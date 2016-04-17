



tccb.gov.tr Барак Обама и Реджеп Эрдоган. Исповедь

Президент Турции Реджеп Эрдоган на прошлой неделе посетил с официальным визитом США. Скандалы и отклики, предшествовавшие визиту, продолжаются до сих пор. Когда он вылетел в США, из Вашингтона в адрес Анкары поступили два отдельных предупреждения относительно свободы печати и справедливого судейства в республике.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, прибывший в Вашингтон до Эрдогана, провел переговоры со своим американским коллегой Джоном Керри, а затем с советником Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. В заявлениях, сделанных по итогам переговоров, подчеркивалась значимость, придаваемая защите влиятельных демократических структур Турции.

Тот факт, что для выступления Эрдогана в США не нашлось престижного места, насторожил чиновников турецкого МИДа. За несколько недель до этого президент во время участия в Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне не получил приглашения выступить с речью от какого-либо научно-исследовательского центра. Несмотря на настойчивые попытки турецкой стороны в этом направлении, Фонд Карнеги ответил отказом.

Истинный мотив приглашения, полученного от одного из исследовательских центров — Института Брукингса, — стал понятен чуть позже. Как сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в Вашингтоне и Стамбуле, чтобы получить приглашение от этой организации, за дело взялась самая влиятельная бизнес-леди Турции, оказавшая финансовую помощь Институту. Накануне выступления у стен учреждения разразился другой скандал — Эрдогана встречала многочисленная группа протестующих. Предметом язвительных насмешек стали попытки личной охраны, не имевшей права применять физическую силу, в полном смысле этого слова прореветь для подавления голосов протестующих.

Другой отличительной особенностью Института Брукингса послужило его освещение со стороны проправительственного турецкого издания как сотрудничающего с так называемым параллельным государством. То есть, не найдя другого престижного места для выступления, они сами опровергли надуманные ложные высказывания. Обвинения организации в сотрудничестве с движением «Хизмет» со стороны газет, близких к правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также последующее выступление в нем Эрдогана стали предметами насмешек в СМИ.

Новость, опубликованная в проправительственной газете Star в день отъезда Эрдогана, окончательно усложнила его пребывание в США. Star, на передовицах которой почти 365 дней в году уделялось место сказкам о «параллельном государстве», в день приезда Эрдогана в США объявила «взяточниками» президента Барака Обаму, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, 200 членов конгресса, а также американскую судебную систему. Газета заявила, что причиной прекращения судебного преследования в США движения «Хизмет» стали материальные пожертвования в адрес Обамы, Клинтон и 200 членов конгресса.

Обама, до последнего момента не дававший ответ относительно встречи с Эрдоганом, ограничился направлением своего помощника на первое заседание Саммита по ядерной безопасности с участием главы Турции. Белый дом представляла Карен Донфрид — специальный помощник американского президента, старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США.

В течение последних недель от лидеров многих государств в адрес турецкого правительства звучат осуждающие заявления. Евросоюз и США выступают с откровенной критикой. Эрдоган, прибывший в США на Саммит по ядерной безопасности, предполагал, что ему не удастся прогнуть свою линию в некоторых вопросах. Иными словами, он отправился с визитом, зная свои слабые места. Совершенно ясно, что в США он не получит благосклонного к себе отношения по причине его действий в отношении изданий, журналистов и ученых. У входа в здание, в котором было организовано его выступление после тысячи и тысячи просьб и денежных пожертвований, его личная охрана набросилась на журналистов, не разбирая, мужчины это или женщины. По всей видимости, этот случай наиболее конкретно отражает положение СМИ в Турции.

Все мировые СМИ стали свидетелями того, как попавшие в немилость правительства Турции журналисты либо подвергаются физическому насилию, либо попадают под арест. И если кто-либо из мировых лидеров перед своей поездкой в Вашингтон запускает в Twitter кампанию под названием WeLoveErdoğan, и когда по его приезде по улицам столицы разъезжает грузовик с плакатом, объяснений этому может быть лишь два: недостаток любви и стремление показать американцам, что турецкий народ его поддерживает. Осуществление этого является неминуемой реакцией осознания того, насколько сильно его любят (!), прежде всего, в Вашингтоне и в европейских столицах.

Встреча с Обамой, ставшая возможной после тысячи и одной просьбы, отсутствие хотя бы одного представителя от американской власти на церемонии открытия мечети в Мэриленде, все это является обобщением истинного отношения Вашингтона к Эрдогану. В результате его антидемократических действий, антиевропейских высказываний, он стал вынужденным, а не уважаемым лидером.

Обама принял Эрдогана не в Овальном кабинете, где он обычно принимает мировых лидеров, а в Красной комнате. Во время переговоров также не было государственных флагов. Перед встречей пресс-секретарь Белого дома специально сообщил Эрдогану, что «у него есть шанс на проведение очень ограниченной по времени встречи» с Обамой.

Все эти символические поступки указывают Эрдогану об отношении к нему со стороны Америки. Тем не менее они очень важны с точки зрения взаимоотношения двух стран. Конечно, невозможно представить, чтобы Обама относился к Эрдогану как к пустому месту, поскольку последний не возражает против размещения на своей территории многочисленных американских баз, основной среди которых является база в Инджирлик. Ведь Эрдоган — лидер страны, играющей критическую роль в войне с Сирией. Однако можно поставить его в положение лидера, пробующего все возможные пути для возможности встречи и демонстрации своему персоналу, что о нем думает Вашингтон. Именно так Обама и поступил.

Безусловно, не только Белый дом проявил такое отношение. Во многих газетах и журналах, среди которых и такие уважаемые издания, как New York Times, New Yorker, Los Angeles Times, Washington Post, были опубликованы комментарии, содержащие очень резкие высказывания об Эрдогане. Такие оценки являются показателем того, что из символа мусульманской демократии, каким Эрдогана изображали 6−7 лет назад, он превратился в символ давления и авторитаризма.