После любой войны на Кавказе, а боевые действия в начале апреля на линии соприкосновения сторон в Карабахе по своей ожесточенности можно считать войной, наступает момент экспертизы, аналитики и диагностики сложившейся ситуации. Она, безусловно, новая, что признают по разным причинам все эксперты. Но в чем именно усматривать новизну?

tccb.gov.tr Реждеп Эрдоган и Ильхам Алиев. Коронация

Бывший американский дипломат Мэтью Брайза, который по западным меркам неплохо знает Закавказье, на страницах Washington Post делится общими выводами. «Путин изначально стал контролировать ситуацию с помощью интенсивной дипломатии, тогда как Обама не демонстрировал никакого интереса к вопросу, — пишет он. — Белый дом даже не удосужился опубликовать официальное заявление, а Госдепартамент ограничился сдержанной реакцией». В результате соглашение о прекращении огня 5 апреля было заключено при посредничестве Москвы, но без прямого участия Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). В то же время ни одна из стран — сопредседательниц МГ ОБСЕ не дезавуировала деятельность этого переговорного формата. Более того, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Джеймс Уорлик заявил, что «изменение в составе Минской группы не планируется», явно отвечая на устремления Азербайджана придать Турции статус одного из сопредседателей МГ ОБСЕ.

Накануне и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев объяснял руководителям Азербайджана, почему «сейчас опасно прибегать к поискам новых форматов и механизмов по урегулированию застарелых противоречий». Его не послушали. По настоянию Турции и Азербайджана на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле было принято решение о создании контактной группы на уровне министров иностранных дел. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после завершения саммита ОИС подверг критике работу МГ ОБСЕ, обвиняя ее «в бездействии». Таким образом был осуществлен маневр, о котором не раз писали американские эксперты, считающие, что ввод карабахского конфликта в структуру большого ближневосточного кризиса может привести к «пакетному решению», в чем больше заинтересована Анкара, нежели Баку.

Как пишет турецкая газета Birgün, сегодня Турция зашла в тупик с точки зрения ее внешней политики и может пойти на «геополитический размен». В ходе визита в США министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу уже сделал заявление в духе «мы не намерены ссориться с Америкой из-за партии сирийских курдов «Демократический союз (PYD)». Это сегодня. А завтра может последовать такое же заявление по Карабаху чтобы, по словам Birgün, «предстать игроком, который придает значение координации своих действий с западными партнерами».

Отметим еще один момент. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад надавить на Анкару в вопросе размещения наблюдателей на турецко-сирийской границе для мониторинга снабжения боевиков ИГИЛ (структура, запрещенная в России). «Поскольку Турция отрицает само наличие проблемы, то мы предлагаем пока еще не в каком-то формальном виде — в виде проекта резолюции или другого решения — чтобы Турция пригласила независимых международных наблюдателей на свою территорию понаблюдать, как на самом деле эта граница выглядит, — отметил он. — Иного пути нет, потому что на сирийской стороне этой части границы между двумя странами хозяйничает ИГИЛ». Кстати, иранское информационное агентство «Аран» уже сообщало, что ИГИЛ создало на подконтрольных территориях на границе Сирии и Ирака специальную казарму Camp Abu Isa, где военное обучение проходят граждане Азербайджана.

Потенциальное появление их в зоне карабахского конфликта не исключается, что может создать в регионе принципиально иную ситуацию. На наш взгляд, именно обозначенный сценарий во многом объясняет осторожную позицию США и ЕС к новой карабахской войне, о чем пишет Брайза. На этом фоне просто ни в какие ворота не лезет версия директора Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) турецкого эксперта Хасана Октая. Комментируя события начала апреля на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск, он усматривает в этом «интриги Москвы», которая «отказалась от участия в саммите по ядерной безопасности, восприняла это мероприятие как заговор против нее», была якобы «встревожена вероятностью встречи президентов Азербайджана и Армении, и в момент ожидания встречи президентов началась перестрелка в Нагорном Карабахе».

Но ведь вопрос в другом: почему США и их союзники в данном случае повели себя так, как пишет Брайза? Испугались Москву или было что-то другое? По имеющимся у ИА REGNUM сведениям, США знали о готовящейся вооруженной стычке в Карабахе и отказались поддерживать президента Алиева, точно так же, как и от развала МГ ОБСЕ. Но главное состоит в следующих выводах Брайзы, которые коррелируются и с нашими: 1. Москва перехватывает геополитическую инициативу в Закавказье, в регионе, по Брайзе, «соединяющем Турцию, Россию, Иран, Центральную Азию и каспийские источники энергии». 2. Азербайджан получил приглашение присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, что означает потенциальное открытие границ между Азербайджаном и Арменией. 3. Иран действует совместно с Россией, выдавливая Турцию и заполняя собой стратегический вакуум, оставляемый ею в регионе. 4. Наш вывод: азербайджанские власти сработали на опережение, укрепляя лояльность народа, актуализировав фактор внешней угрозы, и в сложившейся ситуации любой протест будет трактоваться и уже трактуется как проармянский. 5. Следующий наш вывод: самый очевидный, но безвыходный «выход» для МГ ОБСЕ — поддерживать статус-кво в Карабахе, так как позиции конфликтующих сторон далеки от компромисса.

Тем не менее новая ситуация в Закавказье четко обозначена, и теперь вопрос времени, как все «игроки» будут встраиваться в эти изменения. Пока же по западным меркам альянс Эрдогана и Алиева обозначается как союз диктаторов, в чем будет усматриваться одно из главных препятствий на пути урегулирования карабахского конфликта. Москва же, отказываясь от внешнеполитического «демократического мессианства», пока еще сохраняет ресурс маневренности между Баку и Ереваном. А что касается Тегерана, то он все еще не сказал своего слова. Главные события — впереди.