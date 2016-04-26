Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

80

▲ +5

40

▲ +10

45

▲ +5

35

▲ +5

35

55

▲ +10

75

▼ — 5

85

▼ — 5

85

▲ +5

50

▲ +5

50

20

85

65

▼ — 5

Скандинавия

55

75

35

▼ — 5

60

▼ — 5

Большой Ближний Восток

25

35

▲ +10

90

▲ +10

10

90

▲ +10

60

▲ +10

«Малая Европа»

75

▲ +5

40

30

60

▲ +5

90