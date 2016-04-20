



Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон не сильно скрывает свои намерения

Всего неделю назад казалось, что судьба президентских выборов в США будет решаться сегодня в Нью-Йорке. Но за последние две недели в мире произошли настолько большие изменения, что временами создается впечатление, что элиты «Свободного мира» решили в чрезвычайной ситуации отбросить фиговый листок демократии и решать возникшие проблемы на закрытых совещания сильных мира сего.

Проявилось это прежде всего в том, как последние дни вел себя Берни Сандерс, всячески демонстрируя уверенность в победе и не слишком беспокоясь о способности Хиллари Клинтон манипулировать результатами праймериз в Нью-Йорке. Изрядно потрепав ее во время теледебатов, он не стал демонстрировать свою бульдожью хватку, которая на более ранних дебатах напомнила железную логику вождя народов. Тем не менее он довел ее до белого каления своей спокойной уверенностью в победе вопреки цифрам и опросам. И не только он. Еще ранее до белого каления ее довел Барак Обама своими интервью республиканскому телеканалу FOX5, о которых речь пойдет несколько позже, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс предоставил ей возможность в полной мере проявить свое безумие, обвинив Сандерса и штат Вермонт в снабжении оружием преступников Нью-Йорка.

А сразу после теледебатов Берни Сандерс полетел в Рим поговорить с папой римским вместо того, чтобы в оставшиеся три дня проводить предвыборные митинги в Нью-Йорке. Причем за время аудиенции он успел обсудить с папой кучу вопросов — от глобального потепления до общего кризиса капитализма, своей коммуникабельностью предоставив повод Трампу поупражняться в остроумии. Впрочем, это неудивительно, так как у Сандерса с папой должно быть полное единомыслие. Франциск I начал свое правление с Папской буллы, под которой не только Берни Сандерс мог бы подписаться, но и Фидель Кастро в молодые годы. Достаточно сказать, что эту буллу, в которой папа с научных позиций описал общий кризис капитализма, уже тогда назвали манифестом, намекая на Коммунистический манифест, а те, кто сейчас поддерживает Хиллари Клинтон, сразу обвинили папу в марксизме.

Но самое главное это то, что республиканские элиты, которые недавно считали Теда Круза более опасным, чем Дональд Трамп, внезапно стали его поддерживать против Трампа. Они даже стали намекать, что если ни одному из кандидатов не удастся набрать более половины голосов, республиканская конвенция во втором туре будет выбирать из Трампа и Круза, так как за них проголосовало наибольшее количество рядовых членов партии. Разгадка такого поведения республиканского истеблишмента состоит в том, что ранее Тед Круз считался более опасным, чем Трамп, в силу того, что у Круза за спиной маячит несколько миллионов прихожан евангелических церквей Америки, являющихся клонами церкви Англии. А сейчас, когда премьер-министр Кэмерон в ответ на наглые требования мусульман Лондона и Бирмингема внезапно объявил Великобританию христианской страной, а принц Уэльский Чарльз объявил Британскую монархию защитницей восточного христианства от геноцида со стороны ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в России), главный недостаток Круза превратился в его достоинство.

И очень может быть, что Дональд Трамп знал что-то о состоявшихся совещаниях сильных мира сего, назвав Хиллари Клинтон главнокомандующим ИГИЛ, так как элиты Запада, породив руками Хиллари ИГИЛ, подобно Виктору Франкенштейну испугались дела рук своих, обнаружив Голема у себя на заднем дворе. А вновь обретенное христианство Кэмерона наводит на мысль, что элиты Запада решили переосмыслить не только свою исламскую политику за последние сто лет, но и свою политику по отношению к христианству за последние лет двадцать. Как минимум им придется предложить альтернативу своей прежней политике, направленной на постепенную дехристианизацию и дегуманизацию общества, очень похожую на «План Даллеса» из «Вечного зова».

А пока они, судя по всему, признали свою неспособность остановить с помощью стандартных демократических процедур рвущуюся к власти одержимую, которая демонстративно попирает закон и моральные нормы, не особо скрывая свое намерение развязать термоядерную войну. Действительно, достаточно вспомнить, как она в качестве госсекретаря проиллюстрировала объявленную Обамой перезагрузку, подарив министру Лаврову красную кнопку с надписью «перегрузка», якобы в результате «неправильного» перевода слова «reset» (этот чистой воды фрейдизм народам мира может очень дорого обойтись). И надо сказать, что ей удалось с блеском продемонстрировать то, насколько неслучайным был этот перевод, трижды за прошедшие семь лет поставив мир на грань ядерной войны.

В первый раз в качестве госсекретаря она потребовала военной силой поддержать территориальные претензии Японии к СССР. И только цунами в сочетании с аварией на атомной электростанции «Фукусима» заставило эти слова остаться словами. Во второй раз она поставила мир на грань ядерной войны, поймав на слове президента Обаму, когда он сказал, что применение Асадом химического оружия станет красной чертой, отделяющей войну от мира. И естественно, Асад сразу это химическое оружие и «применил». Правда, по своим техническим параметрам это оружие оказалось уж очень нестандартным, не имеющим ничего общего с химическим оружием, стоящим на вооружении Сирийской армии, но, как известно, проблемы индейцев шерифа не интересуют.

И для того чтобы разрушить планы этого шерифа, потребовались совместные усилия президента США Барака Обамы, отказавшегося разрешить бомбежки Сирии самостоятельно и, несмотря на наличие у него соответствующих полномочий, затребовавшего голосование Конгресса, президента России Владимира Путина, предложившего под международным контролем уничтожить химическое оружие Асада, и поразительный по мощи антиисламистский марш на Вашингтон миллиона американских мотоциклистов в тот день, когда Конгресс должен был проголосовать разрешение на бомбежки асадовской Сирии.

Ну, а в третий раз она сумела поставить мир на грань ядерной войны этой осенью, дав интервью каналу PBS, в котором она в качестве «обреченного на победу кандидата на пост президента США» в ультимативной форме потребовала ввести бесполетную зону над Сирией и сбивать российские бомбардировщики, если они хоть на секунду вторгнутся в турецкое воздушное пространство. И через несколько дней президент Эрдоган беспрекословно выполнил этот «приказ», несмотря на то, что мадам госсекретарь уже давно не занимала никаких постов.

Все это необходимо помнить, для того чтобы понять, почему Берни Сандерс, вернувшись из Рима, ответил вопросом на вопрос журналистов: «So what if I lose?» — «Ну и что, если я проиграю в Нью-Йорке?». Дело в том, что серия побед Берни Сандерса началась с интервью Барака Обамы журналу «Атлантик», в котором президент США объявил войну Хиллари Клинтон, заявив, что он гордится тем, что не поддался на давление в 2013 году и не разрешил бомбежки Сирии. Это тем более важно потому, что в 2015 году Хиллари Клинтон, захватив частичный контроль над Демократической партией, провела избирательную кампанию под лозунгом: «Держаться подальше от дискредитировавшего себя Барака Обамы».

В частности, в самом начале кампании она организовала «5 ударов книгами», написанными людьми, которые в качества ключевых фигур администрации считались ближайшими помощниками президента. А после увольнения они весьма своевременно написали мемуары, в которых вместе с Хиллари дружно осудили Обаму за его отказ вооружить нацистов в Киеве, «умеренную» оппозицию в Сирии, и вообще разбомбить Асада, так же как до этого разбомбили Каддафи. А если вспомнить, что апофеозом всех этих увольнений стало увольнение начальника охраны президента, после того, как вооруженный человек с историей психопатических выходок оказался в одном лифте с президентом, то возникает вопрос: сколько он рядом с ним находился, и насколько президент был спокоен за себя и своих детей, когда принимал те или иные решения.

Все это — война клинтонитов-неоконов против Обамы — привело к тому, что демократы потеряли этой осенью Сенат и Конгресс и до трети мест в штатах и мэриях, но это же позволило Хиллари Клинтон серьезно дискредитировать Обаму, а также обвить еще несколько колец вокруг задыхающегося тела Демократической партии. Более того, она уже разинула пасть и начала надевать себя на тело жертвы, но тут выскочил Сандерс, и безжизненное, казалось бы, тело Демократической партии начало брыкаться, лягаться и растягивать удушающие кольца реального главнокомандующего ИГИЛ. А после вышеупомянутого интервью Обамы журналу «Атлантик» Демократическая партия почти освободилась от объятий Хиллари, и Берни Сандерс выиграл все штаты, кроме Аризоны, где руководство избирательных комиссий, очевидно, боялось президента США меньше Хиллари. Она лично тогда находилась в самой непосредственной близости от тех, кто важен, как говорил Сталин, в силу участия в подсчете голосов в Аризоне.

Конечно, несколько колец еще осталось, и несомненно, что крепче всего они обвились вокруг Демократической партии именно в штате Нью-Йорк, сенатором от которого дважды избиралась Хиллари Клинтон, причем нынешний мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио был руководителем ее избирательной кампании. В этой ситуации трудно ожидать, что после подсчета голосов победителем окажется Берни Сандерс, несмотря на то, что большая часть жителей Нью-Йорка ненавидит Хиллари Клинтон лютой ненавистью. Особенно ненавидят ее афроамериканцы, так как офис сенатора Клинтон и ее мужа, по совместительству президента США Билла Клинтона, долгое время находился в Гарлеме. Но контроль над политической верхушкой Демократической партии штата и города Нью-Йорк (в том числе Гарлема) у нее, конечно, есть, и один из черных политиков из первой десятки недавно договорился до того, что назвал расистом Берни Сандерса, а партию Линкольна партией ку-клукс-клана.

Именно поэтому по всему городу стихийно вспыхивают многотысячные митинги сторонников Берни Сандерса, но избирательные законы штата Нью-Йорк таковы, что в праймериз не смогут голосовать независимые жители штата или просто опоздавшие зарегистрироваться. В результате дети Трампа, например, не смогут проголосовать за отца, а так называемые независимые за Берни Сандерса. И в этой ситуации даже президент США не сможет достаточно эффективно воспрепятствовать подделке результатов праймериз. Правда, как выяснилось, в последние недели в Нью-Йорке идет сбор подписей под петицией, требующей привлечь к ответственности и отстранить от выборов членов избирательных комиссий в 2008 году, когда в 80 округах Нью-Йорка, в том числе в Гарлеме (!!!), за Обаму не было подано ни одного голоса. Причем коллективным агитатором, так же как и коллективным организатором этого движения, стала соответствующая статья в «Википедии», и это, наверное, первый, но не последний случай непосредственного влияния «Википедии» на политический процесс

Конечно, Обаме трудно поднимать эти вопросы сейчас, так как он тогда, зная обо всех этих преступлениях, все-таки назначил Хиллари Клинтон госсекретарем США. Но, судя по всему, это было условием ее отказа от гонки в 2008 году. А дальнейшие сражения демократов за номинацию могли привести к победе республиканского кандидата Маккейна (что мало отличалось от атомной войны имени Хиллари Клинтон). В результате Обама сделал нечто удивительное и весьма эффективное для того, чтобы не пустить Хиллари в Белый дом и не дать ей в руки красную кнопку. В позапрошлое воскресенье, 10 апреля, он дал интервью телеканалу FOX5, в котором напросился на вопрос о том, готов ли президент США гарантировать отсутствие привилегий у Хиллари Клинтон в тот момент, когда сотрудники ФБР принесут министру юстиции США Лоретте Линч обвинения Хиллари Клинтон в таких преступлениях, что это потребует привлечь ее к суду, предварительно сняв с выборов. И многоопытный дипломат Барак Обама твердым голосом сказал: «I can guarantee it!» («Я гарантирую это») и три раза повторил эти слова все более и более твердым голосом в развернувшейся дискуссии с Крисом Валлесом. Несомненно, это не может не повлиять на решение членов избирательных комиссий, когда им будет предложено немножечко подкорректировать результаты праймериз.

Но еще важнее (и эффективнее) то, что после этого интервью Крис Валлес показал еще одно интервью с Бараком Обамой, в котором президент США в ответ на вопрос о самой большой ошибке признал, что ею было разрешение на интервенцию в Ливию, не имея плана действий на случай, если режим Каддафи падет. И это признание заставило президента России Владимира Путина в ходе прямой линии посвятить несколько минут описанию порядочности и мужества Барака Обамы, заложив основу для будущих контактов президентов США и России.

Но этим вопросом интервью не исчерпывалось, и многоопытный Крис Валлес знал, что делал, выпустив это интервью сразу вслед за другим. В частности, он спросил о том, не жалеет ли Обама, когда глядит в зеркало, что он взвалил на себя эту ношу (а Обама тогда выглядел так, будто он только что вернулся из застенков гестапо), предварительно спросив о самом плохом дне в Белом доме. И Барак Обама, не вдаваясь в подробности, сказал, что самым плохим днем его президентства стал день после того, как ОНИ (!) поздно вечером 16 декабря 2012 года вернулись из Сэнди-Хук, где за два дня до этого 20-летний вегетарианец Адам Питер Лэнза, находившийся в крайней стадии анорексии, застрелил дома свою мать, затем приехал в школу, где убил 20 детей шести‑ и семилетнего возраста, шестерых взрослых и ранил двоих, после чего покончил жизнь самоубийством.

Эта трагедия стала началом массированной кампании в США за отмену второй поправки к конституции, гарантирующей американцам право хранить и носить оружие для создания вооруженной милиции, в том числе и для противодействия заговорщикам в случае попытки государственного переворота. Крис Валлес, соединив эти интервью, хотел, конечно, вопросом о самой большой ошибке напомнить американцам о смерти в Бенгази посла Стивенса, которая и стало причиной того расследования Хиллари Клинтон, из-за которого президент Обама должен гарантировать ее подсудность.

Но до белого каления Хиллари Клинтон довел другой вопрос о самом плохом дне Барака Обамы в Белом доме, так как она на глазах у изумленной и многомиллионной публики во время дебатов набросилась на Берни Сандерса, как безумная, именно из-за позиции последнего по 2-й поправке к конституции. И, судя по всему, именно после этого Берни Сандерс решил, что дело сделано и никто эту сумасшедшую в Белый дом не пустит. И, следовательно, нечего тратить время на митинги сторонников, которых у него и так больше, чем их могут подсчитать избирательные комиссии Хиллари Клинтон. В связи с христианской альтернативой политики Запада вопрос о номинанте Демократической партии будет решаться вовсе не в Нью-Йорке, и надо ехать в Рим срочно поговорить с римским папой.

Все это и многое другое позволяет говорить о том, что хотя кампания по выборам президента США только подошла к своему экватору, Америка уже никогда не будет прежней. Просыпается не только народ, который устал от засилья одной политической мафии, но и отдельные кланы элиты, которые не хотят, чтобы их последним воспоминанием о жизни на Земле стала красная кнопка в руках Хиллари Клинтон.