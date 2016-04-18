Смотрите полную фотогалерею «Сан-Франциско до и после землетрясения»

Памятник Луи Агассису в Стендфордском университете после землетрясения. 1906

В 1848 году в окрестностях Сан-Франциско, в котором на тот момент проживало 600 человек, было найдено золото. Данное обстоятельство привело к быстрому росту поселка. И к 1906 году в городе проживало порядка 400 тысяч человек, и это не считая густо заселенных пригородов.

Вид Сан-Франциско 1846-47 гг., до открытия здесь золота. 1886

К началу века город, расположенный у пролива Золотые Ворота, стал самым крупным портом на всем тихоокеанском побережье Америки — ежедневно из него выходило до тысячи торговых судов, а также значимым промышленным центром страны.

Сан-Франциско расположен аккурат над разломом Сан-Андреас. Однако представляющий собой живописную смесь старых и новых зданий архитектурный ансамбль города строили без всякого учета возможных землетрясений, несмотря на то, что со времени своего основания Сан-Франциско пережил их немало, во время некоторых из них были и небольшие разрушения. Но о серьезной опасности никто из жителей города не думал.

Центр города Сан-Франциско перед землетрясением 1906 года. 1905

18 апреля 1906 года в 5 часов 11 минут произошел первый толчок, за ним последовал второй, самый разрушительный. Длившееся всего 40 секунд землетрясение магнитудой 8,3 превратило большой цветущий город в груду развалин (разрушены 80% построек на площади 10 кв. км). Землетрясение сопровождалось смещениями грунта вдоль разлома Сан-Андреас на расстоянии до 6—8,5 м.

«Страшный гул и треск лопающихся зданий, как сокрушительный смерч, прокатился по улицам. От подземного удара, продолжавшегося всего сорок секунд, зашатались многоэтажные здания, вздыбились переулки, обрывались линии электропередачи, лопались водопроводные и газопроводные трубы… Корежился асфальт, булыжники вылетали из мостовой, разрывались трамвайные рельсы, опрокидывались вагоны и автомобили. Гигантское облако пыли взметнулось в небо и затмило солнце. Внезапно наступившая темнота окутала весь город, и только страшно и тревожно вспыхивали яркие зарева пожарищ. Красавец-город, расположенный в уютной зеленой бухте, город-курорт Сан-Франциско в считаные секунды превратился в пылающие развалины.

На улицах Сан-Франциско сразу после землетрясения. 18 апреля 1906

Спустя четыре часа после толчков, когда как-то улегся первоначальный ужас и спасательные команды приступили к разборке завалов, пытаясь извлечь из-под них погибших и еще живых горожан, в центре Сан-Франциско запылал первый пожар.

Тушить пожар при отсутствии воды — занятие самое безнадежное. Где ее брать, если лопнули водопроводное линии? Как пробираться к завалам, если улицы стали непроезжими? В 1906 году особой противопожарной техники не было, отсутствовали необходимые высотные лестницы, пожарных машин не хватало. Оставались только пожарные лестницы, по которым, как предполагалось, люди могли бы покинуть объятые пламенем помещения. Увы, эти лестницы оказались выведенными из строя землетрясением.

Сан-Франциско в облаке дыма. Фото — Гарри Хупер. 18 апреля 1906

Три дня и три ночи бушевал огонь в разрушенном, поверженном городе. Буйству огня трудно было противостоять, так как водопроводные магистрали и насосные станции в результате подземных толчков были повреждены. Пожарные, чтобы отсечь охваченные бушующим пламенем части города от уцелевших, рыли траншеи и растаскивали завалы. Использовали взрывчатку, а это нередко вело к новым возгораниям. Вечером первого дня после катастрофы применили слишком большой заряд динамита, и в результате горящие обломки, разлетевшиеся в разные стороны, обрушились на китайский квартал Чайна-таун, который выгорел полностью».

Сан-Франциско горит. Кто-то, как всегда, фотографируется на фоне пожара. 18 апреля 1906

По горячим следам было официально объявлено, что в Сан-Франциско погибло 498 человек, 102 — в Сан-Хосе и 64 человека — в Санта-Роза (нужно отметить, что при подсчётах не были учтены жертвы из Чайна-тауна). В настоящее время общее число погибших оценивается в 3000 человек. Из 410-тысячного населения Сан-Франциско более половины — 225—300 тыс. человек — остались без крова.

Основной ущерб (до 80%) нанесло городу не землетрясение, а последовавший за ним пожар. Но интересно, что многие дома были подожжены своими хозяевами, поскольку были застрахованы именно от пожара, а не от землетрясения.

Сан-Франциско лежит в руинах — 28 мая 1906 года, примерно через шесть недель после землетрясения и пожара. Снимок Джорджа Лоуренса с аэроплана. 1906

В 1906 году общий ущерб от стихийного бедствия оценивался в $400 млн, что через 100 лет, к 2006 году, с учетом инфляции, равнялось бы $5,5 млрд.

Для сравнения: общие потери и другой физический ущерб от терактов 11 сентября 2001 года в США, жертвами которых в общей сложности стали 2977 человек и еще 24 числятся пропавшими без вести, оценен, по свидетельству газеты The New York Times, в $55 млрд. То есть ущерб от разрушения нескольких больших зданий и гибели 3000 человек в 2001 году — почти в 10 раз больше, чем ущерб от разрушения целого города и гибели тоже примерно 3000 человек в 1906 году.

Сан-Франциско после землетрясения. Руины Чайна-тауна. 1906

Стоит добавить, что общий ущерб (включающий последовавшие расходы на безопасность, ущерб, нанесенный экономике США в целом, военные расходы и пр.) от терактов 11 сентября 2001 года той же The New York Times оценен в $3,3 трлн.

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