В Москве жители Тимирязевского района, объединившиеся в инициативную группу, второй месяц протестуют против строительства в непосредственной близости от парка «Дубки» высотного жилого комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным инициативной группы, вопрос о застройке территории между Ивановской улицей и Ивановским проездом с разной степенью активности чиновники пытались поднимать еще с начала 2000-х. Но почему-то именно в этом году, в преддверии выборов, было решено от слов перейти к делу. И 1 марта 2016 г. застройщик ООО «Жилой комплекс «На Ивановской» начал подготовительные работы для строительства 22-этажного жилого дома с двухуровневой подземной парковкой по адресу улица Ивановская, дом 19. Первым актом стала вырубка нескольких десятков дубов и сосен, некоторым из которых было более 100 лет.

При этом осуществлялась она воистину варварским способом — деревья надпиливали и потом валили стрелой экскаватора. Происходило всё под многочисленными окнами домов, которые выходят на территорию, отданную под застройку, и на расстоянии 20 метров от парка «Дубки», являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Почти сразу на подъездах ближайших домов появились листовки, призывающие жителей стать на защиту зелёной зоны, а в социальных сетях началась самоорганизация протеста и подготовка обращений в органы власти. По мнению активистов инициативной группы, начатое строительство идёт в разрез с правом граждан на благоприятную среду обитания (ст. 42 Конституции РФ), нарушает ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», закон г. Москвы «О защите зеленых насаждений», Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и некоторые другие.

Так это или нет — в этом надлежит разбираться юристам, желательно по-настоящему независимым. Однако бесспорно как минимум одно нарушение, наличие которого уже делает законность всего проекта как минимум сомнительной — согласно ст. 66 Закона города Москвы от 25.06.2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», перед утверждением таких проектов в районе должны проводиться публичные слушания. Которых проведено не было. То есть тем, хотят ли коренные жители района вместо уникальной по меркам Москвы зеленой зоны видеть за своими окнами очередной закрывающий небо и Солнце небоскрёб «для состоятельных граждан» или нет, никто даже не счел нужным поинтересоваться.

Собственно, этим уже многое сказано. Потому что причина, по которой утверждение решения о строительстве произошло со столь явным нарушением, ясна как день: шансов на то, что в результате общественных слушаний проект, даже будучи идеально оформленным с точки зрения действующего законодательства во всём остальном, был бы одобрен местным населением, не было никаких. Причин тому множество, остановимся на самых очевидных.

Во-первых, в районе и без того тесно. Дмитровское шоссе уже сегодня каждое утро и каждый вечер представляет собой сплошную пробку, а некогда тихая Ивановская улица все больше напоминает весьма оживлённую магистраль, по которой автомобилисты эту пробку пытаются объезжать. Станция метро «Тимирязевская» также работает на грани своей пропускной способности, будучи вынужденной переваривать не только ежедневно спускающихся в неё жителей района, но и пассажиров, которых привозят и увозят электрички из Подмосковья. Понятно, что заселение сюда ещё нескольких тысяч человек ситуацию только усугубит.

Во-вторых, несмотря на то, что проектом предусмотрен подземный паркинг, можно не сомневаться, что значительная часть автомобилей будет припаркована на обочинах или во дворах. Первое обстоятельство существенно снизит пропускную способность Ивановской улицы (в настоящее время она имеет только по две полосы движения в каждом направлении), тем самым рано или поздно породит на свет идею её расширения — естественно, за счет зеленого участка между проезжей частью и тротуаром. То есть приведёт к новой вырубке деревьев. Второе же вызовет вполне справедливое недовольство коренных жителей района и рост взаимной неприязни между ними и «новосёлами».

В-третьих, неизбежно возрастает нагрузка на социальную сферу, в первую очередь на школы и поликлиники. О детских садах нужно сказать особо, поскольку один из них как раз находился на территории строительства, и здание, занимаемое им, подлежит сносу. В том, что взамен упразднённого будет открыт новый, «встроенный» в возводимый дом, есть все основания сомневаться: существование детского сада рядом с подземным паркингом весьма сомнительно с точки зрения строительных нормативов, потому весьма вероятно, что после завершения строительства об этом вдруг «вспомнят», и отводимые помещения сдадут под офисы. Да и даже если он и будет открыт, то, скорее всего, воспользоваться его услугами смогут только жители самого возводимого небоскрёба.

В-четвёртых, устройство подземного паркинга предполагает открытие котлована глубиной, по имеющимся данным, около 15 метров. Согласно экспертному заключению Московского государственного университета природообустройства, сделанному ещё в 2005 году, это неизбежно вызовет изменение характера протекания подземных вод, что в будущем приведёт к заметному ухудшению гидрогеологических условий территории, заболачиванию территории и последующей неизбежной деградации парка «Дубки». Свой вклад в гибель дубравы внесёт и изменение режима её освещённости из-за отбрасываемой домом-монстром тени, которая, как показывают простейшие расчёты, в утренние часы может достигать в длину нескольких сотен метров. Таким образом, покупатели квартир «в зелёном районе» рискуют сами оказаться обманутыми, поскольку их собственный дом будет способствовать как раз уничтожению этого самого «зелёного района».

Наконец, основную застройку района составляют 5‑ и 12-этажные здания, однако в районе метро «Тимирязевская» уже построены дома существенно большей высотности. Более того, есть информация о том, что и эта стройка не последняя. Строительство нового высотного дома приведет к тому, что дома коренных жителей просто окажутся в «теневом кольце», а сам район превратится в каменные джунгли почти в буквальном смысле этих слов.

Таким образом, вне зависимости от того, было ли разрешение на строительство получено законным путем или нет (повторюсь — с этим должны разбираться юристы), несомненно, что такой проект со всех возможных точек зрения существенно ухудшает условия жизни населения района. Да и «новосёлам» тоже придется тут не очень комфортно, правда, они об этом ещё не знают — конечно же, при продаже квартир на эти обстоятельства их внимание вряд ли обратят.

***

Начав с листовок и соцсетей, жители района при поддержке неравнодушных к проблеме муниципальных депутатов и общественных активистов начали проводить и уличные акции протеста. В целом на протяжении марта настроения были относительно спокойные: участники пикетов были настроены исключительно на законные действия и исключительно касающиеся конкретной проблемы, резкие высказывания в соцсетях если и были, то весьма немногочисленные.

Однако ситуация изменилась в последний день марта, когда при попытке провоза на территорию строительных материалов состоялось первое силовое столкновение пикетчиков с охраной. Было оно вполне ожидаемым, и удивляться нужно не тому, что оно произошло, а тому, что произошло так поздно. Потому что до этого момента дежурство местного населения у въезда на стройку продолжалось на протяжении без малого трех недель. И — давайте не будем лукавить — если бы власть задалась чёткой целью обеспечить беспрепятственный провоз техники, то у неё были все ресурсы для того, чтобы превентивно пресечь «несанкционированное пикетирование» силами полиции. Однако этого сделано не было. Почему? Только ли по недосмотру или из надежды на то, что «постоят, замёрзнут и сами разойдутся»? Давайте попробуем разобраться.

В ходе столкновения против участников пикета действовали сотрудники ЧОП, охраняющего непосредственно стройку, и полицейские силы, по всей видимости, прибывшие по вызову. В настоящее время в «Дубках» геройствуют сотрудники ООО «ЧОП ЩИТ-ЗММ», зарегистрированного в деревне Гольево Красногорского района Московской области.

При работе на стройплощадке на ЧОП в соответствии с Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» возлагаются только функции охраны строительного объекта и обеспечения внутриобъектового режима. Но сотрудники охраны не могут осуществлять никаких действий за пределами вверенного им объекта — это является серьёзным нарушением должностной инструкции и теоретически может обернуться серьёзными последствиями, вплоть до лишения лицензии.

Жители, пикетировавшие въезд, на стройку не проникали и никаких угроз размещённой на ней собственности не представляли. И если даже допустить, что в их действиях за пределами стройплощадки был состав правонарушения — то заниматься его предотвращением, например, деблокировать перекрытый подъезд, должны были только сотрудники полиции. Однако многочисленные видео показывают, что именно сотрудники ЧОП, находящиеся, к тому же, без именных бейджей, осуществляют вытеснение людей с улицы и даже их задержание. При этом, как я уже упоминал, ни о каких «горячих линиях», «телефонах доверия» и прочих мерах, призванных сдерживать не в меру пылких сотрудников, речи не идёт. А рассмотрение заявлений, поданных в УВД, как не сложно догадаться, — процесс небыстрый.

После этого тон комментариев в группах, освещающих протест в соцсетях, резко изменился. Всё чаще встречаются высказывания типа «Беспредел!!! Менты оборзели!», «Твари продажные!», «Всё куплено!», «Их зовут КАРАТЕЛИ!!!». Достаётся и гражданской власти: «Что-то я плохо понимаю происходящее. Где управа, префектура? Эти начальники вообще пытались как-то выйти на контакт с протестующими? Есть у них какая-то позиция, или они самоустранились? Или им всем по барабану? Но тогда для чего такая власть вообще нужна?», «Префектуру вообще не видно и не слышно», «Префектура самоустранилась. Видимо есть указание не вмешиваться или все проплачено», — пишут пользователи.

Наконец — вполне логичный вывод: «Мы постоянно видим, как соблюдается закон и если честно, не ясно, как бороться».

Но это — пока.