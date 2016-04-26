Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Страны бывшего СССР

Страны бывшего СССР

80

+5

40

+10

45

+5

35

+5

35

55

+10

75

— 5

85

— 5

85

+5

50

+5

50

20

85

65

— 5

Скандинавия

Скандинавия

55

75

35

— 5

60

— 5

Большой Ближний Восток

Большой Ближний Восток

25

35

+10

90

+10

10

90

+10

60

+10

«Малая Европа»

«Малая Европа»

75

+5

40

30

60

+5

90