



Иван Шилов ИА REGNUM Будущее, подобное ливийскому настоящему, сегодня ждет очень многие страны

Одной из главных жертв «арабской весны» стала Ливия, разорванная в клочья гражданской войной. В отличие от Сирии, окончательно разрушить государственность которой не дала Россия, эта африканская страна оказалась полностью во власти различных группировок, поддерживаемых внешними игроками. Кроме того, под предлогом введения бесполётной зоны блоком НАТО была реализована прямая военная интервенция против сил Муаммара Каддафи, что и привело к достаточно быстрому поражению полковника.

В связи с тем, что в России ливийские события освещались более поверхностно, чем сирийские (на них обратили пристальное внимание после начала операции ВКС РФ), имеет смысл вернуться в прошлое и ещё раз вспомнить, как самое благополучное государство Африки было ввергнуто в пучину гражданской войны, которая продолжается до сих пор.

Полковник в 27 лет. Путь к вершине

Сначала обратимся к прошлому: вспомним, как полковник Каддафи пришел к власти и как он правил — это играет в случившемся ключевую роль. В 1964 году под руководством Каддафи была создана организация «Свободные офицеры юнионисты-социалисты» (ОСОЮС), целью которой было свержение монархии в Ливии. Организация имела тесные связи с египетским руководством, возглавляемым тогда Гамалем Насером. Каддафи имел схожие с ним взгляды — был панарабистом и антиимпериалистом. В знак солидарности ливийские военные даже называли себя насеритами.

Учитывая явное недовольство населения Ливия повальной коррупцией, которая не позволяла развивать страну, даже учитывая нефтяные доходы, военный переворот прошёл гладко и практически бескровно. 1 сентября 1969 года, пока король Ливии Идрис I лечился в Турции, была реализована «Операция Иерусалим»: в течение дня бойцы ОСОЮС захватили в Бенгази все ключевые точки, предварительно блокировав американские базы, расположенные в стране на тот момент. С этого момента была объявлена Ливийская Арабская Республика, а 27-летнему Каддафи было присвоено звание полковника. В скором времени он стал премьер-министром и министром обороны. Первым же делом из страны были выведены все иностранные военные базы: американские, британские и итальянские (несмотря на то, что эти страны активно «заигрывали» с новым правительством Ливии, надеясь на сохранение своего влияния).

Параллельно начались переговоры с Египтом и Суданом о слиянии стран, а 8 ноября 1970 года была принята «Каирская декларация», предусматривающая создание «Федерации Арабских Республик». Также приглашался к объединению и Тунис, но его руководство отказалось. Объединение стран должно было произойти в 1973 году, однако новый президент Египта Анвар Садат сорвал эту инициативу, которая могла бы дать арабскому миру совершенно другой вес. В отличие от Насера, которого к тому времени не стало, новый президент Египта «взял курс на Запад» (изгнав из страны советских военных инструкторов) и был далёк от идей панарабизма. Позже страны и вовсе стали прямыми врагами — правительства Судана, Египта и Туниса обвинили Каддафи в поддержке революционных движений в их странах. Сложившаяся ситуация привела даже к недолгой ливийско-египетской войне (21 — 24 июля 1977 года), которая, впрочем, не изменила статус-кво, однако на десятилетия уничтожила нормальные отношения между странами.

В 1977 году Ливия стала именоваться «Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия» («Джамахирия» в переводе с арабского — власть народных масс). Тщетные попытки объединить Ливию и другие арабские страны продолжались и дальше (к примеру, шли переговоры с Алжиром, а в случае с Марокко был даже удачный референдум, однако в итоге опять ничего не вышло). С 1979 года Каддафи официально стал врагом США и Запада — страну обвинили в спонсировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела 45 стран. В 1980 году Каддафи поссорился ещё и с Саудовской Аравией, поддержав вместе с Сирией Иран в его войне с Ираком (достаточно интересное решение, учитывая, что Ливия является суннитской страной). Против Ливии, Эфиопии и Йемена был сформирован «священный союз» Саудовской Аравии, Египта и Судана, вполне соответствующий нынешней суннитской «арабской коалиции», воюющей в Йемене и поддерживающей свержение Асада в Сирии.

Первое же прямое столкновение с французами, которые активнее всех вели бомбардировки правительственных сил Ливии в 2011 году, случилось в Чаде. В начале 1970-х в этой стране шла гражданская война между официальным правительством и группировками, которые ливийцы в итоге решили поддержать. В 1973 году Ливия ввела свои войска в приграничные области Чада, а к 1975 году оккупировала спорную полосу Аузу площадью 70 тыс. км². В 1980 году ливийские войска начали оказывать прямую военную помощь проливийскому президенту Гукуни Уэддею в борьбе с поддерживаемыми Францией повстанцами (в обмен на объединение Чада с Ливией). Однако под давлением международного сообщества ливийские войска были выведены из Чада, и повстанцы одержали победу. Но уже в 1983 году ливийские войска вновь стали оказывать поддержку на сей раз уже повстанцу-Уэддею, в итоге произошли практически прямые столкновения с французскими военными. Чад на тот момент фактически распался на две части. Однако в 1987 году правительственные войска Чада вместе с французами нанесли тяжёлые поражения ливийцам, даже вторгнувшись на территорию Ливии. В итоге принадлежность полосы Аузу решал Международный суд в Гааге и в 1994 году вынес решение в пользу Чада, после чего ливийские войска вышли из этих приграничных территорий.

Ещё одно «знаковое» событие — бомбардировка Триполи и Бенгази американцами после теракта в Западном Берлине. Во взрыве нашли «ливийский след», и, таким образом, было принято решение отомстить. Целый ряд терактов, включая взрыв авиалайнера Boeing 747 авиакомпании PanAm в Шотландии, был приписан ливийским спецслужбам, вследствие чего в 1992 году страна оказалась под санкциями Совбеза ООН. В 2003 году, после того как Ливия признала причастность к терактам и выплатила компенсации погибшим, санкции ООН были сняты.

Что касается экономики Ливии во времена правления Каддафи, то она постоянно росла. Нефтегазовые доходы активно шли на развитие страны. Ливия стала вполне социальным государством, с ВВП на душу населения, в 2008 году равным $14 400, что стало первым показателем в Африке. В стране было бесплатное образование (к началу правления Каддафи неграмотными были 73% населения, а к 2009 году грамотными стали почти 87%) и медицина, цены на топливо были минимальны, имелось множество самых разных субсидий и выплат. Тем не менее, по данным такой организации, как Transparency International, уровень коррупции в стране был очень высок. Свободы слова в стране также не было, и с «инакомыслящим» могли разобраться самым жёстким образом (за годы правления Каддафи многие были репрессированы).

Одно остается фактом: к началу 2011 года Каддафи уже остался практически один — все его единомышленники были давно смещены, с Западом он был давно во вражеских отношениях, несмотря на торговлю нефтью. С Россией, после распада СССР, особо теплых отношений также не было.

«Мы пришли, мы увидели, он умер»

Несмотря на достаточно высокий уровень жизни (особенно для Африки), в 2011 году в Ливии началась гражданская война. Начало ей положили демонстрации в Бенгази 15 февраля с требованиями освободить правозащитника Фетхи Тарбеля. Несмотря на то, что требование митингующих было выполнено, процесс стал идти по нарастающей. Начались столкновения с правительственными силовыми структурами. Против демонстрантов было применено оружие, а дальше всё пошло по сценарию, схожему с сирийским. Насчёт правомочности действий сил, подвластных Каддафи, до сих пор идут споры — многие «информационные бомбы» о расстрелах демонстрантов из пулемётов и применении артиллерии так и не подтвердились. При этом демонстранты в том же Бенгази открыто нападали и захватывали военные базы и полицейские участки. Очень быстро, уже к 17 февраля, в Бенгази части ливийской армии перешли на сторону оппозиции, то же самое сделал министр МВД Абдель Фаттах. Уже к 24 февраля практически вся восточная часть страны (Киренаика) перешла под контроль мятежников. В начале марта в британской прессе появилась информация об английском спецназе SAS, который высадился в Ливии, после чего началось наступление мятежников на западную часть Ливии. Однако, в середине марта войска Каддафи провели удачную контратаку, отбив несколько населенных пунктов, в том числе стратегический порт Бреги.

17 марта Совбез ООН принял «роковую» для Каддафи резолюцию №1973, создавшую над Ливией «бесполётную зону», под прикрытием чего авиация НАТО позже начала наносить удары по правительственным войскам. Уже к 19 марта «лоялисты» подошли к окраинам Бенгази — оплота мятежников. И именно в этот день началась военная интервенция НАТО в Ливию — начались авиаудары по всем военным объектам сил Каддафи. Штурм Бенгази был сорван. К концу марта мятежники вернули все потерянные территории. Примечательно, уже 28 марта Катар подписал с повстанцами договор об экспорте ливийской нефти. До июля линия фронта стабилизировалась в области Бреги, оставшейся у «лоялистов», несмотря на авиаудары НАТО. В результате Франция, нарушая оружейное эмбарго, начала сбрасывать с воздуха повстанцам противотанковое (ПТУР Milan) и другое вооружение. Скоро оружие «потекло рекой» — уже и от арабских противников Каддафи (всё тех же, что и в Сирии — Катара, Саудовской Аравии, Судана и т.п.).

После того как повстанцы начали получать оружие и наёмников, а также и помощь военных из Британии, Катара, ОАЭ и Иордании, в войне наступил перелом. К 22 августа, с большим трудом, мятежники смогли взять контроль над Брегой, являющейся одним из ключевых объектов торговли нефтью. В эти же дни повстанцы нанесли неожиданный удар по столице Ливии — Триполи. К 9 сентября после тяжелейших уличных боёв Триполи пал. Интересно, что английская газета Daily Telegraph заявила тогда, что ключевую роль во взятии Триполи сыграли не ливийские повстанцы, а британский спецназ SAS. С этого момента Переходный Национальный Совет был фактически признан мировым сообществом в качестве легитимного правительства Ливии.

Тем не менее война ещё продолжалась — «лоялисты» всё ещё контролировали часть территории Ливии, в том числе родной город Каддафи — Сирт. Штурмовать этот последний оплот повстанцам пришлось долго — обороняющиеся сражались ожесточённо. К 26 сентября нападавшим удалось войти в пригороды, а с 7 по 17 октября уже шли бои за центр города. 20 октября город был окончательно взят под контроль, а полковника Муаммара Каддафи и его сына Муттазима схватили и расправились с ними самым жестоким образом в тот же день. Захоронены тела тайно, в пустыне, а могилы родственников полковника были осквернены. За время боев погибло не менее 50 тысяч человек. На этом кончился первый этап гражданской войны, который в итоге не привёл к миру в стране до сих пор. Лучше всего о случившемся говорят злорадные слова тогдашнего Госсекретаря США Хиллари Клинтон: «Мы пришли, мы увидели, он умер».

Что касается дальнейшего развития событий — то почти сразу, уже в 2011 году, начались военные столкновения между различными группировками победителей, так как фигуры, реально объединяющей их всех, не нашлось. Кроме того, в Ливии имеется множество племён, которые Каддафи смог силой объединить, а теперь многие из них «гнут» свою линию. В 2014 же году началась ещё одна гражданская война — между нынешним правительством и исламистами, в том числе ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Заключение

Гражданская война в Ливии, как и вся «арабская весна», разгорелась с невероятной скоростью, что говорит о том, что она готовилась задолго до её начала. Вполне вероятно, что чиновники и военные, резко перешедшие в стан мятежников, были заранее завербованы и подкуплены.

С самого начала имелось явное вмешательство со стороны арабских монархий и западных стран. Финансирование, организация, а впоследствии даже прямая военная помощь оказывалась Катаром, ОАЭ, Иорданией и другими суннитскими арабскими странами. Из «западного мира» активнее всех работали Франция и США.

Война в Ливии, вероятнее всего, закончилась бы поражением повстанцев, если бы 20 марта не начались бомбардировки НАТО. Роль в принятии соответствующей резолюции сыграла и Россия, не использовавшая своего права вето в ООН. Позже этот факт признали ошибкой российского руководства.

Долгая, несменяемая власть (42 года) Муаммара Каддафи привела к росту недовольства в некоторых племенах, которые были лишены власти весь этот период, поэтому почва для революции имелась неплохая. Некоторая эксцентричность полковника, временами проявлявшаяся жестокостью, тоже сыграла свою роль.

В армии Каддафи было много наемников из Чада, которые, судя по всему, оказались достаточно нестойкими солдатами, как только появились перспективы поражения (это характерно для любых наемников).

Имеются четкие параллели между конфликтами в Сирии и Ливии. Боевикам оказывают помощь те же страны, с той же целью — сместить неугодного правителя. Разница заключается в том, что в Ливии меньшую роль играла религиозная составляющая — противостояния суннитов и шиитов там нет. Кроме того, в случае с Сирией РФ сделала всё, чтобы исключить интервенцию НАТО, а позже и вовсе начала оказывать помощь силам Башара Асада.

Муаммар Каддафи своими попытками объединить часть арабских стран, видимо, сильно раздражал как Запад, так и конкурентов — Саудовскую Аравия, Катар и т.п. Объединение привело бы к созданию слишком сильного и независимого государства в регионе.