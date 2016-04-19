



Александр Горбаруков ИА REGNUM «И их духовный отец...»

Что радует в недавнем очередном диалоге Президента с Народом, так это желание Президента «ударить по разгильдяйству и бездорожью», то есть переключиться на внутреннюю политику, которая в финансово-экономической ее части особенно удручает.

Был задан Президенту в том числе и вопрос о взносах граждан в региональные фонды на капитальный ремонт общедомового имущества, из ответа на который стало ясно, что первое лицо по-прежнему находится в информационном вакууме и глас народный до него не доходит. Ничем иным объяснять последовательную поддержку всех ошибок «слабого» по мнению граждан правительства, как и хоронить надежду, пока не хочется.

До граждан доведена доступная первому лицу информация, что в целом по стране в капитальном ремонте нуждается около миллиарда квадратных метров жилья, при этом в год ремонтируется всего 50 миллионов квадратных метров. Поэтому граждане должны скидываться в общий котел региональных фондов, тем более что и Конституционный Суд подтвердил правомерность взимания с граждан этих взносов, о чем иллюзий никто особенно и не питал.

Из сказанного следует, что накопленный государством долг по капитальному ремонту жилья охватывает чуть менее трети всего жилого фонда, а это при средней по стране стоимости капремонта около 4 тысяч рублей на квадратный метр эквивалентно четырем триллионам рублей в ценах 2015 года. Разумеется, в консолидированном бюджете этих денег нет, и возвращать их гражданам государство не намерено.

Из сказанного следует также, что до первого лица доведено «единственно верное» в данной ситуации решение, наработанное чиновниками упраздненного Минрегиона, пересевшими в Минстрой — заставить граждан покрыть этот долг. Для этого создаются финансовые пирамиды региональных фондов, растущие обязательства которых должны покрываться неизбежным ростом новых взносов, иначе очередная пирамида неисполненных обязательств рухнет.

При этом только в Москве и некоторых других регионах установленный размер взносов обеспечивает накопление нормативной стоимости капремонта за межремонтный период 30 лет, в остальных регионах установленный размер взносов в 1,5−2 раза ниже требуемой нормы. Это означает, что для закрытия «капитальной дыры» в треть жилого фонда и исполнения нарастающих новых обязательств по капремонту необходимо увеличить сборы с граждан в Москве на треть, не считая инфляции, в других регионах — в 2−3 раза и более, либо компенсировать разницу из региональных бюджетов.

Поскольку в бюджетах денег нет, придумано «гениальное» в своей простоте решение — увеличить регламентные сроки выборочного и комплексного капитального ремонта до 45 лет и более, а расходы на участившиеся прорывы труб и ликвидацию прочих аварий компенсировать дальнейшим ростом платы населения за услуги ЖКХ. Это означает, что через 30 лет ситуация не улучшится, а ухудшится, и «капитальная дыра» превысит половину жилого фонда, при этом гражданам придется платить за ремонт дважды.

Нужно ли гражданам участвовать в очередной чиновной афере? Так вопрос не стоит — граждан принуждают в ней участвовать.

В июле 2015 года Президенту направлено обращение совета типового многоквартирного дома, расположенного в одном из спальных районов Москвы, в котором предложен альтернативный подход к проблеме капремонта. Полностью текст обращения опубликован ниже.

Собственники квартир готовы оплачивать выборочный и комплексный капитальный ремонт, но только по факту его проведения, на основании заключенных договоров и актов сдачи-приемки, с контролем качества и фактической стоимости выполненных работ. При этом государство как прежний собственник приватизированных ныне квартир должно исполнить хотя бы часть своих неисполненных обязательств по капитальному ремонту.

Для этого предложен универсальный финансовый инструмент, который может применяться для исполнения и других социальных обязательств государства. Речь идет о государственной беспроцентной ссуде, предоставляемой гражданам в качестве целевых «окрашенных» средств в безналичном виде, без выдачи на руки, и направляемой непосредственно на счет организации, выполнившей ремонт либо оказавшей другую услугу.

Возврат предоставленной ссуды осуществляется с момента завершения ремонта взносами собственников квартир через налоговое ведомство или непосредственно уполномоченному государством агенту, например, тому же региональному фонду. Размер взноса устанавливается в пределах двух-трех процентов дохода собственника, причем одни граждане смогут погасить ссуду за 2−3 года, другим может потребоваться 5−15 лет с учетом льгот и других публичных обязательств объявленного «социальным» государства.

При такой государственной поддержке собственники смогут проводить опережающий ремонт того, что действительно необходимо, а не предписано кабинетными чиновниками. Для запуска ускоренной программы капитальных ремонтов не требуется ни копейки из бюджета, необходимые ресурсы федеральное или региональные правительства могут занимать у Центробанка, при этом любая ставка займа компенсируется списанием прибыли ЦБ в бюджет.

Завершалось обращение предложением начать с обсуждения возникающих вопросов при участии заинтересованных лиц, а типовой многоквартирный дом предлагался в качестве пилотного проекта.

Разумеется, обращение до Президента не дошло, никому рангом ниже оно тем более не интересно. Формальную отписку на него подготовили где-то в недрах Минстроя, ее текст также публикуется ниже.

На три четверти она состоит из перечисления общеизвестных норм жилищного законодательства, которое не всегда у нас выполняется, еще на четверть — из описания неустанной заботы чиновного люда о народном благе. Ни слова по существу, если не считать предложения брать кредиты в коммерческих банках, предлагавших на тот момент ставку от 15% годовых и выше.

Призывы к инновациям не предполагают, видимо, новаций в финансово-экономической политике государства, подверженной застою еще с далеких советских времен. При этом гражданам опять предлагается «копить», теперь на капремонт, который, может быть, когда-нибудь случится или не случится, до чего многие не доживут и никогда не узнают.

Это все та же модель «экономики накопления», которая привела к отставанию и краху советской экономики и продолжает сдерживать развитие России. Косное бюрократическое сознание не может внять очевидному факту, что доступный дешевый кредит, а в его отсутствие государственная ссуда многократно ускоряет экономическое развитие, решая и некоторые нерешенные социальные проблемы «социального государства».

Все у нас как всегда, ничего не меняется. Мы по-прежнему надеемся достучаться до сидящих на вершине пирамиды раньше, чем очередная пирамида рухнет.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 152, корп. 8

12 августа 2015 г.

Предлагаем рассмотреть возможность введения нового финансового инструмента для эффективного решения актуальных социальных задач государства, включая реализацию государственных (региональных) программ капитального ремонта жилья с соблюдением прав граждан — собственников жилых помещений.

Обращаем внимание, что принудительные взносы на капитальный ремонт в региональный фонд или на специальный счет, установленные в настоящее время для собственников жилых помещений, являются, по существу, не предусмотренным Налоговым кодексом дополнительным налоговым сбором, нарушающим права граждан РФ. С позиций нарушения прав потребителей указанные взносы являются принудительной оплатой не предоставленных услуг, причем оплата за предполагаемое в будущем оказание услуг взимается в отсутствие договора, устанавливающего объем и стоимость услуг, взаимные обязательства и права требования сторон договора.

При этом минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный, в частности, в городе Москве, не учитывает тип, этажность или иные конструктивные особенности многоквартирного дома и не связан с реальной потребностью по срокам и стоимости капитального ремонта конкретного дома. С учетом завышенных межремонтных сроков размер взноса, в частности, для нашего многоквартирного дома завышен не менее чем в 1,5 раза.

Завышенные межремонтные сроки (45 лет и более) предполагают также двойную оплату: первый раз — на ликвидацию аварий и повышенные энергопотери в составе тарифа на жилищно-коммунальные услуги, второй раз — в составе взноса на капитальный ремонт, несвоевременное проведение которого приводит к указанным повышенным затратам. Кроме того, длительные сроки накопления средств граждан в региональном фонде вызывают сомнения в их сохранности и целевом использовании.

Контроль использования этих средств, в том числе пресечение так называемых «откатов», предполагает высокий уровень профессионализма контролирующих органов, отсутствие коррупционного сговора, высокую степень заинтересованности контролирующих лиц в целевом использовании средств граждан. Эффективный контроль может быть обеспечен при непосредственном участии граждан — плательщиков указанных средств, однако в настоящее время такие процедуры контроля не предусмотрены.

В то же время, организация финансирования региональных фондов по принципу «финансовой пирамиды» (накопленные обязательства перед плательщиками взносов исполняются за счет новых взносов других плательщиков) требует систематического увеличения размера взноса, что ведет к росту социальной напряженности и создает угрозу обвала пирамиды региональных фондов. В итоге хроническая нехватка средств региональных фондов потребует вложений из консолидированного бюджета для компенсации нецелевых «потерь» и обеспечения накопленных обязательств.

Те же недостатки имеет накопление средств собственников жилых помещений на специальном счете. Угрозу сохранности и достаточности этих средств создают непредсказуемость монетарной политики, неудовлетворительное состояние и приоритеты банковской системы, высокий уровень фактической инфляции, превышающий проценты по депозитам и не позволяющий осуществлять накопления за длительный срок.

Дополнительными недостатками этого способа накопления являются сложность открытия специального счета для собственников, не намеренных учреждать ТСЖ, отсутствие содействия на региональном и местном уровне, отсутствие государственной поддержки и государственных гарантий сохранности и достаточности накопленных средств.

Не является решением проблемы также и привлечение кредитов банков на капитальный ремонт, поскольку высокие процентные ставки по кредитам за период 5−10 лет приводят к удвоению стоимости капитального ремонта. Кроме того, банки не заинтересованы в долгосрочных кредитах, имеет место также проблема залогового обеспечения по таким кредитам.

В связи с изложенным, предлагаем рассмотреть возможность введения нового финансового инструмента — государственной беспроцентной ссуды — для реализации государственной (национальной) программы капитального ремонта жилья. Госссуда может предоставляться собственникам жилых помещений без выдачи денежных средств на руки либо через государственные органы и организации, либо через уполномоченные банки со взиманием комиссии в пределах 1−2% годовых за обслуживание займа и (или) оказание государственной услуги.

Госссуда должна предоставляться в размере фактической стоимости выборочного или комплексного капитального ремонта на основе заключенных договоров с перечислением средств непосредственно на счета организаций — исполнителей. При этом будет обеспечен двойной контроль стоимости ремонта и целевого использования средств — как уполномоченными государственными органами, так и собственниками жилых помещений, выступающими стороной договора и несущими бремя возврата выделяемой государственной ссуды.

Возврат ссуды может осуществляться через налоговый орган (государственное агентство) регулярными отчислениями из доходов собственника жилого помещения в пределах 3% годового дохода, которым определяется срок погашения госссуды собственником. При этом могут учитываться льготы по оплате капитального ремонта, предусмотренные для нуждающихся в социальной поддержке категорий граждан, а также установленные законодательством налоговые вычеты.

Безналичные отчисления через налоговый орган (агентство) с предоставлением гражданам права досрочного погашения госссуды позволят сократить количество неплательщиков. При этом у налогового органа, уполномоченного государственного органа, организации, банка возникают права требования к неплательщикам за фактически оказанные услуги и право взыскания непогашенной суммы через суд.

Источником средств для государственной ссуды предполагается заем Правительства РФ (региональных правительств) у Центробанка, что обеспечит независимость программы капитальных ремонтов от состояния консолидированного бюджета, влияний кризисов и негативной конъюнктуры. При этом в случае начисления на сумму займа ключевой ставки расходы бюджета на ее компенсацию могут погашаться изъятием прибыли Центробанка в бюджет.

Поступление указанного займа в российскую экономику в виде государственных ссуд является, по существу, эмиссией денежной массы, минуя спекулятивную банковскую систему, не способную в настоящее время обеспечить экономику необходимыми оборотными средствами. Последующая стерилизация этой денежной массы при возникновении такой необходимости обеспечивается сокращением выделения новых госссуд на фоне возврата ранее выданных.

С учетом возвратности выделение госссуд собственникам жилых помещений не приведет к росту инфляции, поскольку ссуда предполагается беспроцентной и не порождает спекулятивных финансовых потоков, а ее поступление на потребительский рынок через зарплаты сотрудников организаций — исполнителей компенсируется изъятием с потребительского рынка средств собственников жилых помещений при возврате госссуд.

Государственная ссуда не является дотацией, субсидией, субвенцией, не требует отвлечения бюджетных средств и может не учитываться в консолидированном бюджете РФ либо предусматривать внебалансовый учет. В любом случае, рост совокупного внутреннего госдолга, порождаемого правительственным займом, будет обеспечен обязательствами граждан и не превысит временно непогашенной части выделенных госссуд.

При поэтапном проведении выборочных и комплексного капитальных ремонтов с нормативным интервалом 5 лет средний срок возврата траншей государственной ссуды собственником жилого помещения может быть сокращен до двух-трех лет. В этом случае максимальный прирост внутреннего госдолга не превысит 5% ВВП. При этом выделение госссуд ускорит реализацию программы капитальных ремонтов, что стимулирует рост экономики, увеличение прямых и косвенных доходов консолидированного бюджета и снижение целевого значения совокупного внутреннего долга до 3−3,5% ВВП.

Инвестиционные государственные ссуды могут предоставляться также отечественным предприятиям для развития индустрии жилищно-коммунальных услуг, разработки в порядке импортозамещения отечественных энергосберегающих технологий, материалов, устройств, их массового тиражирования и внедрения при проведении капитальных ремонтов. Своевременное проведение капитальных ремонтов с внедрением энергосберегающих технологий обеспечит сокращение затрат на жилищно-коммунальные услуги (ресурсы), что стимулирует привлечение государственных ссуд и расширит возможности их возврата собственниками жилых помещений и предприятиями жилищно-коммунального комплекса.

Для объективной оценки изложенного предложения и обсуждения его существенных деталей предлагаем провести рабочее совещание с участием заинтересованных лиц, включая представителей совета нашего многоквартирного дома, в помещении, оснащенном презентационным оборудованием. Предлагаем также рассмотреть наш многоквартирный дом в качестве объекта для пилотного проекта реализации программы капитального ремонта по предлагаемой модели.

Председатель совета многоквартирного дома А.Ю. Веселков, члены Совета и комиссий многоквартирного дома (всего 11 подписей).

ОТВЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

29 августа 2015 г. № А26−05−87 851 991

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное 14.08.2015 г. в письменной форме в ходе личного приема в Приемной Президента Российской Федерации по приёму граждан и зарегистрированное 14.08.2015 г. за № 878 519, рассмотрено.

В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были запрошены необходимые документы и материалы.

На основании поступившей информации из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщаем следующее: «В соответствие со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) собственники имущества несут бремя содержания имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. При этом, нормами статьи 290 ГК РФ установлено, что собственниках! квартир в многоквартирном доме (далее — МКД) принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

Частью 3 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) также установлено, что собственник жилого помещения несёт бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем МКД, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Таким образом, собственники помещений в МКД обязаны нести обязанность по финансированию капитального ремонта общего имущества в МКД.

По вопросу о минимальном размере взноса на капитальный ремонт, Минстрой России сообщает следующее.

В соответствии со статьей 167 ЖК РФ. для обеспечения финансирования капитального ремонта органы государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливают минимальный размер взноса на капитальный ремонт, который является обязательным для всех собственников помещений в МКД и уплачивается ежемесячно.

В соответствии со статьей 156 ЖК РФ предусмотрено право субъекта Российской Федерации устанавливать дифференцированный минимальный размер взноса в зависимости от муниципального образования, в котором расположен МКД. с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем МКД, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД установленных нормами Жилищного кодекса и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Кроме того, при установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД субъекты Российской Федерации руководствуются приказом Минстроя России от 7 февраля 2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по установлению субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (далее — Методические рекомендации).

В соответствии с Методическими рекомендациями, установление минимального взноса должно осуществляться с учетом достаточности финансовых средств для проведения капитального ремонта, а также фактора доступности минимального взноса для граждан.

В соответствии со статьей 154 ЖК РФ взнос на капитальный ремонт входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и подлежит субсидированию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Таким образом, в случае, если расходы собственника помещения на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают максимально допустимую норму расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, то такие собственники имеют право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства.

Кроме того, в случае, если собственник имеет предусмотренные законом льготы по оплате жилого помещения, то на уплачиваемый минимальный размер взноса распространяются имеющиеся у собственника льготы.

По вопросу контроля и сохранности средств фонда капитального ремонта сообщаем следующее.

В соответствии со статьей 186 ЖК РФ контроль за формированием фонда капитального ремонта, за деятельностью регионального оператора, за целевым использованием взносов, уплачиваемых собственниками осуществляется органом государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации, а также контрольно-счетными и финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, определенных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем, действующими нормами ЖК РФ установлены ограничения на использование средств, находящихся на счете регионального оператора, в частности, в соответствии с частью 3 статьи 179 ЖК РФ средства, полученные региональным оператором от собственников помещений, могут использоваться только на финансирование расходов на капитальный ремонт МКД. Использование указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора, не допускается.

В соответствии со статьей 183 ЖК РФ региональный оператор ведет учет средств, поступивших на его счет в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в МКД. формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора и такой учет ведется отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в МКД.

Система учета фондов капитального ремонта включает в себя, в частности, сведения о:

1) размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в МКД, задолженности по их оплате, а также размере уплаченных пеней:

2) размере средств, направленных региональным оператором на капитальный ремонт МКД, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту в МКД;

3) размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД;

4) кредитах, займах, привлеченных региональным оператором в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в ток» числе с указанием процентной ставки, под которую они привлекались, а также погашении таких кредитов, займов.

Региональный оператор обязан предоставлять вышеуказанные сведения собственникам помещений в МКД по их запросу.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора подлежит ежегодному обязательному аудиту. Информация о результатах аудита размещается на официальных сайтах региональных операторов.

В части вопроса сохранности средств на специальных счетах от инфляции сообщаем, что Минстроем России подготовлен проект федерального закона, который направлен на введение механизма специального депозита для размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемых на специальном счете, что позволит обеспечить действенный механизм защиты средств от обесценивания в результате инфляции.

Таким образом, запущенная региональная система капитального ремонта МКД создаст все необходимые условия для организации и проведения капитального ремонта и направлена на улучшение технического состояния МКД.

По вопросу льготного кредитования Минстрой России сообщает следующее.

Минстроем России ведется работа по стимулированию развития льготного кредитования капитального ремонта общего имущества в МКД.

В качестве механизма льготного кредитования предлагается использовать систему аналогичную системе кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Использование данного механизма позволит кредитным организациям на льготных условиях выдавать кредиты на цели проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.

Минстроем России работа, но развитию кредитования проводится в рамках подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации об определении порядка привлечения кредитных и (или) иных заемных средств собственниками помещений в МКД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.

В рамках практической реализации кредитования капитального ремонта в настоящее время рядом коммерческих банков, таких как ОАО АКБ «Банк Москвы» и ОАО Банк «Возрождение», ОАО КБ «Центр-инвест» разработаны типовые продукты кредитования капитального ремонта, заемщиками по которым являются товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы.

В качестве источника погашения кредита рассматриваются взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в МКД.

Более подробную информацию об условиях и порядке получения кредитов на проведение капитального ремонта, собственники помещений в МКД могут получить, обратившись в кредитную организацию для получения такой информации или ознакомиться с информацией на официальных сайтах кредитных организаций, которыми типовые кредитные продукты разработаны.».

Зам. начальника департамента по обеспечению деятельности Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан Е. Зыбкин