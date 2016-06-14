О передаче египетских островов Тиран и Санафир в состав Саудовской Аравии было объявлено во время визита короля саудитов Салмана в Каир.

Саудовская Аравия наносит мощный асимметричный контрудар по перспективе её расчленения

Тиран и Санафир, хоть и необитаемы, но носят стратегическое значение — из-за их расположения непосредственно на морском пути к портам Акаба в Иордании и Эйлат в Израиле. Фактически это ключ к мореходству в Красном море. Настолько важный, что именно блокада Египтом пролива Тиран в 1967 году была одним из основных триггеров для крупнейшей в истории арабо-израильской войны, также известной как шестидневная война.

Поколения египетских школьников учили в учебниках истории и географии, что острова — известные центры рыбной ловли и подводного плавания — египетские земли.

И вдруг, внезапно, военные власти в Каире открыли для себя на прошлой неделе, что Тиран и Санафир всегда были территорией Саудовской Аравии, несмотря на то, что находились под египетским контролем почти семь десятилетий, с 1950 года — все время существования современной политической карты Ближнего Востока, когда, собственно, и формировались государства региона в их нынешнем виде.

Пожалуй, ни одно решение генерала и президента Абделя Фаттаха аль-Сиси, до того более чем популярного в среде образованной части египетского общества, не подвергалось такой беспощадной критике и даже обструкции. Президент Сиси воспринимался светским, образованным классом как спаситель страны от мрака правления «братьев-мусульман» периода президентства Мурси.

Перед ужасом казавшейся неминуемой исламизации Египта генералам во главе с аль-Сиси прощали многое: и довольно авторитарный стиль правления, и, мягко скажем, внеправовые способы борьбы с политическими оппонентами, и практически полный отказ от реформ.

Но не продажу родины.

Еще в конце прошлой недели предположить, что сторонники «братьев-мусульман» и каирская элита, глубоко презирающие и даже ненавидящие друг друга, обрушатся совместно на спасителя страны Абделя Фаттаха аль-Сиси, мог только политический фантазер.

Но уже сегодня это стало реальностью.

Тысячи пользователей Twitter прямо обвинили Сиси в продаже островов. Хештег #Tiran_Sanafir взлетел на абсолютное первое место в египетском интернете с более чем 28 000 оригинальных твитов, которые были размещены с выражением возмущения по отношению к этому решению.

В интернете лавинообразно распространяются кадры с высказыванием бывшего египетского президента Гамаля Абдель Насера, жестко предупреждающего страны региона о недопустимости каких-либо нарушений суверенитета вод вокруг Тирана, которые, по словам Насера, «египетская земля».

Другой хит в сетевых медиа — мультфильм, где показано, как Сиси обменивает острова на мешок риса. «Заверните и упакуйте нам остров на миллиард, парочку пирамид, ну, и несколько статуй сфинксов бесплатно, в качестве комплимента», — приказывают в мультфильме узнаваемые монархи Залива угодливо кланяющемуся аль-Сиси, одетому то ли в генеральский мундир, то ли в ливрею лакея.

Ведущие юридические эксперты страны ставят под сомнение законность договора и уже готовят иски и экспертизы.

Соглашение подлежит голосованию в парламенте, но критики из стана светской оппозиции уже сегодня инициировали массовые обращения о том, что должен быть проведен общенациональный референдум по этому решению.

На диаметрально противоположной стороне египетского политического спектра — та же лексика. «Острова были переданы за пригоршню долларов, или в обмен на поддержку политики правительства [военных во главе с аль-Сиси], санкционирующей убийства, задержания, нарушения, насильственные исчезновения и внесудебные казни», — это уже текст из официального заявления движения «Братья-мусульмане», запрещенного, к слову, и в Саудовской Аравии.

Король Салман действительно в ходе пятидневного визита в Египет «обменял» острова на гарантии инвестиций в размере полтора миллиарда долларов в Синайском регионе, а также соглашение о финансировании пяти лет всей потребностей Египта в нефти на уровне 2-процентной ставки по кредиту.

Король не прогадал. Сделка по островам Тиран и Санафир открывает путь для строительства моста, соединяющего Азию и Африку — Саудовскую Аравию и египетский Шарм-аль-Шейх, главный город Египта на оконечности Синайского полуострова. Об этом строительстве тоже было объявлено в выходные во время визита короля Саудовской Аравии.

Моста, перекрывающего Красное море от берега до берега, на всем протяжении. Саудовского моста. Не египетского.

Саудовские опоры на островах Тиран и Санафир уже резко поменяли геополитику в регионе. Стратегические итоги решения президента Абделя Фаттаха аль-Сиси еще предстоит изучить, все произошло стремительно, но контуры этих изменений просматриваются уже сейчас.

Иран официально назвал сделку «продажей» островов и осудил Египет.

Важнейший политический капитал Египта, — добрососедские отношения с Израилем — находятся под самой большой угрозой с 1967 года.

Иордания (пока на уровне провластных массмедиа) крайне недовольна тем, что теперь монархии Залива получили ключи от военных и торговых коммуникаций Хашимитского Королевства.

Формально, чисто с юридической точки зрения, если отвлечься от истории прокатившихся по региону многочисленных войн и мирных договоров, острова изначально саудовские.

Египет направил свои войска на Тиран и Санафир в середине 1950-х годов в ответ на просьбу Саудовской Аравии «защитить их от израильского вторжения». Израиль получил острова в 1967 году, по итогам шестидневной войны, но передал их в 1982 году в соответствии с мирным договором с Египтом.

Передал Египту, а не саудитам. Саудитам бы не вернул ни при каком варианте.

Затем король Саудовской Аравии полетел в Анкару, где он посещает исламский саммит. И саудовский мост, который оседлает Красное море, заметно укрепляет позиции саудитов в их споре с Анкарой о том, кто будет главной исламской державой региона.