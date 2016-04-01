



Юлия Карнаева ИА REGNUM Зимовка на территории Центрального Яхт-клуба

Смотрите полный фоторепортаж «Пробуждение водного Петербурга»

Санкт-Петербург недаром называют «Северной Венецией». 68 рек и каналов, пересекая город в разных направлениях, образуют на его территории 42 острова. Обилие водного транспорта позволяет жителям и туристам открыть для себя совершенно другой Петербург. На воде проводят не только экскурсии и прогулки, но и торжества, концерты, дискотеки, корпоративы и бизнес-встречи.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Зимовка праздника в реке Нева

Открытия навигации в «городе на Неве» ждут как праздника. Именно с этого момента, несмотря на холодный весенний воздух, в городе становится романтичнее и явно ощущается скорый приход лета.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Весна в Уткиной заводи

Однако, это возможно только тогда, когда на реках и каналах нет льда, ведь тогда судоходство считается безопасным. Если лед долго не тает самостоятельно, как, например, в каналах, то водную гладь очищают специальные суда.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Очистка Крюкова канала от льда

Судоходная навигация в Санкт-Петербург длится порядка 6 месяцев, иногда шесть с половиной в зависимости от начала и окончания сезона. Одно из рекордно ранних чисел открытия навигации было в 2014 году — 28 марта, а из самых поздних — в первых числах мая. Заранее предугадать точную дату открытия судоходства по малым рекам и каналам невозможно, так как всё зависит исключительно от благосклонности погодных условий.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Уткина заводь — район Санкт-Петербурга под Большим Обуховским мостом (Вантовым) через Неву

Ранней считается навигация, открытая в апреле, как в этом году. Уже с 9 утра 9 апреля ФБУ «Администрация Волго-Балт» официально разрешила движение судов на участках: река Нева от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; река Малая Нева от истока до Тучкова моста; реки Большая, Средняя, Малая Невка, малые реки и каналы, такие как Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первые экскурсионные теплоходы на реке Мойка

Однако, многие судоходные компании, зная переменчивый характер петербургской погоды, до майских праздников не спешат на свои причалы. Экипажи продолжают подготовку своих судов на местах зимовки: в Уткиной заводи, Центральном Яхт-клубе, г. Новая Ладога.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Покраска речного теплохода

Нередко в Петербурге можно наблюдать как некоторые суда, не требующие серьезного ремонта, зимуют прямо во льдах, например, вблизи Тучкова моста.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Капитан речного экскурсионного теплохода

Яхтсмены Санкт-Петербурга тоже торопятся подготовить к спуску свои парусные и моторные суда. Как правило, их сезон начинается в середине мая. Связано это с погодными условиями в Финском заливе, где холодный ветер и еще встречающиеся в апреле льдины являются серьезной помехой для безопасного и комфортного времяпрепровождения на воде.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Парусная яхта после зимней консервации в Центральном Яхт-клубе

Смотрите полный фоторепортаж «Пробуждение водного Петербурга»