С тех пор как немецкий автоконцерн Volkswagen Group в сентябре 2015 года был пойман на фальсификации испытаний дизельных выбросов, в автомобильной промышленности всего мира поднялась паника, и основной целью многих стран стало сокращение выбросов в атмосферу. «Дизельный скандал» отразился не только на концерне Volkswagen, но и оказал огромное влияние на доверие к автомобильной промышленности в целом. Теперь остро встает вопрос о том, как долго просуществуют дизельные двигатели и станет ли «Дизельгейт» началом конца для всех двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

Американский плакат: «We can do it!»

Экологическая безопасность становится удобным орудием в продвижении интересов, и нередко экологи, выдвигая убедительные теории, вынуждают политиков изменить сложившийся путь развития и расставляют новые приоритеты. Европейские автопроизводители придерживались главной мысли: последние двигатели Евро-6, в которые были вложены миллиарды евро, являются одними из самых чистых и наиболее эффективных, но масса подозрений, которая сошла на отрасль и сформировала общественную дискуссию, спровоцировала ещё более тщательную проверку автомобилей в результате мошенничества Volkswagen Group. Эти ужесточения являются только началом эпопеи реформ для ДВС как в Европе, так и во всем мире. Как 5 лет назад под давлением «зелёных» власти Германии приняли решение полностью отказаться от атомных электростанций, и до 2022 года этот проект полностью реализуется, так теперь в борьбе за экологию Европа пытается избавиться от крупнейшего рынка дизельных автомобилей, который создала своими же руками. Каждый второй автомобиль в Европе является дизельным. В связи с тем, что такие двигатели выделяют примерно на 20% меньше CO 2 , чем бензиновые, лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Из-за заоблачных уровней канцерогенных выбросов оксидов азота (NOx), полученных дизелями Volkswagen Евро-5, подняли шум, и, как заявляют в Европейском агентстве по окружающей среде, автотранспортное загрязнение таким газом является причиной гибели около 72 тыс. людей в ЕС ежегодно. Что уж тогда говорить о бензиновых двигателях, ещё более вредных, как считают экологи.

Но отказаться в короткие сроки от ДВС Европе слишком сложно: во-первых, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в частности с дизелем, слишком много, во-вторых, статистика говорит о том, что спрос на них после «Дизельгейта» практически не изменился, то есть потребителя ситуация с выбросами вовсе не смутила. В этом случае более значительную роль играют цены на топливо, и теперь дешевая нефть подрывает аргументы в пользу покупки дорогих электрических автомобилей. Для сравнения: продажи дизельных авто обстояли значительно хуже во время мирового финансового кризиса 2008−2009 годов. Становится ясно, что природной безопасностью озабочены исключительно экологи и власти, а вот рядовые граждане всё же больше беспокоятся о собственном кошельке, и для них более значительным является вопрос обслуживания автомобиля, чем его влияние на атмосферу. Но политики настроены решительно: экологичность любой ценой. Пусть отказ от ДВС не является самоцелью, те меры, которые собирается принять Евросоюз для уменьшения выбросов, неизбежно приведут к смерти дизельных и бензиновых двигателей и вынудят европейцев пересесть на другой вид автомобилей. Автопроизводители, чтобы уменьшить выбросы, будут вкладывать немалые средства в развитие более технологичных агрегатов. Это как раз таки то, чего компании боятся больше всего: введение новых и более высоких требований от властей, вполне вероятно, приведёт к тому, что стоимость системы обработки выбросов будет выше, чем стоимость изготовления самого двигателя. Это, без всяких сомнений, отразится на конечной цене автомобиля и повлияет на спрос. И пока неизвестно, будут ли готовы потребители к такому изменению на рынке, но растущие цены мало когда играют на руку производителю. В результате будет получен низкий спрос на автомобили с ДВС, кризис производства и переход на электромобили. Но в такой ситуации положительно переход на электрокары можно воспринимать как попытку слезть с нефтяной иглы. Такая стратегия может сработать в пользу стран — экспортеров нефти и поможет им избавиться от монополии крупнейших нефтяных стран. Но если Соединённые Штаты сумеют обеспечить себя необходимой электроэнергией, то как быть ЕС?

Экологические инициативы как инструмент влияния нередко оказываются весьма действенными и в борьбе между глобальными экономическими игроками. В войне за рынки «экологическая дубина» — самый человечный и выигрышный способ добиться цели. Как в 1970—1980 годы при помощи такого инструмента европейские и японские автопроизводители вытесняли американских, так сегодня эта ситуация повторяется, но жертвой на этот раз стали европейцы. Совпадение ли это, но именно в сентябре 2015 года, в том же месяце, когда Volkswagen был пойман на обмане, в Европе открылся первый завод по производству американских электромобилей Tesla. «Раскручивание» электромобилей с упором на экологичность последние несколько лет было вызвано именно американцами, и вторую жизнь «электрочайникам на колёсах» дала именно Tesla. Несмотря на то, что европейские марки также пытаются развиваться в этом направлении, представляя на рынке если не полностью электрические машины, то хотя бы гибриды, флагманом среди всех электромобилей в мире остаётся Tesla. Предзаказ на новую Model 3 уже переваливает за пару сотен тысяч, причём Tesla не работает с дилерами, а реализует автомобили напрямую, тем самым лишая страны, кроме самого производителя, дохода от продаж. В это время «дизельная» Европа только теряет в цене: инвестиции в производства автомобилей с ДВС становятся менее перспективными, и для силовой установки Рудольфа Дизеля можно начинать выкапывать могилу. Пока европейцы всё ещё пытаются разобраться с дизелем и только осваивают, хоть и вполне успешно, экологичный транспорт, американский производитель переманивает на свою сторону автолюбителей по всему миру. Это не ставит крест на европейских автомобильных брендах, но явно делает их в сравнении с американскими менее успешными.

Как бы то ни было, жесткие требования к уровню выбросов и даже внедрение в массы машин с электродвигателями не решат экологических проблем. Тенденция к электризации автотранспорта всё больше и больше набирает популярность. Но несмотря на то, что выбросы электромобилей в атмосферу равны нулю, угрозой для природы становятся аккумуляторы, которые необходимо утилизировать по истечении срока эксплуатации. Для утилизации колоссального количества «батареек» необходима целая инфраструктура, да и пока что нет однозначного ответа, сможет ли такая процедура оказаться более безопасной, чем уже привычный для всех выброс оксида азота. Под внешне экологически чистыми и менее вредными для природы электрокарами скрываются не менее опасные последствия для окружающей среды. Да и прежде чем переводить человечество на такой вид транспорта, необходимо привить экологическую культуру, так как гарантировать ответственный подход владельцев электрокаров к утилизации аккумуляторов все-таки опрометчиво. К тому же для обеспечения электрокаров топливом появится и необходимость в увеличении числа электростанций, а пока что одним из самых приоритетных видов электростанции являются атомные, по вопросу безопасности которых во всем мире также не могут дать внятной позиции.

Слишком пессимистично считать ЕС заведомо проигравшей стороной, но в такое положение страны Евросоюза поместили себя сами. Дав преференции владельцам дизелей, сделав упор на производстве машин с ДВС, сегодня в погоне за безопасностью, направленный на эту мысль американскими обвинениями, ЕС покорно готов отказаться от привычного и своего ради ненадежного нового. И власти, одержимые идеей экологичности, не очень сильно беспокоятся о производителях. Ужесточение норм по выбросам сделает классические авто с ДВС настолько недоступными, что жители Евросоюза будут вынуждены пересесть на электромобили, и американские производители электрокаров с радостью возьмут инициативу в свои руки.