Швейцарские СМИ отмечали, что, несмотря на кризис, некоторые российские олигархи ухитрились умножить свое состояние, российские силы правопорядка довольно успешно подавляют террористическую активность на Северном Кавказе, российские вооруженные силы способны дать эффективный ответ на американские провокации, а Роскосмос планирует новые амбициозные программы освоения околоземного пространства.

Стоп-кадр из видео пролета Су-24 над «Дональдом Куком»

Русские олигархи обеднели из-за кризиса

Кризис в России затронул даже самых богатых. Количество долларовых миллиардеров в стране в прошлом году сократилось. Как сообщает русская версия американского журнала Forbes, за год число олигархов с капиталом минимум в миллиард долларов снизилось с 88 до 77 человек. А совокупные активы 200 самых богатых россиян сократились, согласно Forbes, с 408 до 360 миллиардов долларов. Тем не менее несколько супербогачей смогли даже увеличить свое состояние, пишет газета Handelszeitung (HZ).

Михельсон возглавил список

По словам издания, приумножили свои богатства 19 россиян. Лидером среди них стал совладелец второго по величине русского газового концерна «Новатэк» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Согласно Forbes, с 2014 по 2015 год он увеличил свое состояние с 11,7 до 14,4 миллиарда долларов. Михельсон сумел обогнать в списке металлургического магната Владимира Потанина, а также Михаила Фридмана и даже Алишера Усманова.

«Зять» и «враг» Путина также попали в Forbes

Кроме того, в список русского Forbes попал предполагаемый «зять» президента России Владимира Путина 34-летний Кирилл Шамалов с 1,2 миллиарда долларов. Живущий в эмиграции противник Кремля Михаил Ходорковский, хоть и не относится к долларовым миллиардерам, в этом году вернулся в ряды самых богатых русских с состоянием 500 миллионов долларов, сообщает HZ.

Россию ждет борьба с ИГИЛ у себя дома

Боевики террористической организации «Исламское государство» скоро отправятся в Россию. Когда-то Россия выдавливала экстремистов за рубеж, чтобы предотвратить нападения террористов на Олимпийские игры в Сочи. Теперь же эта стратегия может бумерангом ударить по самой России, передает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Русские добились немалых успехов в борьбе с террористами

Своими бескомпромиссными действиями в самом эпицентре русского джихадизма российским силам правопорядка удалось нанести экстремистам на Северном Кавказе чувствительные удары. Количество террористических атак и их кровавость сокращаются. Если в 2014 жертвами террористов в мусульманском регионе с 2,9 миллиона жителей стал 341 человек, то в 2015 году, согласно независимым расчетам, всего 209. Кроме того, федеральным силам снова и снова удавалось ликвидировать руководителей, а также многих рядовых боевиков так называемого «кавказского эмирата», а также дезорганизовывать их каналы коммуникации и источники финансирования, пишет газета.

Боевики набираются опыта на Ближнем Востоке

Однако ослабление кавказского террористического подполья обманчиво. Различные влиятельные и харизматические русские исламисты временно перенесли свою борьбу на Ближний Восток, где они могут действовать свободнее, чем на Северном Кавказе. Там они приобретают боевой опыт, необходимый им для продолжения террористической войны на территории России. Скоро они начнут массово возвращаться, информирует NZZ.

Россия опаснее для мира, чем ИГИЛ

При этом министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский полагает, что сама по себе Россия является гораздо большей «экзистенциальной угрозой» для мира, чем «Исламское государство», так как она может «уничтожить целые страны», отмечает Tages Anzeiger (TA).

США сами спровоцировали Россию

Вопреки распространенной в США и в целом Западной Европе версии, в случае с эсминцем «Дональд Кук», это американские вооруженные силы пытались спровоцировать Россию и получили достойный отпор, пишет журнал Schweiz Magazin (SM).

Американский эсминец, по словам издания, откровенно провоцировал Москву, угрожающе курсируя в 130 километрах от русского анклава Калининград, в котором живут примерно 440 тысяч российских граждан. Единственная реальная цель демонстрации силы США более чем в 6000 километрах от собственной территории — желание спровоцировать Россию.

Тем не менее Россия позаботилась о правильном впечатлении и направила американским вооруженным силам отчетливое предупреждение. Два русских бомбардировщика Су-24 смогли незаметно для радиолокаторов приблизиться к американскому военному кораблю и пролетели на рекордно низкой высоте. Пентагон как всегда в таких случаях отреагировал резким возмущением, добавляет SM.

Россия планирует наладить космический туризм, колонизировать Луну и Марс

Россия планирует наладить туристический поток на Международную космическую станцию (МКС) в ближайшие 10−15 лет, заявил руководитель «Роскосмоса» Игорь Комаров, передает Neue Luzerner Zeitung (NLZ).

Кроме того, в ближайшие 50 лет Россия планирует создать космические станции на орбитах Марса и Луны, а также базу на Луне. Планы освоения Луны уже обсуждались Россией с представителями Европейского космического агентства и НАСА, пишет NLZ.