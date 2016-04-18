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Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Депутат Госдумы от Камчатки, председатель комитета по безопасности Ирина Яровая за 2015 год заработала 5 580 582 рубля. Именно такая сумма указана в её декларации о доходах.

Причем, кроме официальных денег, получаемых за работу в нижней палате российского парламента, никаких других доходов, судя по декларации, у депутата нет. Более того, за ней не числится и никакого имущества. Живет Ирина Яровая в служебной квартире, предоставленной ей на время исполнения полномочий. Ни машины, ни своего жилья у народной избранницы нет.

Кроме того, в декларации за 2015 год не указаны доходы супруга, что может означать развод депутата со своим мужем. Официально личную жизнь Яровой никто из её представителей не комментирует.

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Председатель постоянного комитета Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров задекларировал доход за 2015 год в сумме 136,8 миллиона рублей. Это во много раз больше, чем заработали остальные депутаты, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных из деклараций, опубликованных на сайте регионального парламента. Для сравнения: спикер Госсобрания Александр Жирков, если верить его декларации, заработал за год 6,3 млн рублей.

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Законодатели Магаданской областной думы обнародовали доходы за 2015 год, согласно которым один депутат значительно превзошёл других народных избранников. Зампредседателя регионального парламента Александр Басанский стал не только единственным миллиардером, в его декларации также указаны 88 объектов недвижимости: все они — от гаражей до жилых домов, квартир и земельных участков — находятся в его собственности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты Законодательного собрания Приморья тоже обнародовали декларации по доходам за 2015 год. Самой высокодоходной стала деятельность члена партии «Единая Россия» Галуста Ахояна: депутат стал единственным миллиардером, получив за год более 3 миллиардов рублей. Примечательно, что за 2014 год парламентарий обнародовал доход всего 2,5 миллиона рублей

Самым высокодоходным в 2015 году стал труд заместителя председателя Магаданской областной думы Александра Басанского, который получил свыше 1,2 миллиарда рублей. В его собственности находятся 20 земельных участков, два жилых дома, 31 квартира, два гаража, три машино-места, 30 нежилых помещений и автомобиль Toyota Land Cruiser. Кроме того, в пользовании депутата-миллиардера числятся два нежилых помещения и земельных участок.

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Сразу два представителя Камчатки в Совете Федерации вошли в пятерку самых богатых сенаторов России. Причем один — Валерий Пономарев, возглавил топ-5, а второй — Борис Невзоров, замкнул этот список.

Судя по декларациям, опубликованным на сайте Совета Федерации, Валерий Пономарев за 2015 год заработал 1 млрд 3 млн 919 тысяч 27 рублей 16 копеек, хотя еще в 2014 году его доходы не превышали 363 млн рублей.

В собственности у сенатора есть две большие квартиры, площадью 175 и 360 квадратных метров. У него в гараже стоит три машины представительского класса: Bentley, Porsche и Ferrari. Кроме того, политик с женой владеют несколькими нежилыми помещениям и местами под стоянку машин.

По разным данным, свое состояние Валерий Пономарев сделал в компании, занимающейся изготовлением автомобильных знаков. Также его называют совладельцем одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатки.

Другой камчатский сенатор Борис Невзоров за 2015 год заработал чуть больше 98,5 млн рублей, хотя годом ранее его доходы были на уровне 66 млн. Вместе с женой они владеют несколькими земельными участками общей площадью 5 тыс. квадратных метров, тремя домами — 745, 139 и 339 квадратных метров и небольшой квартирой — 66 кв. метров. Борис Невзоров также владеет «Порше Кайен» и двумя снегоходами «Ски-Доо».

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Представляющий Республику Саха (Якутия) в Совете Федерации Александр Акимов задекларировал 5,3 миллиона рублей дохода за 2015 год. Заработок его жены также скромен и составляет 333,7 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах за 2015 год, опубликованные на сайте СФ РФ.

Супруги владеют двумя дачами и земельными участками, на которых они расположены. В собственности у Александра Акимова и его жены также находятся две квартиры и автомобиль Nissan Murano.

Другой сенатор от республики Вячеслав Штыров заработал за 2015 год 7,3 млн рублей и удивил высокими доходами своей жены. Так, заработок супруги, согласно декларации, за год ставил 26,8 млн рублей, что почти в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом и в 3,5 раза — если сравнивать с доходами самого члена Совета Федерации.

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Депутаты Государственной думы шестого созыва отчитались о доходах и имуществе. В среднем заработок большинства представителей Волгоградской области в нижней палате российского парламента колеблется от 4,7 до 5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные на сайте ГД РФ данные.

Так, доход заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательства от КПРФ Николая Арефьева за год вырос почти на 1 млн рублей и составил 5 млн рублей. Его супруга заработала, почти как и годом ранее, 905 тыс. рублей. Кроме квартиры площадью 116,2 кв. метра, другой недвижимости в собственности у нардепа не имеется.

Член комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций единоросс Ирина Гусева за прошлый год заработала почти 4,730 млн рублей, что вполовину больше, чем годом ранее. Тогда сумма, указанная в декларации, составила 3,196 млн рублей. Плюс семейную копилку на 1,137 млн рублей тогда пополнил и супруг народной избранницы. В отчете о доходах за 2015 год муж уже не значится. В собственности у Гусевой — земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. метров, 1/3 доли в квартире площадью 58,1 кв. м и еще одна квартира (99,6 кв. метра).

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Члены Совета Федерации от Приморского края отчитались о своих доходах за 2015 год. Представитель законодательной ветви Вячеслав Фетисов заработал 12,6 миллиона рублей, в то время как его напарница Светлана Горячева обнародовала 5,2 миллиона. Семья Фетисовых при этом отличилась и наличием иностранной недвижимости: в Америке они владеют земельным участком, жилым домом и квартирой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты Госдумы от Марий Эл в прошлом году заработали от 4,7 до 5,4 млн рублей. Сведения о доходах и расходов парламентариев опубликованы на официальном сайте Государственной думы РФ.

Максимальный доход среди марийских депутатов в прошлом году получил представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков, он задекларировал 5,4 млн рублей, супруга заработала 3,7 млн рублей. По итогам предыдущего года доход депутата составил 4,69 млн рублей. Аксаков владеет земельным участком и домом, а также долями в квартире и гараже, долевая собственность на квартиру и гараж имеется у супруги депутата. Семья имеет автомобиль Mitsubishi Outlander.

Член фракции «Единая Россия» Лариса Яковлева заработала 4,73 млн рублей, ее супруг — 519 млн рублей. Доход парламентария вырос за год на почти 400 тыс. рублей. В собственности супруга депутата квартира площадью 104 кв. метра. Транспортных средств семья не имеет.

Представитель ЛДПР Кирилл Черкасов задекларировал доход в размере 4,70 млн рублей, супруга заработала 0,16 рубля. По сравнению с декларацией 2014 года парламентарий увеличил заработок более чем на 800 тыс. рублей. Депутат владеет квартирой площадью 37 кв. метров и автомобилем Mercedes-Benz GL 350, супруга — Infiniti M37.

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Доход депутатов Государственной думы от Пензенской области в 2015 году составил от 4,7 до 17,8 млн рублей. Сведения о доходах и расходах депутатов опубликованы на портале нижней палаты парламента.

Самый значительный доход по итогам прошлого года задекларировал член фракции «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета ГД по энергетике Сергей Есяков — 17,77 млн рублей, супруга депутата заработала 16,8 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом заработок Есякова вырос более чем на 12 млн рублей, супруга заработала на 10 млн рублей больше, чем годом ранее. В собственности депутата два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, два жилых дома, три гаража, баня, а также ¼ доли в квартире. Супруга депутата владеет двумя квартирами, гаражом, шестью нежилыми помещениями в долевой собственности, а также четвертью доли в квартире. Есяков располагает снегоболотоходом и гидроциклом, супруга — автомобилем «Мерседес-Бенц».

Представитель фракции КПРФ Владимир Симагин по итогам прошлого года получил доход в размере 4,8 млн рублей — на 1 млн рублей больше, чем в 2014 году. В его собственности находится квартира и автомобиль Audi Q3. Супруга депутата заработала 114,5 тысячи рублей.

Читайте подробнее: Депутаты Госдумы от Пензенской области заработали от 4,7 до 17,8 млн рублей

Совокупный доход депутатов Госдумы от Удмуртии в 2015 году превысил 45,7 млн рублей. Сведения о доходах и расходов парламентариев опубликованы на сайте Государственной думы РФ.

Самым состоятельным депутатом по итогам 2015 года стал представитель «Единой России» Бекхан Агаев, он заработал 21,5 млн рублей. По сравнению с 2014 годом доход парламентария вырос на 14 млн рублей. В безвозмездном пользовании депутата и четверых детей квартира площадью 153 кв. метра. Транспортных средств Агаев не имеет.

Член фракции ЛДПР Андрей Маркин задекларировал доход в размере 8,5 млн рублей, супруга — 2,7 млн рублей. В прошлом году он заработал 3,883 млн рублей. В собственности депутата десять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, дачный участок, шесть жилых домов, три квартиры, объект незавершенного строительства, а также доли собственности на жилой дом и две квартиры. Супруга депутата владеет жилым и садовым домами, земельным садовым участком, земельным участком постоянного и временного проживания, а также долей собственности в квартире. Маркин также имеет три автомобиля — BMW, Land Rover Range Rover и Toyota Prado.

Представитель «Единой России» Николай Мусалимов заработал в прошлом году 5,3 млн рублей, его супруга — 528 тыс. рублей. Годом ранее доход депутата составил 2,68 млн рублей. В собственности парламентария жилой дом и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, супруги — квартира. У семьи один автомобиль, зарегистрированный на депутата, Toyota RAV4.

Член фракции «Справедливая Россия» Виктор Шудегов получил доход в размере 5,2 млн рублей, супруга депутата — 1,2 млн рублей. Заработок депутата за год вырос почти на 1 млн рублей. Он владеет четвертью доли в квартире, супруга — двумя земельными участками, двумя жилыми домами и аналогичной долей в квартире. Автомобилем Opel Corsa также владеет супруга Шудегова.

Член фракции КПРФ Николай Сапожников задекларировал доход в размере 4,9 млн рублей, супруга заработала 229 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом доход члена Госдумы увеличился на 800 тыс. рублей. Также в собственности депутата жилой дом, квартира и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Транспортное средство депутата — автомобиль Mitsubishi Outlander, супруга владеет Skoda Superb.

Читайте подробнее: Совокупный доход депутатов Госдумы от Удмуртии составил 45,7 млн рублей

Депутаты Госдумы от Мордовии в прошлом году заработали от 4,7 до 7,5 млн рублей. Декларации о доходах парламентариев опубликованы на сайте Государственной думы РФ.

Самым состоятельным по итогам 2015 года стал член фракции «Справедливая Россия» Вадим Харлов, он заработал 7,5 млн рублей. Депутат располагает внаем частью жилого дома и квартирой на срок полномочий депутата. Имеет легковой автомобиль Nissan Terrano, грузовой — Toyota Hilux и мотоцикл Harley-Davidson Haritage Softail Classic.

Представитель «Единой России» Виталий Ефимов в прошлом году заработал 6,2 млн рулей. В собственности депутата квартира, жилой дом, земельный участок и гараж, а также автомобиль Renault Fluence.

Член фракции ЛДПР Сергей Маринин задекларировал доход в размере 5,8 млн рублей, супруга депутата заработала 102 тыс. рублей. Он имеет половину доли собственности в квартире, супруга — земельный участок земли поселений и нежилой дом с пристроем. Также депутат владеет автомобилем Toyota Land Cruiser.

Представитель «Единой России» Надежда Школкина заработала в прошлом году 4,74 млн рублей, супруг депутата — 27,8 млн рублей. Депутат имеет в собственности квартиру и земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, супруг Школкиной владеет земельным участком под дачное строительство, земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства, квартирой, дачным домом, машино-местом, а также половиной доли в квартире. Депутат ездит на автомобиле ‎Audi A6.

Член фракции «Единая Россия» Сергей Чиндяскин зафиксировал доход в размере 4,73 млн рублей. В собственности депутата только квартира площадью 81 кв. метр.

Читайте подробнее: Депутаты Госдумы от Мордовии заработали от 4,7 до 7,5 млн рублей

Председатель комитета Госдумы по этике Виктор Заварзин («Единая Россия») за 2015 год заработал 5 млн 887 тыс. 566,07 руб., его супруга — 172 тыс. 154,33 руб. В собственности депутат имеет садовый земельный участок (1460 кв. м), жилое строение (214,90 кв. м), квартиру (1/3 от 108 кв. м), хозяйственное строение (46,58 кв. м). Супруга Заварзина имеет треть квартиры, общая площадь которой 108 кв. м. Из транспортных средств Виктор Заварзин имеет мотоцикл HONDA VT 750С2, а его жена — легковой автомобиль TOYOTA RAW 4.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) имеет годовой доход 19 млн 57 тыс. 947,15 руб., его супруга — 1 млн 55 тыс. 698,77 руб. Напомним, за 2014 год депутат заработал 16 млн 969 тыс 639,74 руб. В собственности земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (2500,90 кв. м), у супруги — жилой дом (64,30 кв. м), квартира (общая долевая собственность, ½ от 52,30 кв. м), квартира (509,90 кв. м). В пользовании у депутата земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (безвозмездное пользование) площадью 2787,70 кв. м, жилой дом (безвозмездное пользование) площадью 417,10 кв. м, квартира (наём на срок полномочий депутата ГД) площадью 169,20 кв. м.

Депутат Государственной думы, избранный в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Справедливая Россия», Сергей Петров имеет годовой доход 72 млн 51 тыс. 765,34 руб., его супруга — 189 млн 950 тыс. 870,73 руб. Стоит отметить, что, согласно декларации за 2014 год, Сергей Петров заработал 3 млн 882 тыс. 888,09 руб. (в 2013 году — 2 млн 477 тыс. 248 руб.), а его супруга отчиталась о доходе в 31 млн 897 тыс. 703,06 (в 2013 году — 198 млн 311 тыс. 604 руб.)

На праве собственности Петрову принадлежит земельный участок для индивидуального строительства (602 кв. м), земельный участок для ведения дачного хозяйства (1144 кв. м), земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (1497 кв. м), два жилых дома (207 и 104 кв. м).

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Более 16 млн рублей составил совокупный доход представителей Воронежской области в Совете Федерации за 2015 год. Декларации о доходах, как сообщает ИА REGNUM, опубликованы на сайте верхней палаты парламента.

Представитель правительства региона в СФ Галина Карелова задекларировала доход за 2015 году в сумме 5 млн 911 тыс. 154,47 рубля.

В собственности Галины Кареловой — квартира площадью 157,5 кв. м. В пользовании у сенатора — служебная дача площадью 199 кв. м, а также парковочное место, хотя автотранспорта, судя по декларации, у Галины Кареловой нет.

Представитель Воронежской областной думы в Федеральном Собрании Сергей Лукин задекларировал доход 10 млн 189 тыс. 886,52 рубля.

Сенатор также задекларировал собственность — дачный участок площадью 1,3 тыс. кв. м, участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,35 кв. м, две квартиры в России (площадью 116,3 и 84,1 кв. м) и половина квартиры площадью 30 кв. м в Черногории, а также гараж и гидроцикл Yamaha. В пользовании Сергея Лукина — квартира площадью 115 кв. м.

Добавим, что по сравнению с 2014 годом сенатором несколько удалось увеличить свои доходы — в предыдущий год Галина Карелова заработала 4,3 млн рублей, а Сергей Лукин — 4,2 млн.

Читайте подробнее: Сенаторы от Воронежской области заработали на двоих 16 млн рублей

Сенаторы от Архангельской области отчитались о доходах и имуществе за 2015 год. Согласно декларации о доходах, размещенной на официальном сайте Совфеда. Архангельскую область в Совете федерации представляет Людмила Кононова и экс-мэр Архангельска Виктор Павленко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, за прошлый год Людмила Кононова задекларировала доход в размере 4,7 млн рублей. В ее собственности земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (1500 кв. метров) и бокс (18,50 кв. метра). В пользовании у семьи находится квартира. Ее супруг заработал 4,3 млн рублей, в собственности автомобиль «ВАЗ Нива-Шевроле».

Ее коллега в Совете Федерации, бывший мэр Архангельска Виктор Павленко за прошлый год заработал 2,8 млн рублей. В собственности семьи есть квартира 114 кв. метров, гараж (14 боксов), гараж и автомобиль LEXUS GX 460. Супруга сенатора задекларировала доход в размере 1,7 млн рублей.

Читайте подробнее: Архангельские сенаторы отчитались о своих доходах

Депутаты Ярославской областной думы отчитались о своих доходах и имуществе за 2015 год. Эти сведения опубликованы на сайте регионального парламента.

Самый большой финансовый доход по итогам прошедшего года задекларировал депутат Сергей Якушев, являющийся генеральным директором Ярославского радиозавода — более 25, 2 млн рублей. Также в собственности у него находятся два земельных участка, два жилых дома площадью 449,6 и 317,1 кв. м, квартира в 209 кв. м и гараж — 369,6 кв. м.

Вторым по уровню дохода оказался Павел Смирнов, заработавший 22,5 млн рублей. На третьем месте — Яков Якушев — 11,6 млн рублей.

Самыми «бедными» по итогам 2015 года оказались Сергей Шмелев — 704 тыс. рублей и Василий Цепенда — 720 тыс.

Читайте подробнее: Депутаты Яроблдумы отчитались о доходах и имуществе за 2015 год

Доходы членов Совета Федерации, представляющих в российском парламенте Республику Алтай, в 2015 году увеличились почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Эксперты подчеркивают: в этом нет ничего неожиданного или интригующего — просто на прежнем месте работы у сенаторов зарплата была меньше.

По данным сайта Совета Федерации, представитель Государственного Собрания Республики Алтай Татьяна Гигель в 2015 году заработала 4,91 млн рублей, в то время как годом ранее она заработала «всего» 2,48 млн рублей. Ее супруг задекларировал 669 тысяч рублей. В собственности у Гигель есть квартира, жилой дом, земельный участок, автомобиль Nissan Murano.

Сенатор от республиканского правительства Владимир Полетаев в прошлом году заработал 4,68 млн рублей, годом ранее доход был на 2 млн рублей меньше. В декларации сенатора фигурирует и несовершеннолетний ребенок, доходы которого за минувший год составили 1 523 рубля. В совместном пользовании с супругой и детьми у Полетаева есть две квартиры, в собственности также числится автомобиль Volkswagen Touareg.

Читайте подробнее: И кризис нипочем: Доходы сенаторов с Алтая увеличились почти в два раза

Депутаты Государственной думы РФ от Ярославской области представили сведения о доходах за 2015 год. Информация опубликована на сайте думы.

В отличие от своих региональных коллег, российские парламентарии не могут похвастаться обширным перечнем имущества, да и уровень заработка довольно невысок.

Так, Маргарита Свергунова (фракция ЛДПР) задекларировала доход 4,7 млн рублей. В собственности у нее числится садовый участок площадью 800 кв. м., квартира — 85,2 кв. м и автомобиль «Мазда СХ-7».

Анатолий Грешневиков (фракция «Справедливая Россия») заработал в прошлом году 5,1 млн, при этом он является владельцем земельного участка в 1697 кв. м., доли в жилом доме в 211,2 кв. м. и двух автомобилей — NissanX-Trail 2,5 и «Шевроле-Нива».

Александр Куликов (КПРФ) показал доход за прошедший год в размере 5,4 млн, а также имущество в виде земельного участка под индивидуальное жилое строительство в 1800 кв. м., квартиры в 77 кв. м. и автомобиля NissanX-Trail 2,5.

Доход Валентины Терешковой («Единая Россия») в 2015 году составил 11,4 млн рублей. Также первая в мире женщина-космонавт владеет земельным участком под индивидуальное жилищное строительство — 1314 кв. м., жилым домом — 607,00, квартирой — 90 кв. м. двумя автомобилями «Мерседес-Бенц» моделей S-280 S-350. Кроме того, в общей совместной собственности у нее значится квартира площадью 171 кв. м.

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В 2015 году доходы сенаторов от Чувашии Николая Федорова и Вадима Николаева составили соответственно 4,81 и 6,75 млн рублей. Оба в прошлом году приобрели иномарки. Перечень недвижимого имущества сенаторов, в отличие от их жён, практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах и имуществе за 2015 год, опубликованные на сайте Совета Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Годовой доход Николая Федорова, который в мае 2015 года ушёл в отставку с должности федерального министра, а в октябре получил должность первого вице-спикера Совфеда, изменился незначительно. По итогам 2015 года он заработал более 4,81 млн рублей (в 2014 году — 4,74 млн рублей), его супруга — 707,5 тыс. рублей (в 2014 году — 560,57 тыс. рублей).

Перечень собственности Федорова пополнили квартира, находящаяся в пользовании (126,6 кв. м), а также новая иномарка «Вольво XС90». В то же время из декларации исключена квартира, которая была в совместной собственности (123 кв. м). Как и в 2014 году, сенатору принадлежат квартира (265 кв. м), нежилое помещение (94,1 кв. м) и автомобиль ГАЗ М — 21, в совместном пользовании находится дача (187 кв. м).

Читайте подробнее: Сенаторы от Чувашии увеличивают доходы и передают имущество жёнам

Среди депутатов Государственной думы от Новосибирской области по годовому задекларированному доходу за 2015 год лидирует член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Илья Пономарев («Справедливая Россия»). Его доход составил 12 269 960,13 рубля. Недвижимости у него нет, в то время как у супруги в собственности есть квартира в Латвии (108,7 кв. м). Совместно с супругой и ребенком Илья Пономарев снимает в США дом (200,4 кв. м) и квартиру (57,2 кв. м). Также у супруги и ребенка по квартире (безвозмездное пользование) в России. У самого депутата в собственности два автомобиля — Audi-А8 и ВАЗ-21 124, у супруги — Mini Cooper S.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутат Илья Пономарев в последние годы проживает за границей, в России в отношении него расследуется уголовное дело о растрате в фонде «Сколково». В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности. В июне в Следственном комитете возбудили в отношении него уголовное дело по факту пособничества в растрате в размере 22 млн рублей из средств фонда. По версии СК, фонд «Сколково» заключил с Ильей Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ и чтение лекций, стоимость которого составляла 750 тыс. долларов. Летом 2015 года Бассманный суд заочно арестовал «лектора».

Член комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин («Единая Россия») задекларировал 6 985 530,56 рубля годового дохода. Его супруга заработала в 2015 году 1 121 069,94 рубля. В собственности у Александра Карелина земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность, 2/3), земельный участок для обслуживания жилого дома, два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство, четыре жилых дома. Есть квартира у супруги (площадь 182,9 кв. м). Кроме того, Александр Карелин арендует четыре земельных участка. У супруги в безвозмездном пользовании числится индивидуальный жилой дом с хозяйственным блоком. У Карелина пять легковых автомобилей (Mercedes-Benz S350 4 Matic, Mini Cooper S, Toyota Sequoia, ГАЗ М21 «Волга», ГАЗ 24 «Волга»), два мотовездехода (Can-AM, Yamaxa 660FWA), мотоцикл «Харлей-Дэвидсон» и автоприцеп. У

Член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ) задекларировала 5 124 842,34 рубля годового дохода. В собственности у Ганзи две квартиры — 58 и 45,6 кв. м, и еще одна квартира 87 кв. м находится в найме на срок полномочий депутата. У нее имеется автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Доход заместителя председателя комитета ГД по образованию Ирины Мануйловой («Единая Россия») в 2015 году составил 4 899 907,42 рубля. Доход супруга за то же время — 226 623,85 рубля. В собственности у депутата земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и квартира. Кроме того, жилой дом (безвозмездное пользование), квартира (наём на срок полномочий депутата), а у супруга есть автомобиль Mazda Atenza.

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Самый высокий доход, задекларированный депутатом Орловского областного совета за 2015 год, составил 43,9 млн рублей, самый скромный — 30,8 тыс. рублей. Сведения о доходах депутатов опубликованы на сайте облсовета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым богатым из депутатов оказался Николай Ямбуренко («Единая Россия») — за 2015 год он получил доход 43 млн 905 тыс. 094,19 рубля, его супруга заработала чуть более миллиона рублей. В собственности депутата — два земельных участка (501 и 1838 кв. м), жилой дом (277,50 кв. м), квартира и доли в еще двух квартирах, гараж и машино-место. Машины у депутата нет. Супруга Ямбуренко в собственности имеет доли в двух земельных участках, двух жилых домах, квартиру и доли в двух квартирах. Супруга депутата владеет автомобилями BMW X5 и Volkswagen Golf.

Неплохо завершился год и для депутата Сергея Трофимова (КПРФ) — он отчитался о доходе за 2015 год в сумме 38 млн 232 тыс. 571,55 рубля. Владеет депутат тремя земельными участками, двумя квартирами, также в его собственности — пять нежилых помещений и автомобиль Peugeot 307 CC.

Депутат Вячеслав Сухинин («Единая Россия») заработал в 2015 году 17 млн 103 тыс. 131,94 рубля. В собственности депутата — 18 земельных участков площадью от 46 кв. м до 5,3 га, 16 квартир (все в России), гараж, четыре магазина, 14 нежилых помещений (в том числе два паркинга), несколько нежилых зданий, пристройки, торговый и офисный центры, два склада, гараж для ритуальных услуг. Сыну депутата принадлежат земли особо охраняемых территорий и объектов (1,2 га) и жилой дом (468 кв. м).

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Депутаты Архангельской области вслед за другими чиновниками представили свои доходы за 2015 год. Данные опубликованы на официальном сайте областного парламента. Так, самый большой доход задекларировал депутат Андрей Палкин. Его доход за прошлый год составил 483 млн рублей. Кроме этого, депутат задекларировал 9 земельных участков, более 40 квартир, 50 грузовых и 30 легковых автомобилей. Его супруга заработала за год 289 тыс. рублей, в собственности две квартиры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Второе место занимает депутат Михаил Авалиани. Его доход за прошлый год составил 88 млн рублей. Его супруга задекларировала доход в размере 68 млн рублей. На третьем месте депутат Виктор Заря. Его доход за прошлый год составил 48 млн рублей. В собственности два земельных участка, два жилых дома и квартира. Доход супруги составил 480 тыс. рублей, в собственности жилой дом, земельный участок, легковой автомобиль и прицеп.

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В 2015 году самым богатым депутатом, представляющим в Госдуме РФ интересы Ростовской области, стал представитель партии власти Владимир Плигин. Его годовой доход вырос до 10,4 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля со ссылкой на данные деклараций о доходах, предоставленных на сайте Госдумы РФ. Для сравнения: в 2014 году единоросс заработал 8,2 млн рублей.

Всего Ростовскую область в Госдуме представляют 13 депутатов. Несмотря на то, что меньше всех за прошедший год заработали справедливоросс Михаил Емельянов и коммунисты Николай Коломейцев и Владимир Бессонов — по 4,7 млн рублей, кошельки их потяжелели. Такая же ситуация и у находящихся в списке с наименьшим заработком единоросса Евгения Москвичева (4,8 млн рублей) и коммуниста Виктора Коломейцева (4,9 млн рублей). В прошлом году доходы вышеупомянутых депутатов колебались от 3,8 до 4,1 млн рублей.

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Интересы россиян в Государственной думе представляют два выходца из Вологодской области. Это единоросс Вячеслав Позгалев и представитель фракции ЛДПР Сергей Каргинов. В представленных сведениях о доходах за 2015 год видно, что оба вологжанина стали богаче, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2014 году бывший губернатор Вологодской области, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Позгалев заработал 5,2 миллиона рублей, а его супруга — 1,4 миллиона. В 2015 Вячеславу Евгеньевичу удалось значительно поднять уровень благосостояния семьи — доходы депутата достигли 6,75 миллиона, при этом доходы его жены немного снизились — до 1,32 миллиона рублей.

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Депутатом Госдумы, получивший наибольший денежный доход среди коллег-пермяков, оказался Эдуард Маркин, заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, избранный по федеральным спискам ЛДПР.

В своей отчетности депутат назвал доход в размере 36,5 млн руб. Его супруга за это же время получила почти в 10 раз меньше — 3,7 млн рублей.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, единоросс Валерий Трапезников заработал за год 5,17 млн руб. Его супруга довольствовалась доходом в 1,795 млн рублей. У них с мужем три квартиры, причем одна в совместном пользовании. У жены еще садовый участок и садовый дом. Сам Валерий Трапезников владеет автомобилем TOYOTA RAV 4.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, коммунист Олег Куликов за 2015 год заработал 4,86 млн рублей, его супруга — 1,85 млн.

У них общая квартира площадью 86,5 кв. метра. У супруги дачный участок 1440 кв. м и жилой дом с хозяйственными постройками площадью 527,9 кв. метра. Транспортных средств у супругов нет.

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Представитель в Совете Федерации от Законодательного собрания Оренбургской области Николай Пожитков заявил о годовом доходе в 7 млн 599,895 тыс. рублей. Его супруга за этот же период получила доход в сумме 2 млн 557,609 тыс. рублей Напомним, что за 2014 год сенатор заработал 5 млн 464 тыс. 618 руб., а его супруга — 480 тыс. 736 руб.

На праве собственности Пожиткову принадлежат земельный участок площадью 1701 кв. м и автомобиль «Мерседес-Бенц Е240 4М», как и годом ранее.

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163 млн 879 тыс. 041,02 составил доход депутата-единоросса от Тульской области Дмитрия Савельева Соответствующие данные размещены на сайте Госдумы.

В собственности депутата — два земельных участка под строительство, в долевой собственности также — торгово-развлекательный центр, два торговых комплекса и даже котельная. Ездит депутат на Maybach 57 и Mersedes benz S500 4matic

Супруга депутата доходов в 2015 году не получила, недвижимости у нее тоже нет, однако в ее собственности — Porsche Cayenne S и Harley-Davidson FLSTC.

Двое из четырех детей Савельевых в 2015 году принесли в семейный бюджет по 4 млн 965 тыс. 333,06 рубля. Двое из детей владеют пополам квартирой площадью 247 кв. м, третий ребенок — владеет квартирой площадью 293,10 кв. м и двумя машино-местами.

Другой единоросс, Борис Зубицкий, заработал за 2015 год 124 млн 648 тыс. 117,25 рубля. При этом собственность депутата довольно скромная — квартира 228,7 кв. м в совместной собственности с супругой и еще одна квартира (61,8 кв. м). Вся недвижимость, кстати, находится в России. Ездит депутат на Mercedes Benz S 63 AMG.

Для супруги Зубицкого 2015 год также оказался удачным — ее доходы составили 58 млн 770 тыс. 764,01 рубля. Она владеет также: двумя хозстроениями, тремя земельными участками, жилым домом площадью более 700 квадратных метров, частью квартиры в России, еще одной квартирой, а также апартаментами площадью 237,50 кв. м в Швейцарии. Также в собственности супруги депутата — два машино-места и гараж. Из автомобилей она предпочитает, как и муж, Mercedes Benz — модели S 500 4М.

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Депутат Госдумы РФ от Ингушетии Беслан Хамхоев в 2015 году заработал более 4,777 млн рублей. Это почти на 900 тыс. рублей больше, чем указал народный избранник в декларации о доходах за 2014 год. Как и в декларации за предыдущий отчетный год, Хамхоев указал сведения о находящемся в собственности земельном участке под индивидуальное жилищное строительство площадью 2009 кв. м и доме 412,50 кв. м, строительство которого не завершено.

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Госдумы от Саратовской области показали рост своих доходов, но по-прежнему обходятся без собственности, чего не скажешь об их супругах, на которых оформлены участки земли, квартиры, дома, автомобили. В 2015 году больше всех из своих саратовских коллег по нижней палате парламента страны заработал единоросс — председатель комитета по аграрным вопросам Николай Панков — 7 млн рублей, в собственности у него по-прежнему квартира и садовый участок. Как и в прежние годы обходится без собственности замсекретаря генсовета «ЕР» — председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, ее доход в прошлом году подрос до 4,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Алимова — фракция КПРФ — задекларировала доход в сумме 5 млн 132 тыс. 825 рублей (в 2014-м — 4 млн 157 тыс. 729 рублей). В остальном — все по-старому: в собственности у нее две квартиры — 117 кв. м и 89 кв. м, в долевой собственности (¼) — жилой дом 15 кв. м, автомобиль ГАЗ 2705. Как депутат она пользуется квартирой — 73,3 кв м.

Антон Ищенко — фракция ЛДПР — заработал 4 млн 767 тыс. рублей (в 2014-м — 3 млн 955 тыс.), по-прежнему в пользовании у него находится квартира площадью 120,2 кв. м — на срок его полномочий как депутата, и квартира в безвозмездном пользовании — 87,5 кв. м.

Ольга Баталина в 2015 году задекларировала доход в размере 4 млн 754 тыс. рублей (в 2014-м — 3 млн 905 тыс.). Собственности у нее по-прежнему нет. Ее супруг заработал 6 млн 584 тыс. рублей (в 2014-м — 5 млн 754 тыс.). Как и раньше, он владеет квартирой площадью 80,4 кв. м, жилым строением — 71 кв. м и земельным участком для ведения садоводства — 400 кв. м. В пользовании парламентария и ее семьи находятся две квартиры — 143,3 кв. м и 80,4 кв. м. Личного транспорта у депутата Госдумы нет.

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Среди депутатов Госдумы, представляющих Красноярский край, самым богатым оказался член КПРФ, заместитель председателя комитета по вопросам собственности Ваха Агаев. Его официальный доход в 2015 году составил 10,386 млн рублей. Самым «бедным» оказался член комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Носов, который 24 марта был исключен из ЛДПР. По официальным данным, он заработал 4,736 млн рублей.

Чуть более Носова обогатились единороссы — член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Михаил Яшин и член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Петр Пимашков. Их доход составил 4,968 млн рублей и 4,992 млн рублей соответственно.

Член комитета по бюджету Раиса Кармазина отчиталась в доходе в 5,37 млн рублей, а член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, эсер Валерий Зубов за год получил 5,493 млн рублей.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» объяснил рост своих доходов в 2015 году.

Отвечая на вопрос ведущего программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» о том, из чего складывались его доходы в прошлом году, Песков пояснил, что в 2015 году вступил в наследство. «У меня действительно высокий доход, потому что, к сожалению, я вступил в наследство после того, как у меня умер отец», — сказал представитель Кремля.

Согласно декларации о доходах, обязательной для чиновников, в 2015 году доход Пескова составил 36,7 млн рублей, при том что годом ранее он заработал 9,18 млн рублей. В собственности пресс-секретаря президента РФ находятся три квартиры (111, 112,5 и 55,3 кв. м.), автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и парковочное место.

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