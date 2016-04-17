



Иван Шилов ИА REGNUM Если падает вторая экономика мира, то это значит, что падает всё

Среди участников мирового рынка напряжение столь велико, что они готовы верить в любые цифры статистики и, если они не хуже их пессимистических прогнозов, готовы рассматривать их в позитивном ключе. В прошедшую пятницу, 15 апреля, пришёл целый массив данных из Китая.

Вторая в мире экономика в январе — марте этого года выросла в годовом выражении на 6,7%, аналитики тут же оценили это как позитивные данные, так как они точно совпали с обещанными правительством Китая цифрами. Однако сами рынки на бодрое «ура» не отреагировали. Основные фондовые индексы после недельного роста в пятницу слегка скорректировались вниз, то же самое сделала нефть. Основных игроков сейчас мало интересует Китай, тем более что мало кто сомневался в правильных цифрах от самого надёжного партнёра в мире — Коммунистической партии Китая.

Важно отметить, что это первые всеобъемлющие данные по экономике Поднебесной после проведённого Всекитайского съезда народных представителей. На нём были утверждены целевые показатели китайской экономики на ближайшие пять лет, и именно отчётность за первый квартал 2016 года должна была показать миру и китайской нации контроль правительства над ситуацией и правильность выбранного курса — медленный, но уверенный переход с рельс промышленно-экспортного развития на экономику потребления.

Однако 6,7% роста ВВП Китая — это то, как Китай рос в кризисный 2008 год, и это ещё на 0,2% медленней по сравнению с 2015 годом. Но при этом эти цифры были достигнуты за счёт невероятного роста долга — как государственного, так и корпоративного и частного, о чём подробно говорилось в статье «Китай продолжает падать, масса долга растёт». Китайское правительство, государственные банки сейчас раздают деньги буквально «направо и налево». За первый квартал было выдано кредитов более чем на $1 трлн. Отчасти это помогло экономике: мартовское значение индекса PMI в обрабатывающих отраслях впервые за восемь месяцев превысило отметку 50 пунктов, что говорит о восстановлении деловой активности в секторе.

Данные по промышленному производству, вышедшие в пятницу 15 апреля, также показывают хоть и замедление, но всё же рост на 6,8%. Но на фоне замедления роста промышленности доля сектора услуг, выросшего за год на 8%, впервые превысила в структуре китайской экономики 50%. В то же время обрабатывающая промышленность сократилась до 40%, что подтверждает, наряду с ростом потребления, правильность действий руководства Китая по реализации намеченных планов.

Само потребление за год прибавило ещё 10,3% и даёт в общей сложности 60% всего ВВП Поднебесной. Именно с ростом потребления власти Китая связывают дальнейший рост экономики. Однако, если мы посмотрим на данные по инфляции, вышедшие неделей ранее, то заметим опасные тенденции, которые наблюдаются уже несколько лет подряд.

Промышленная инфляция в Китае составила 4,3% в годовом выражении, месяцем ранее она составляла 4,9%: хоть тенденция к сокращению и есть, что подтверждает замедление роста, пока она находится на достаточно приемлемом уровне. А вот с потребительской инфляцией не всё так однозначно.

Общий индекс потребительских цен находится на уровне 2,3% год к году, что, например, для западной экономики является идеальным, при этом индекс растёт и находится на максимальных значениях за последнее 22 месяца. Однако индекс непродовольственных товаров вырос всего на 1%, в то же время продовольственная инфляция за год подросла на 7,6%. Интересно то, что с февраля по март цены как на продовольствие, так и на промышленные товары сократились, только продукты подешевели на 0,1%, а вот товары народного потребления стали дешевле на 1,8%.

Фактически китайский потребитель, получая деньги по доступным кредитам, о которых упомянуто выше, не тратит их на товары длительного пользования. Зато покупает всё больше продовольствия, например, свинины, которая подорожала за последние время почти в полтора раза. И это на фоне сокращения на 3,1% объёмов совокупного производства мяса птицы, свинины, говядины и баранины.

Если на потребительском рынке Китая не изменится ситуация, — а пока сама же официальная статистика не показывает таких изменений, — то в ближайшее время темпы замедления промышленного производства в Китае ускорятся. Это в свою очередь приведёт к росту безработицы, что негативно скажется на всём потребительском рынке — двигателе китайской экономики. При этом Китай может столкнуться с ускорением продовольственной инфляции, что, в совокупности с ростом безработицы, может привести к социальному напряжению.

В свою очередь рост задолженности с каждым днём сильнее и сильнее давит на всю китайскую экономику. Может наступить такой момент, когда сам рост экономики не сможет обеспечить обслуживание кредитов, что может привести даже при относительно высоких для западной экономики темпах роста к массовым банкротствам и последующему резкому обвалу всей экономики. Где находится эта точка замедления роста, ниже которой уйти нельзя, никто не сможет сказать. Тем более что ситуацию усугубляют странности самой китайской статистики, в которую с каждым днём всё меньше и меньше верит мировое сообщество.

При этом «уши осла» уже заметны в самой статистике. Так, например, сайт vestifinance.ru приводит данные по железнодорожным перевозкам в Китае, которые сокращаются с 2012 года, в 2014 они рухнули на 5,8%, в прошлом году на все 10,5%. Любой студент третьего курса факультета экономики докажет, что при росте экономки в 6,9%, зафиксированных в 2015 году, сокращения перевозок на основной транспортной системе, коей являются железные дороги, быть не может, тем более если в структуре ВВП преобладает и растёт внутреннее потребление.

В 2010 году WikiLeaks обнародовал депешу американского посла Кларка Т. Рандта номер 07BEIJING1760. Где сообщалось, что в марте 2007 года посол общался с председателем обкома партии провинции Ляонин Ли Кэцяном, занимающим сейчас кресло премьер-министра КНР. В разговоре посол заметил, что данные по росту ВВП Китая искусственные и поэтому ненадёжные. Тогда товарищ Ли посоветовал господину Рандту для определения реальной ситуации в экономике КНР опираться на три показателя: потребление электроэнергии, объём железнодорожных перевозок, банковский кредит. Здесь комментарии излишни.