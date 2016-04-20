



Иван Шилов ИА REGNUM США не оставят Бразилию в покое

Пожалуй, самой яркой картиной в столице Бразилии в эти выходные был металлический забор, возведенный вдоль эспланады у здания Конгресса Бразилиа. Окруженный полицией с обеих сторон, забор отделял две протестующиt группы: тех, кто призывал к свержению президента Дилмы Руссефф? — в зеленом и желтом; и другой — поддерживающей лидера рабочей партии — в красном. Вполне органичная картина для футбольной страны.

В воскресенье вечером 17 апреля законодатели проголосовали: 367 против 137 в пользу импичмента Руссефф. Это намного больше, чем две трети, необходимые для запуска процесса. Законодатели праздновали окончательный подсчет с насмешками и возгласами: «Прощай, дорогая!» Далее Сенат будет голосовать за дату начала слушания. На это, как ожидается, уйдет еще месяц.

«Большинство экспертов сходится во мнении о том, что дни Руссефф сочтены. Но представители Рабочей партии хотят защитить «демократический процесс» в Бразилии. «Краснорубашечники» заявляют, что считают импичмент Руссефф государственным переворотом», — пишет издание USAToday.

Дилма Руссефф обвиняется в использовании денег из государственных банков, чтобы сбалансировать бюджет. Но это тяжеловесное обвинение было объявлено почти задним числом — уже после того, как обиженные депутаты в нижней палате проголосовали 367 к 137. Обвинение намного серьезнее, чем «махинации с бюджетом», которые до этого в Бразилии не привлекали особого внимания. По сути, это был референдум правящей Рабочей партии, что находится у власти с 2003 года. Руссефф, которую переизбрали в 2014 году сроком на четыре года, обвиняют в экономическом кризисе страны и коррупции, которая затрагивает и большую часть политического истеблишмента Бразилии. Если Сенат проголосует за импичмент Руссефф в следующем месяце, она будет вынуждена уйти в отставку, и вице-президент Мишель Темер, бывший соратник г-жи Руссефф, который ополчился против нее, возглавит страну.

У президента два пути: она может призывать к досрочным выборам, рассчитывая на тех, кто считает, что политический кризис в стране вряд ли будет решен, пока новый лидер не будет избран. Или она может просто бороться с импичментом, надеясь хоть как-то восстановить доверие общественности. В резком обращении к нации Руссефф назвала процедуру импичмента «переворотом» и поклялась остаться на своем посту до конца истечения срока в 2018 году «во имя демократии». «Это только начало борьбы, которая будет долгой и демократичной», — сказала она.

Руссефф и ее союзники продолжают указывать на то, что ее обвиняют в более серьезных преступлениях, чем это возможно… в эпоху экономического застоя. Экономика Бразилии, как ожидается, сократится в этом году примерно на 3,5%. Руссефф также не смогла уклониться от вопросов о коррупции, связанных с периодом управления Petrobras — государственной нефтяной компании страны, которая сейчас находится в центре коррупционных расследований. Если Русефф хочет выжить политически, она должна будет представить четкое видение восстановления экономики Бразилии и искоренения коррупции, которая стала обычным делом для страны. Это потребует сильного руководства и новых идей, которые она была не в состоянии предложить до сих пор, — считает издание The New York Times.

Руссефф, возможно, удалось бы избежать столь затруднительного положения, если бы она раньше задумалась о том, почему ее не любят столь широкие слои населения и почему именно ее обвиняют в худшем экономическом кризисе со времен 1980-х годов. Как бы то ни было, она рискует стать вторым бразильским президентом, подвергнутым импичменту после установления демократического режима в 1985 году — после 21 года диктаторского военного правления. Бывший президент Фернанду Колор ди Мелу был привлечен к ответственности в 1992 году. «Противоправные действия, в которых меня обвиняют, практиковались другими президентами передо мной и не считались зазорными или преступными», — заявила Руссефф 18 апреля.

Матье Тургон, профессор политологии в Университете Бразилиа, объясняет, что процесс импичмента «может принести кратковременное облегчение в экономику, с которой не способно справиться правительство», но может и подорвать демократическую стабильность Бразилии в долгосрочной перспективе. «Импичмент несет нежелательные последствия для укрепления демократических институтов в Бразилии, потому что они и так пребывают пока на слабой почве», — говорит Тургон. Ее бухгалтерские «маневры» являются общей практикой и «передаются по наследству» от бывших президентов и бывших губернаторов повсеместно», — говорит профессор в интервью The Washington Post.

Утверждение импичмента «может послать неверный сигнал о возможности досрочного удаления неугодных президентов, когда [они] становятся непопулярными даже при отсутствии очевидного правового основания для подобной процедуры», — говорит Тургон.

Удаление Руссефф вряд ли приведет к еще большей экономической нестабильности. Глобальные финансовые рынки демонстрируют явное предпочтение ее вице-президенту Мишелю Темеру. Он уже пообещал упростить Налоговый кодекс Бразилии и ввести в действие пенсионную реформу, выгодную для многих предприятий. Во время своей пресс-конференции Руссефф назвала Темера предателем. Темер также упоминается в коррупционном скандале, связанном с государственной нефтяной компанией Petrobras, который в основном касается подмоченной репутации Рабочей партии Руссефф. Центристская партия Темера же остается крупнейшей в нижней палате Бразилии, и законодатели будут маневрировать, чтобы оградить его от проблем.

«Я думаю, что Темеру будет оказан теплый прием, — говорит Маркос Тройхо, эксперт по Бразилии в Колумбийском университете США. — И рынки, и значительная часть населения хотят увидеть уход Дилмы; они будут гораздо более приветливы к ее преемнику». Генеральный прокурор Жозе Кардозу, союзник Руссефф, сообщил журналистам, что президент столкнется с «иной атмосферой» в сенате Бразилии. «Президент — сильная женщина… и знает, как дать хороший бой», — сказал он.

Некоторые эксперты в Бразилии предполагают, что Руссефф может призвать к проведению новых выборов, чтобы не сталкиваться с дополнительным унижением в ходе разбирательств в Сенате. Этот путь может оказаться наиболее эффективным, потому что многие из ее конкурентов, в том числе и бывший напарник Темер, имеют низкий общественный рейтинг. «Коалиция Руссефф, скорее всего, будет апеллировать к конституционной поправке, которая требует новых выборов. Это возымеет большее общественное одобрение, чем импичмент», — говорит в интервью газете The Washington Post Кристофер Гарман, управляющий директор «Евразийской группы консалтинга», добавляя, что «Рабочая партия будет, в случае чего, готова выйти на улицы».

А когда именно что-то пошло не так в «бразильском королевстве»? «С тех пор как Стефан Цвейг назвал Бразилию «землей будущего» в 1941 году, описал ее размер, ресурсы и изоляцию от войн и бед, влияющих на другие части света, страна иногда переживала моменты, когда казалось, что процветание уже вот-вот станет реальностью, но эти надежды каждый раз не оправдывались. Самый последний такой период относится к приходу к власти президента Луиша Инасиу Лула да Силва в 2003 году. Лула и его Рабочая партия принесли новые идеи, новую энергию и новый стиль в политику, обезображенную коррупцией, протекцией и проволочками в деле решения насущных вопросов, стоящих перед нацией. Рабочая партия была настоящей партией в нормальном понимании этого слова: с разветвленной базой по всей стране, последовательной идеологией и сильным нравственным началом — характеристиками, которых другим политическим образованиям так не хватало. Социальная политика Лулы вызвала огромную популярность Рабочей партии. Авторитета хватило и на переизбрание на второй срок, и на помощь в победе Дилме Руссефф в 2010 и 2014 годах. Но с тех пор положение дел становилось все хуже и хуже, пока не достигло угрозы импичмента — ситуации, которая вряд ли сможет разрешить политическую и социальную поляризацию Бразилии…

Винить в сложившейся ситуации можно глобальные экономические перемены, лично президента, коррумпированную систему партийного финансирования, постоянные скандалы, разоблачения и немощь бразильской исполнительной и законодательной власти. Но трудно не заметить, что экономика пришла в упадок, когда цены на сырьевые товары, которые являются основными статьями экспорта Бразилии, резко упали. Рост замедлился, затем остановился, а затем стал понемногу восстанавливаться; уровень занятости начал падать; цены выросли — и социальные обязательства, которые были введены Лулой, стало все труднее финансировать. И Рабочая партия, когда-то наименее коррумпированная в стране, стала решать свои финансовые проблемы путем широкого заимствования средств у национальной нефтяной компании Petrobras…

Благодаря конституционным особенностям страны теоретически мощный лидер сталкивался с целым рядом партий, которые он вынужден задабривать рабочими местами и политическими обязательствами, чтобы добиться поддержки коалиции в Конгрессе. В результате руководитель теряет половину своих возможностей для маневра прежде, чем даже начинает пытаться править. Лула был мастером справляться с этими противоречиями. А президент Руссефф была неэффективна и непоследовательна, ей не хватало его навыков.

Когда прокурор и федеральная полиция начали расследование по делу Petrobras, они явно не предвидели тот ущерб, который они причинят в целом стране. Намерения сводились к очищению бразильской политики, а в качестве прецедента была взята итальянская операция «Чистые руки» 1990-х годов. Но, как ни парадоксально, результат оказался противоположным. Президент лично не была вовлечена в скандал Petrobras. Основанием для импичмента является то, что она распоряжалась госсредствами — не очень большой проступок по бразильским стандартам. Но почти все, кто участвует в импичменте, сами подозреваются в коррупции, в том числе и Эдуардо Кунья — спикер нижней палаты.

В итоге многие опасаются, что кампания по борьбе с коррупцией в стране и вовсе исчезнет, не считая концентрации внимания на личности Лулы. А вице-президент Мишель Темер вскоре столкнется с теми же проблемами, что и побежденная им Руссефф, но только его шансы разобраться с ними эффективно оцениваются как еще более низкие. В результате дискредитированная оппозиция будет отбиваться от дискредитированной ею же Рабочей партии. «Трудно представить себе более мрачный пейзаж для Бразилии», — пишет The Guardian.