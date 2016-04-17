



unian.net Владимир Путин и Сергей Шойгу

Одна из наиболее популярных газет королевства, Times, занималась «работой над ошибками» — тщательно изучала, что именно в электронной переписке Навального с Браудером не соответствует нормам орфографии и синтаксиса английского языка.

«Руководитель государственного информационного агентства Дмитрий Киселев сделал достоянием общественности эпистолию, от которой фальшью несет за версту, — пишет корреспондент издания Марк Беннетс. — Такие ошибки, как в этой переписке, могут делать только иностранцы. В репликах британца используются предлоги, характерные для русских, говорящих по-английски. Значит, это провокация. Плохо выполненная подтасовка фактов, которые в переписке датированы иногда на два дня раньше момента, когда они произошли».

Характерно, что Times, считающаяся серьезной газетой, совершенно не интересуется содержанием опубликованных документов, а тем более — их правдоподобностью. Автор просто делает вывод, что переписка — это «подстава», призванная свалить «самого серьезного конкурента Путина» (так в оригинале — прим. ИА REGNUM) в борьбе за власть.

«Украина в течение двух месяцев находилась в состоянии политического кризиса. От такого легко можно прийти в отчаяние», — такими словами свой аналитический материал, посвященный незалежной, начинает Economist.

Поразительно, что кризисным периодом эксперты издания считают только два последних месяца, в течение которых элите «цэ Эуропы» никак не удавалось вытолкать в отставку премьера Яценюка. Хотя то, что за прошедшие два года с момента «свержения коррумпированного и авторитарного правительства Виктора Януковича» в результате «революции гидности» никаких положительных изменений в экономике страны не случилось, аналитикам заметить все же удалось. Но к оценке экономического и политического состояния они все же стремятся подходить с запредельной степенью толерантности, применяя сглаживающие углы термины вроде «разделение власти между президентом и премьером продолжает оставаться туманным», «коррупция продолжает существовать» и «начатые реформы не доведены до конца».

Британским специалистам удается разглядеть позитив в деятельности Яценюка, потому что он «сумел повысить низкие до абсурда цены на газ для украинского потребителя и уменьшить зависимость страны от поставок российского топлива, а государственные закупки — большой источник коррупции - стали более прозрачными». Тут авторы из Economist противоречат сами себе, если вспомнить, что парой абзацев выше они же говорили о том, что коррупция не уменьшилась.

В целом, отмечают обозреватели издания «мы наблюдаем дежа-вю. После «оранжевой революции» 12 лет назад точно так же наступил период плохого управления президента Виктора Ющенко. В те годы Петр Порошенко — один из лучших друзей Ющенко, олицетворял собой «предательство революционных надежд», как Яценюк ныне. Вся разница между двумя ситуациями только в том, что «революция достоинства», в отличие от «оранжевой», еще не растратила свою энергию. Которая подхвачена населением и при поддержке международного сообщества направлена на то, чтобы заставить правительство выполнять свои «майданные обещания» по реформированию постсоветской олигархической коррумпированной системы».

Таблоид Daily Mail, специализирующийся на превращении в сенсации любой темы, с которой его журналистам приходится работать, тоже, как и Times подогревал на неделе «шпионские страсти», извлекая из пыльных шкафов давно забытые скелеты и раскрывая глубоко законспирированные сети российских агентов, готовых по первому сигналу устроить нечто в Европе.

«Президент России сформировал боевые группы, которые залегли на дно в странах Запада. Не привлекая к себе внимания и ожидая команды. Активизированы они могут быть в любой момент. Спящие до часа Х боевики умеют обращаться с ножом и владеют российской техникой боевых искусств, благодаря чему могут совершать диверсионные акты, провоцировать и организовывать массовые волнения, прерывать и искажать течение демократических процессов и продвигать в общество свои недемократические идеи».

Рассказав о «дремлющем вулкане российской диверсионной сети», Daily Mail в другом своем материале решила вытащить на свет божий забытую всеми Анну Чапман, которую несколько лет назад США назвали «российской Матой Харри».

Если верить изданию, то «Анна Чапман, агент 007 в юбке» в эти дни — главный имиджмейкер одной седьмой части суши. Президент Путин нервно курит где-то на задворках Кремля, пока Анна оккупирует первые полосы изданий (каких именно «оккупирует» — не уточняется, — прим. ИА REGNUM).

«Чапман позволяет себе отпускать шуточки в адрес Дэвида Кэмерона, засветившегося в панамском скандале, выражает свою симпатию Дональду Трампу и считает, что он, став американским президентом, отлично поладит президентом русским. Она стремится утопить Хилари Клинтон, вспоминая слова экс-мэра Нью-Йорка Джулиани о том, что бывшая первая леди США в приложила руку к созданию ИГ».

«Теперь Чапман регулярно выступает в поддержку Путина, который хотел бы увидеть распад ЕС, она близка с Алиной Кабаевой, которая, по слухам, является тайной возлюбленной русского президента. Чапман работает на РЕН-ТВ, телеканале, входящем в Национальную медиагруппу, руководимую все той же Кабаевой, и имеет в Москве несколько бутиков под своей торговой маркой», — завершает публикацию газета, вывалив на страницы всю известную ей «информацию».

Telegraph уделила больше чем другие британские СМИ «Прямой линии» российского президента, ведя репортаж в режиме онлайн и стараясь воздерживаться от комментариев, что, впрочем, газете не всегда удавалось.

«Путин продолжает считать Украину виновной в том, что вопрос мирного урегулирования на востоке этой страны так и не решен. Глава Кремля утверждает, что если Петр Порошенко займется выполнением Минских соглашений, то ситуация нормализуется. Пока же в Конституцию Украины изменений никаких не внесено, закона о специальном статусе для Луганской и Донецкой областей не принято. Русские продолжат поддерживать сепаратистов, контролирующих территории двух самопровозглашенных республик. Путин полагает, что ОБСЕ должно увеличить количество инспекционных поездок по линии разграничения воюющих сторон с тем, чтобы, наконец, прекратились обстрелы. Но тут он передергивает факты.

Во-первых, Путин, еще в момент подписания Минска 2, наверняка знал, что Порошенко выполнить условия соглашения не сможет. Порошенко об этом, наверно, догадывался тоже. Во-вторых, Россия позволяет наблюдателям ОБСЕ производить инспекции не везде, а только на отдельных участках линии соприкосновения. Туда же, куда она подвозит сепаратистам оружие, наблюдателей никто не пускает и есть уверенность, что эта практика будет продолжаться».

Представлением доказательств поставок Россией оружия Донбассу, как обычно, никто из Telegraph утруждать себя не стал.

Financial Timеs продолжает волновать тема «брекзита» — возможного расставания Великобритании с Евросоюзом.

«Сторонники «брекзита» волнуются — в Лондон в конце следующей недели прибывает Барак Обама. Скорее всего, американский президент назовет сумасшествием желание британцев голосовать за выход из ЕС. Обама уверен, что Великобритания будет лучше смотреться как страна-член Евросоюза, чем отдельное государство, пытающееся установить особые отношения с США. Как бы, в конце концов, ни выразился глава Белого Дома, а скажет он то же самое, что говорили все послевоенные президенты Штатов — за сохранение Британии в ЕС.

Сторонники выхода уже выпустили обращение, в котором «протестуют против вмешательства США во внутренние дела Великобритании». Позиция сторонников «брекзита» понятна: они полагают, что Лондон будет мощнее и играть более заметную роль на мировой арене, если освободится от привязки к ЕС и начнет выражать свое собственное мнение, а не согласованное с еще 27 странами. Они уверены, что Белому Дому не понравится такое усиление Британии — зачем ему лишние конкуренты».

Традиционной мантры о том, что «выход расставание Великобритании с Евросоюзом выгодно только Путину» на этот раз не прозвучало.