном розыске Мухиддин Кабири.

«Никакие санкции против страны не подействуют на диктаторов, ведь их деньги в офшорных зонах, и таджикская власть не исключение. У них скоплено достаточно денег, чтобы не ощущать на себе эти санкции — страдать будет именно простой народ. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я не поддерживаю введение санкций против республики Таджикистан», — заявил он.

Официальной реакции от таджикистанских властей, в отличие от их киргизских коллег, на критику относительно ситуации с соблюдением прав человека не последовало.

Поговорим по-соседски

В Городе Гулистан на севере Таджикистана в конце прошлой недели состоялось первое заседание совместной коллегии Министерств внутренних дел Таджикистана и Киргизии. Делегации стран возглавили руководители МВД Рамазон Рахимзода и Мелис Турганбаев. Стороны обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и контрабандой наркотиков и способы укрепления сотрудничества силовых ведомств двух стран.

В итоге, по сообщению МВД Таджикистана, подписано соглашение об организации и проведении спортивных мероприятий среди сотрудников милиции Таджикистана и Киргизии и об оказании содействия в задержании находящихся в розыске преступников.

Договорились проводить подобные заседания ежегодно, следующее намечено на 2017 год и пройдет оно теперь в киргизской столице — Бишкеке.

Ранее о плодотворном взаимодействии представителей двух стран сообщали СМИ, рассказывая о том, что жители приграничных селений Таджикистана и Киргизии договорились о разделе поливной воды, нехватка которой зачастую становится причиной конфликтов между местными жителями.

Так, управления водного хозяйства киргизского Баткена и таджикской Исфары подписали соглашение о распределении вод ирригационного канала «Чилгази» между приграничными селениями.

«Вода — таджикам, мираб — киргизам» — так определило «Радио Озоди» найденный компромисс, который заключается в том, что большая часть воды, а если быть точнее, то 80%, отводится таджикской стороне, а остальные 20% — киргизской. Однако мираб — человек, ответственный за распределение и подачу воды, выбирается среди жителей киргизского села Карабог.

По словам начальника государственного управления земельных ресурсов и водного хозяйства Исфары Рустама Шомирсаидова, сейчас идут переговоры по поиску компромисса в распределении вод канала Дусти между жителями таджикского села Сомониён и киргизского Кок-Таш.

Однако контакты двух стран на минувшей неделе не ограничились соглашениями о совместной работе и найденными компромиссами. Посольство Таджикистана в Бишкеке высказалось относительно слов киргизского экс-президента Розы Отунбаевой, сказанных в одном из интервью, о том, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон «всячески уклонялся от этого (переговоров по госгранице. — Прим. ИА REGNUM), переводя разговор в другое русло».

Таджикские дипломаты подтвердили свое намерение как можно скорее завершить вопрос делимитации и демаркации государственной границы и, подчеркнув роль своей страны в недопущении конфронтации и в переводе обсуждения в мирное русло, несмотря на «аргументы и подходы» киргизской стороны, заверили в своей «решимости» довести согласование до конца.

На вкус и цвет… единый реестр

В последние дни в Таджикистане возобновилось обсуждение законодательных нововведений, касающихся выбора имени новорожденным таджикским детям. Напомним, что месяц назад в Таджикистане был введен запрет на выдачу детям имен, «чуждых таджикской культуре». Правда, представителей этнических меньшинств данное ограничение не коснулось, и им позволено называть детей согласно требованиям своей культуры. Таджикам же в отделах ЗАГСа предлагаются списки разрешенных имен. Кроме того, поправки регламентируют написание фамилии, имени и отчества, согласно требованиям таджикской грамматики.

«Гражданин обязательно должен иметь имя, фамилию, отчество, которые он должен выбирать с учетом национальных традиций. Мы предлагаем несколько вариантов — «зода», «ён», «духт», «пур» и прочее. К примеру, Давлатзода Умеда Косим. Наш район — один из самых крупных районов столицы с населением более 310 тыс. человек. Ежедневно выписываем до 40−50 свидетельств о рождении детям до одного года и более лет. Естественно, детей нарекают родители. Когда они испытывают сложности в выборе имени, мы им помогаем. Например, я пользуюсь книгой поэтессы Фарзоны «Номнома». Мы объясняем людям, что имя должно быть красивым, звучным», — приводит «Авеста» слова начальника одного из отделов столичного ЗАГСа.

«Не забывайте, что имя и фамилия будет с окончанием «-зода». Если хотите оформить окончание фамилии на «-ов», несите подтверждение о наличии второго гражданства (российского)», — сказала сотрудница другого отдела ЗАГС, регистрирующая новорожденных, корреспонденту информационного портала «Азия-Плюс», решившему провести эксперимент. При этом ему был предоставлен список «красивых имен», который насчитывает всего 152 имени. На вопрос о том, кто составлял этот перечень, работники учреждения ответить не смогли.

Тем временем официальный реестр все еще не утвержден, сроки его выпуска называются разные — от нескольких недель до нескольких месяцев.

«Выводы рабочей группы по Каталогу национальных имен еще не сделаны. Работы, как ожидается, будут завершены к сентябрю текущего года. В процессе работы собрали 7 тыс. имен, но сейчас рабочая группа после соответствующего отсеивания работает над 3 тыс. 838 именами. Эта цифра может изменяться в процессе работы», — сообщил председатель Комитета по языку и терминологии Гавхар Шарофзода.

После утверждения единого реестра, сотрудники отделов ЗАГС должны будут его придерживаться, пока же списки носят лишь рекомендательный характер, утверждает юрист Шоира Давлатова, однако таджикистанцы в соцсетях уже обсуждают случаи, когда родителям отказывают в регистрации выбранного имени, которого нет в списках.