Чан «дипломатии Рогозина» и голод «прибалтийских тигров»: Рейтинг ИА REGNUM
26 апреля 2016
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Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Страны бывшего СССР
80
▲ +5
40
▲ +10
45
▲ +5
35
▲ +5
35
55
▲ +10
75
▼ — 5
85
▼ — 5
85
▲ +5
50
▲ +5
50
20
85
65
▼ — 5
Скандинавия
55
75
35
▼ — 5
60
▼ — 5
Большой Ближний Восток
25
35
▲ +10
90
▲ +10
10
90
▲ +10
60
▲ +10
«Малая Европа»
75
▲ +5
40
30
60
▲ +5
90