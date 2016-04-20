



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Национальная мечта: без виз, денег и ума

Еврокомиссия (ЕК) официально предложила ввести безвизовый режим для граждан Украины. Об этом, как передает телеканал 112.ua, заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрас Аврамопулос.

Президент Украины Петр Порошенко тут же назвал безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом «большой национальной мечтой» и собственной миссией.

Одновременно с достижением «национальной мечты» новый премьер Украины Гройсман отметил, что «в бюджете Пенсионного фонда у нас дефицит больше 80 млрд грн (по сегодняшнему курсу порядка $3,1 млрд).

А «добрый Запад» выставил новые условия «молодой и процветающей демократии». Украина должна до конца мая принять 24 законопроекта для получения финансовой помощи от Запада. «В рамках сотрудничества с МВФ нам необходимо принять 19 законопроектов… Их принятие открывает путь для очередного транша от фонда в размере $1,7 млрд, а также дополнительных гарантий правительства США на $1 млрд. Что касается сотрудничества с ЕС, тут на кону для Украины 105 млн евро в рамках третьего транша макрофинансовой помощи, но для этого необходимо принять еще 5 законопроектов», — сказал Шимкив.

И в этот радостный для каждого патриота Украины день потенциальной отмены виз в ЕС на официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция, в которой предлагается заменить русские имена и фамилии граждан на украинские. Авторы петиции, в частности, предлагают, чтобы фамилия Иванов была заменена на Иваненко, Кузнецов — на Кузьменко. Авторы уверены, что данная мера будет содействовать «дальнейшей декоммунизации» Украины.

Авторы этой петиции скромны. Необходимо пойти дальше и вообще все слова, которые заимствованы в украинском языке, снабдить окончанием «о». Таким образом страна идиотенко и дебиленко, счастливая и освобожденная от «коммунистических пут», рванёт в ЕС без виз.

Не договорились

Состоявшееся заседание Совета Россия — НАТО не смогло преодолеть давних разногласий между сторонами, однако диалог необходимо продолжать, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг об итогах встречи.

Разногласия действительно велики, поскольку, несмотря на мирную риторику представителей НАТО, именно их базы плотным кольцом окружают Россию.

Увеличение военной мощи Североатлантического альянса в странах Восточной Европы не соответствует логике и является нарушением принципов акта об отношениях НАТО и России, об этом заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко. «Это была общая позиция, что безопасность в Европе не может основываться на военных методах, напротив, она — в их ограничении», — сообщил Грушко. Постпред добавил, что действия НАТО противоречат «логике и принципам основополагающего акта».

Расходы бюджета РФ надо сокращать

Минфин настаивает на сокращении расходов федерального бюджета в 2017—2019 годах по 1% ВВП в год, заявил глава Минфина Антон Силуанов на расширенной коллегии.

ЮКОС не прав

20 апреля Окружной суд Гааги отменил решение международного арбитражного суда Гааги, который в 2014 году присудил России выплатить в пользу бывших акционеров ЮКОСа $50 млрд. Инстанция приняла доводы РФ о том, что для привлечения РФ к суду не хватает соответствующей правовой нормы.

Принятое Окружным судом Гааги решение об отмене судебного вердикта 2014 года, по которому Россия должна была выплатить в пользу бывших акционеров российской компании ЮКОС $50 млрд, позволит требовать отмены ареста российской недвижимости во Франции и Бельгии.