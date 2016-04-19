Порошенко просит за Савченко

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

Президент Украины Петр Порошенко считает возможным освобождение украинской диверсантки Надежды Савченко. Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран договорились о допуске к Савченко генконсула Украины в Ростове. Порошенко также просил о допуске украинских и немецких врачей.

Как отмечается, Путин и Порошенко также обсудили вопросы о судьбе осужденных на Украине граждан РФ Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Кроме того, темой разговора стали текущие моменты двусторонних отношений и урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

19 апреля в украинских СМИ появились заявления Петра Порошенко, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным ему удалось согласовать алгоритм освобождения из тюрьмы в РФ украинской диверсантки Надежды Савченко.

Он заявил о готовности задействовать все рычаги, которые находятся в его распоряжении как главы государства, чтобы вернуть на Украину Савченко и других граждан страны.

Подробнее: Порошенко: С Путиным удалось согласовать алгоритм освобождения Савченко

В Кремле, комментируя слова президента Украины о согласовании алгоритма освобождения Савченко, лишь подтвердили, что в ходе телефонного разговора судьба Савченко обсуждалась. Больше никаких подробностей не сообщается.

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«Порошенко взял на себя роль российского судьи и поэтому должен взять на себя также роль украинского палача. А именно, теперь, если он хочет помилования диверсантки Савченко, то он должен убедить ее признать свою вину и после этого просить Путина о помиловании. Иначе помилования не будет. С принятой на себя ролью врача, и особенно немецкого врача, Порошенко уже справился, ибо только врач, и особенно немецкий врач, может с такой уверенностью судить о состоянии заключенной. Более того, Порошенко, наверное, очень талантливый врач. Он ставит диагнозы по воздуху, дистанционно. Даже не пользуясь никакими электронными средствами. Есть уверенность, что очень скоро Порошенко и президентом Украины будет дистанционно, очень издалека руководить тем, что он оставил от своей страны», — заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя слова Порошенко о том, что ему удалось согласовать алгоритм освобождения Савченко.

Подробности: «Порошенко взял на себя роль судьи. Должен взять и роль палача»

Напомним, Надежда Савченко осуждена Донецким городским судом Ростовской области на 22 года тюрьмы за убийство двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также за незаконное пересечение российской границы.

18 апреля Голосеевский районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух граждан Российской Федерации — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, признав их виновными в совершении тяжких преступлений на территории Украины.

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Без G8

Россия не видит необходимости реанимировать «большую восьмерку», заявил 19 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он напомнил, что формат G8 прекратил работу по инициативе западных партнеров.

«За последние два года мы увидели, что усилия по практическому решению ряда важных международных проблем переместились, по большому счету, из формата «семерки» в другие форматы с полноценным российским участием», — отметил Рябков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, практически решение международных важных проблем уже переместилось в другие форматы, где Россия полноценно участвует.

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Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик считает, чтоРябков дал понять, что Москва больше не собирается реагировать на попытки манипулировать Россией «ГМО-морковкой» в виде возвращения в G8: «Посыл — «Будете хорошо себя вести, а мы…» и далее перечень ништяков, которые, по мнению Запада, могут посыпаться на нашу голову — больше не работает. Тем самым Москва показывает, что больше не позволит Западу с собой разговаривать с неоколониальных позиций. Показывает, что проигрыш одной битвы, пусть и протяженностью в двадцать пять лет, не является поражением в войне. Мы и не такое проходили — согласно официальной версии истории были под монголами 200 лет, и ничего — где те «монголы» и где Россия?

Поэтому Запад может больше не пыжиться и не изображать из себя «старшего» по двору. В этом плане заявление главы германского МИД Штайнмайера относительно того, кто и как себя должен вести, желательно, должно стать последним, чтобы западных политиков не стали поднимать на смех собственные избиратели. G8 — умерла, так умерла. России больше не нужен этот формат».

Подробнее: Запад должен думать, как не оказаться у «разбитого корыта» G8

МИД Германии назвал условия возвращения России в «Большую восьмерку»

Медведев отчитался… и не убедил?

Премьер-министр Дмитрий Медведев 19 апреля в Государственной думе представил отчет о деятельности правительства в 2015 году. Процедура рассмотрения отчета в Госдуме традиционна: сначала Медведев выступил с докладом, после чего ответил на вопросы депутатов.

Как заявил до выступления Медведева в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в России нет эффективно работающего правительства, результаты его работы за 2015 год удручающие. Он призвал сделать для того, чтобы было профессиональное правительство, способное каждый день к нормальному, эффективному управлению. «У нас нет эффективно работающего правительства. Особо отчитывать им нечем. Если посмотреть результаты прошлого года, то они просто удручающие. В области производства ниже нас упала только Украина, в социальной сфере нарастает нищета и беспросветность», — сказал Зюганов.

Подробнее: Экономический блок правительства не справляется с кризисом — Зюганов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также выступил с критикой деятельности правительства РФ и предложил программу партии по выходу из кризиса. «ЦБ — под контроль Думы, а местные банки — под контроль заксобраний. Этого нет. Снизить проценты ставки на кредиты, но связанные — дайте конкретным заводам, и они будут развиваться. На 3 года хотя бы надо снизить НДС, самый варварский налог. Дать земли, это решило бы проблему жилья. Зарплата — минимальная 20 тысяч, максимальная 100 тысяч», — отметил лидер ЛДПР и добавил, что курс валюты нужно зафиксировать на уровне 40 рублей за доллар, потом 20 и в конце 1:1.

Подробнее: Жириновский: ЦБ — под контроль ГД, местные банки — под контроль заксобраний

Одобрения работа правительства не нашла и у «Справедливой России». Так первый зампред фракции Михаил Емельянов заявил, что правительство РФ должно изменить свою политику, прежде всего, бюджетную.

В ходе отчета перед депутатами Медведев указывал на достижения и говорил о планах. Так, он обратил внимание, что инфляция в 2015 году опустилась на уровень 2010 года, когда российская экономика начала свой рост после спада.

«Мы сумели сохранить очень низкий уровень госдолга. Это наше преимущество, что признают все финансовые институты», — сказал премьер.

По его словам, с помощью плана импортозамещения «Россия смогла не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта». Он пообещал, что эта структурная реформа «остается для нас важнейшей в ближайшие годы независимо от того, что будет происходить со всякими санкциями».

Он указал, что продукция российских оружейников в ряде позиций превосходит свои западные аналоги: «Российские оружейники производят конкурентоспособную продукцию… Общий портфель заказов к концу 2015 года составил 56 млрд долларов».

По его словам, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность демонстрируют положительные итоги государственной поддержки отраслей. «Производство продукции для машиностроения, для пищевой промышленности выросло почти на 10%. Химическое производство почти на 6,5%. Лекарственные средства — на 26%. Такого никогда не было», — отметил премьер.

Верит глава правительства и в будущее российской фармацевтики. Он обратил внимание, что в РФ открыто шесть новых фармацевтических производств, разрабатываются препараты следующего поколения.

Российская экономика, как подчеркнул Медведев, смогла сохранить стабильность, несмотря на отсутствие нефтегазовых сверхдоходов. «Экономика может быть стабильна без нефтегазовых сверхдоходов, и мы это доказали», — добавил он.

«Одна из сфер, которая сумела адаптироваться к новым экономическим условиям — это жилищное строительство, не в последнюю очередь благодаря господдержке», — отметил он. В своем выступлении премьер-министр указал на Дальний Восток и Крым. Он напомнил, что на Дальнем Востоке уже действует 12 «территорий опережающего развития», а потенциальный объем инвестиций там может составить до 1 трлн рублей. А Крым, по его мнению, стал обычным регионом РФ.

Дмитрий Медведев также пообещал не увеличивать налоги до 2018 года, не урезать социальные выплаты, но увеличить адресную социальную помощь. В 2016 году в регионы должны получить 1240 новых машин «Скорой помощи». Он назвал справедливыми сборы на капремонт, но считает, что полностью отказаться от транспортного налога «сейчас очень сложно».

Говоря об Украине, премьер отметил, что украинцы уже получили своё наказание в виде работы посла России на Украине Михаила Зурабова.

Он заявил, что ему «жалко Европу». По его мнению, руководство ЕС продемонстрировало безответственное поведение в миграционном вопросе: «Я был не так давно на Мюнхенском форуме. С кем ни разговаривал — все опускают глаза в пол и говорят, что они провалились. Это — безответственное поведение руководства ЕС, причём безответственное не только перед гражданами, а перед судьбами всей Европы. А мы — европейская страна».

Задачу российского руководства премьер видит в том, чтобы побороть высокую инфляцию. «Мы понимаем, что ситуация в финансовой сфере ряда государств различается тем, что у нас высокая инфляция. Наша задача — её побороть. Наши ориентиры в силу кризиса не всегда оправдываются, но мы работаем. Как только будет нормальная инфляция — будет нормальная кредитная ставка», — сказал Медведев.

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