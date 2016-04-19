Накануне важных праймериз в штате Нью-Йорк, которые пройдут сегодня, 19 апреля, и которые могут внести серьезные коррективы в шансы первой леди Хиллари Клинтон и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса получить номинацию кандидата в президенты США от Демократической партии, в дело внезапно «вмешался» папа Римский Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM «Берни для всех» знает: все дороги ведут в Ватикан

В минувшую пятницу, 15 апреля, Сандерс прибыл в Рим, чтобы принять участие в конференции, организованной Папской академией социальных наук и посвященной 25-летию социальной энциклики папы Иоанна-Павла II Centesimus Annus. «Я счастлив и горд тем, что могу участвовать в этом семинаре, — заявил сенатор. — Я получил приглашение от канцлера Папской академии монсеньора Марчелло Санчес Сорондо. Группа докладчиков — высокого уровня, и они сконцентрировались на вопросах, которые я изучаю и продвигаю десятилетиями: темы социальной справедливости и окружающей среды, эти вопросы имеют основополагающее значение для возобновления роста мировой экономики». Демократический политик заявил также, что будет счастлив, если ему выпадет удача встретиться с папой Франциском: «Я бы хотел обсудить с ним идеи и программы. Этот папа также занимается темой климатических изменений — второй вопрос, за который я борюсь. Я являюсь активнейшим сторонником понтифика, хотя у нас с ним разный подход к некоторым вопросам, начиная с легализации однополых браков. Я думаю, что Франциск является харизматичной фигурой, он помогает общественному мнению осознать неравенство доходов и богатства, которое мы наблюдаем по всему миру».

Избирательная кампания по выборам президента США в разгаре. Несмотря на то, что безоговорочным кандидатом от демократом до сих пор считалась Клинтон, за последние несколько недель Сандерс прибавил обороты и показал себя хорошим бойцом. Он уже выглядит не просто как спарринг-партнер для первой леди, сенатор собирает многотысячные митинги своих сторонников и делает серьезную заявку на победу, вдохновляя тех американцев, которые разделяют его взгляды, по ряду направлений близкие и папе Франциску. Учитывая, что от праймериз в штате Нью-Йорк многое зависит, ряд политических комментаторов задавались вопросом: почему за четыре дня до них, когда нужно поднапрячься, Сандерс вдруг летит в Европу принять участие в мероприятии, которое мало чем интересно американскому избирателю? Интрига заключалась и в том, примет ли сенатора понтифик, и если да, то в каком формате. А тумана добавляла позиция спикеров Ватикана, которые до последнего отрицали возможность встречи политика с папой, правда, делая, впрочем, при этом оговорку «никогда не говори никогда».

Святой престол известен тем, что напрямую не вмешивается в политику, особенно в тех случаях, когда речь идет о партийной борьбе. В феврале этого года Франциск уже получил отповедь от республиканского кандидата Дональда Трампа после того, как понтифик был вынужден прокомментировать идеи в отношении беженцев, которые озвучивает этот бизнесмен. В ответ Трамп дал жесткий отпор папе. Таким образом, официальная встреча с демократическим кандидатом позволила бы говорить республиканцам о вмешательстве главы Римско-католической церкви во внутренние дела Соединенных Штатов. Однако понтифик все же нашел способ намекнуть о своих симпатиях и не подставиться при этом. Сандерс и его жена Джейн остановились на одну ночь в гостинице Domus Santa Marta в Ватиканских садах — резиденции Франциска, и на том же этаже, где живет папа. А утром, 16 апреля, перед тем как отправиться в поездку на греческий остров Лесбос понтифик кратко переговорил с сенатором, вместе с которым на «импровизированной аудиенции» присутствовали известный американский экономист Джеффри Сакс и монсеньор Соронда.

Немногим позднее, возвращаясь из Греции, Франциск заверил сопровождавших его журналистов, что он лишь встретил Сандерса, поприветствовал и пожал ему руку. «Это называется хорошими манерами, и это не значит лезть в политику, — сказал папа. — Если кто-то думает, что поприветствовать человека означает вмешиваться в политику, то я рекомендую ему обратиться к психиатру». Формально это так, однако за жестом понтифика трудно увидеть всего лишь «обыкновенную вежливость», тем более после разъяснений канцлера Папской академии, назвавшего поводом для приглашения сенатора в Ватикан на конференцию то, что Сандерс — единственный кандидат в президенты США, который показал глубокий интерес к учению Франциска. Вряд ли такое окажется незамеченным для многочисленных католиков штата Нью-Йорк, а также штатов Род-Айленд и Коннектикут, где праймериз пройдут 26 апреля. Как и нападки миссис Клинтон на сенатора за его критику в прошлом, еще на посту мэра Берлингтона, поддержки администрацией Рейгана диктаторских режимов в Центральной и Латинской Америке, что вызвало возмущение американского католического портала National Catholic Reporter.

Однако даже если Сандерс не выиграет номинации от Демократической партии, для него это станет только началом. «Он новый человек в американской политике. Он не боится называть себя «социалистом». Он хочет перевернуть экономическую и политическую систему, оздоровив ее, — считает итальянская газета La Repubblica. — По этой причине у него много сторонников и противников. Сенатор Бернард Сандерс, Берни для всех, неизвестная переменная на ноябрьских президентских выборах в США. Если он победит, это станет неожиданностью. Если проиграет, его влияние будет распространяться и после 2016 года. В любом случае это будет успехом, о чем свидетельствуют уже достигнутые результаты, приводящие в трепет Хиллари Клинтон». В конце концов, сенатору ничего не мешает активно включиться в работу широкой коалиции, инициированной папой Франциском, по изменению мира на более справедливых условиях.

Как говорится в пункте 17 Совместной декларации, подписанной 12 февраля этого года в Гаване понтификом и патриархом Московским Кириллом, «наш взгляд обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности в то время, когда материальные богатства человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов мигрантов и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное потребление, характерное для некоторых наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство в распределении земных благ увеличивает чувство несправедливости насаждаемой системы международных отношений». Под всем этим может подписаться и сенатор Сандерс, чтобы вместе с католиками и православными соработничать в поиске «нового глобального консенсуса для нашего общего блага».