Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 10—16 апреля стали: Франциск и беженцы; Саудовская Аравия купила у Египта острова, чтобы открыто разговаривать с Израилем; еврейское большинство строит «теократическое государство»; Хиллари Клинтон критикуют за двойные стандарты в отношении прав человека; Конференция католического епископата Евросоюза призывает Брюссель разорвать с Турцией соглашение по беженцам; Молдавия на грани и другое.

ОВЦС / mospat.ru Сирийцы приветствуют гостей из России

«Обычно в апостольских поездках происходит много всего: встречи с людьми, общение… Здесь тоже будет радость общения. Но это путешествие будет грустным… Мы увидим самую большую гуманитарную катастрофу после Второй мировой войны», — такими словами папа Римский Франциск предварил свое путешествие на греческий остров Лесбос, где он побывал в лагере беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик отметил, что «обеспокоенность организаций и граждан Греции и других европейских стран законна, ее можно понять. Однако нельзя ни в коем случае забывать: прежде, чем быть «цифрами», мигранты — это люди, лица, имена и истории». Папа напомнил и о детях, которые не достигли берегов Европы, погибнув в море. Франциск призвал «неустанно продвигать сотрудничество между государствами, международными организациями и гуманитарными учреждениями, не изолируя, а поддерживая тех, кто находится в тяжелых обстоятельствах».

«Вместе в Сирии: проект сотрудничества между Московским патриархатом и Католической церковью», — так озаглавила газета L'Osservatore Romano (Ватикан) статью о том, как православные и католики объединили свои усилия в целях восстановления христианских церквей в Сирии, серьезно поврежденных, если не полностью уничтоженных, «яростью фундаменталистов так называемого «Исламского государства». Продолжает Radio Vaticana: «6 и 7 апреля объединенная делегация католической архиепархии Божией Матери в Москве и Русской православной церкви посетила Ливан и Сирию. Целью визита стало открытие серии благотворительных инициатив, а также координация гуманитарной помощи от обеих Церквей для поддержки христиан в нужде. В состав делегации вошли глава архиепархии Божией Матери в Москве митрополит Павел Пецци, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), а также представители благотворительной ассоциации «Помощь Церкви в беде». Напомним, что именно ближневосточная трагедия была в центре исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла 12 февраля 2016 года в Гаване. Во время своего пребывания в Бейруте московская делегация встретилась с маронитским патриархом Бешарой Раи и апостольским нунцием в Ливане архиепископом Габриеле Каччей. 6 апреля российские католики и православные посетили город Захле, самый крупный город в долине Бекаа, ставший пристанищем для 250.000 беженцев из Сирии. Затем они встретились с лидерами основных ливанских христианских общин, в том числе с митрополитом Антонием из Антиохийской православной церкви и митрополитом Иссамом Дарвишем из Мелькитской католической церкви. 7 апреля католико-православная делегация прибыла в Дамаск, где была принята патриархом Сиро-яковитской православной церкви Игнатием Ефремом II. Патриарх подчеркнул важность инициативы московской католической архиепархии и Московского патриархата. Игнатий Ефрем II оценил роль, какую играет Россия в Сирии, выразив слова признательности всем россиянам. Затем делегация приняла участие в заседании для подведения итогов по гуманитарной ситуации в стране. Представители сирийских Церквей обратились с просьбой поддержать христианское присутствие в регионе и подчеркнули необходимость восстановления церквей и монастырей. Одной из приоритетных задач в ближайшей перспективе является составление подробного списка христианских святынь, церквей и монастырей, разрушенных и поврежденных во время войны в Сирии».

Хрупкое перемирие в Сирии нарушают джихадисты из «Фронта ан-Нусра», рассказал в интервью AsiaNews (Рим, Италия) латинский викарий Алеппо Жорж Абу Хазен. После нескольких дней «спокойствия и перемирия», которые внушили оптимизм людям, «мы снова видим перезагрузку насилия», говорит монсеньор, обвиняя в этом экстремистов из «Фронта ан-Нусра», пытающихся вовлечь в боевые действие и другие оппозиционные группы. В Алеппо сложная обстановка, борьба ведется в двух районах, один из них — курдский. Вспышка боевых действий ставит под угрозу хрупкий режим прекращения огня, объявленный 27 февраля.

Также издание обращается к другим событиям, происходящим в регионе. В Ливане маронитский патриарх Бешара Раи встретился с представителями Совета сотрудничества стран Залива (GCC), чтобы обсудить статус ливанских эмигрантов в Саудовской Аравии, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте, Омане и Катаре. Причиной разногласий Бейрута и GCC является шиитское движение «Хезболла», чье влияние в Ливане выросло за последние несколько десятилетий. Патриарх подчеркнул важность поддержания хороших отношений между Ливаном и странами Персидского залива в период «беспрецедентных дипломатических кризисов между суннитами и шиитами, в частности, между Саудовской Аравией и Ираном». Выступая от имени своих коллег, кувейтский посол Абдель аль-Кинаи сказал, что государства Персидского залива вернут обратно ливанских мигрантов. Он отрицал, что у GCC есть какой-либо кризис в отношениях с Ливаном, единственная проблема — «Хезболла». Пятидневный официальный визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза в Египет закончился подписанием ряда двусторонних соглашений на сумму $16 млрд. В частности, завершая сезон ссор и разногласий, который длился несколько десятилетий, Каир уступил саудовцам два острова в Красном море. Источники, близкие к египетскому правительству, сообщают, что Эр-Рияд предложил себя в качестве посредника между Египтом и Турцией. Аналитики считают, что реальная причина визита короля в Каир, а затем в Анкару — это борьба за власть с Ираном в регионе. Между тем представители «братьев-мусульман», проживающие в Турции, жалуются, что «никто не заботится» о них, Анкара и Эр-Рияд лишь «используют их для достижения своих политических и стратегических целей». Против сделки с саудовцами в Египте протестует оппозиция. Активисты призывают людей осудить «распродажу» земли Саудовской Аравии. Ранее два проданных острова использовались в израильско-арабской войне для создания помех для израильского судоходства, поэтому, как считается, острова имеют стратегическое значение. Эксперты отмечают, что владение ими позволит Эр-Рияду в будущем оправдать перед мусульманским сообществом и арабами, в частности, любой потенциальный контакт с Израилем.

Израиль «провозглашает себя светским и демократическим государством, но он ведет себя на самом деле все больше и больше как конфессиональный еврейский военный режим». Так Латинский патриарх Иерусалима Фуад Туаль, информирует Agenzia Fides (Ватикан), определил нынешний образ действий еврейского государства. Заявления главы Католической церкви латинского обряда на Святой земле были сделаны во время посвященного бедственному положению христиан на Святой земле выступления патриарха в Риме в Папском университете Святого Креста. «Впервые христианское меньшинство живет в еврейском государстве со всеми вытекающими последствиями из этого, — сказал Туаль. — Впервые еврейское большинство, получившее свое государство, ведет себя так, и в особенности в сфере безопасности, как если бы оно было бы на самом деле меньшинством», строя «теократическое государство, инспирированное Библией».

В Тель-Авиве прошла презентация движения «Сохранить Израиль, прекратить оккупацию» (SISO), сообщает Terrasanta.net (Милан, Италия). Эта инициатива родилась летом 2015 года в среде борцов за мир, учителей и представителей интеллигенции еврейской диаспоры, рассказал изданию почетный профессор политической психологии в Тель-Авивском университете Даниэль Бар-Тал. Учредителями выступили видные израильские политические деятели и дипломаты, в том числе историк и посол Эли Барнави, бывший генеральный директор МИД Израиля Алон Лиэль, политолог и публицист Менахем Клейн. В течение пятидесяти лет, говорит профессор Бар-Тал, мы живем в реальности, которая порождает боль и кровопролитие как среди евреев, так и среди палестинцев. Оккупация Западного берега, непрерывное расширение поселений и блокада сектора Газа вызывает циклическое насилие, убивая чувство безопасности. Участники движения просят правительство установить не позже 2017 год равные права для израильтян и палестинцев, проживающих на территории между рекой Иордан и Средиземным морем.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) критикует Хиллари Клинтон за ее двойные стандарты в отношении прав человека. В течение 1980-х годов администрация Рейгана поддерживала диктаторские режимы в Центральной и Латинской Америке. Эта политика вызывала противодействие в самих США со стороны защитников прав человека, либералов, борцов за мир, а также католических и протестантских священников и мирян. Многие активисты отправились в Никарагуа в знак солидарности с народом этой осажденной страны. Среди них был Берни Сандерс, в то время мэр Берлингтона, штат Вермонт. Миссис Клинтон ухватилась за этот эпизод в биографии Сандерса, чтобы выставить его «сторонником коммунизма». Однако она старается избегать вопросов о гнусной истории свержения демократически избранных правительств. Возможно, потому, что это может привлечь внимание к ее роли в поддержке переворота в Гондурасе в 2009 году или близких отношений с Генри Киссинджером, который являлся главным архитектором в организации падения демократически избранного правительства Сальвадора Альенде в Сантьяго в 1973 году. Хиллари Клинтон — откровенный сторонник некоторых худших диктаторов мира. Конечно, это не новость, что политики пользуются двойными стандартами, когда речь идет о правах человека. Тем не менее вызывает разочарование, что ведущий кандидат от демократов на пост президента атаковал того, кто принципиально выступал против поддержки Соединенными Штатами террора и репрессий.

Конференция католического епископата Европейского союза (COMECE) призывает разорвать заключенное ЕС соглашение с Турцией по беженцам, передает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Предусмотренное в нем фактическое закрытие греческой границы для мигрантов приведет к росту тех, кому придется воспользоваться услугами контрабандистов, которые переправляют отчаявшихся людей в Европу, говорится в заявлении. Епископы просят Брюссель оценить сделку с Анкарой «в контексте основных прав человека по отношению к беженцам и членам их семей», подчеркнул отец Патрик Дэйли, генеральный секретарь COMECE.

Генеральный секретарь ХСС Андреас Шойер требует поставить заслон финансированию из-за рубежа немецких мечетей или исламских детских садов. Речь идет, в частности, о поступлениях из Турции и Саудовской Аравии, информирует Kath.net (Линц, Австрия). По словам политика, все имамы должны пройти обучение в Германии и разделять «наши основные ценности», чтобы предотвратить «импорт радикализма». Кроме того, мечети должна заговорить немецким языком, «просвещенной Европе следует развивать свой собственный ислам». Шойер отметил, что пора кончать с «романтикой интеграции — мультикультурализм не удался, те, кто не интегрировался, пусть рассчитывает на выезд».

Молдавия — это лакмусовая бумажка, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). События в Кишиневе, безусловно, влияют на отношения между Россией и ЕС, Россией и США. Прозападное молдавское правительство беспокоит Россию, которая «выход» на Балканы всегда рассматривала как ключ к Средиземноморью. Однако оказалось, что «прозападность» Молдавии есть всего лишь декларация. Проевропейская на словах правящая партия давно уже пытается представить любую критику государственной власти как «пророссийскую» и «антидемократическую». На самом деле, власть в стране де-факто сконцентрирована в руках двух олигархов — Влада Филата и Влада Плахотнюка, конкурентов в политике и бизнесе, но в случае угрозы со стороны антисистемных сил объединяющих свои усилия. Кое-кто в Молдавии надеется, что урегулированию внутренних конфликтов и экономического кризиса поможет аншлюс с Румынией. Но эти люди могут быстро изменить свое мнение, когда в ответ Москва отправит в Молдавию около 700 тысяч занятых в Российской Федерации мигрантов. Разве будет Румынии по силам принять такую массу лиц, ищущих работу, в то время как сотни тысяч, если не миллионы румын сами заняты на Западе в связи с отсутствием перспектив в своей стране? А что делает сегодня Европейский союз? Помочь будет в состоянии Россия. Недаром Москва в январе этого года объявила о снижении цен на газ для Кишинева. Стоит помнить, что Молдавия — эта страна, которая не только ведет непоследовательный политический и экономический курс, но и имеет национальные проблемы, даже если вывести за скобки Приднестровье. Эти «трещины» могут дать о себе знать еще сильнее в ситуации отсутствия экономических успехов и дальнейшего «цементирования» политической системы в ее нынешнем состоянии.

20 апреля на аудиенции с папой Франциском будут присутствовать ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции из Белоруссии и Украины, рассказывает Radio Vaticana. В апостольскую столицу, как ожидается, приедут около 50 лиц. Ожидается, что во время общей аудиенции понтифик скажет о своем отношении к атомной энергетике и выразит свою благодарность тем, кто «голыми руками» закрывал чернобыльский реактор, спасая Европу и весь мир от еще большей трагедии.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.