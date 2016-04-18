



Чабаны. Гапар Айтиев. 1961

Кто виноват в махинациях вокруг дорожного тендера — премьер-министр или министр транспорта? Стоило ли менять власть в 2010 году и что это принесло Киргизии? Эти вопросы стали наиболее обсуждаемыми в СМИ Киргизии на прошлой неделе.

«Дорожные разборки»

В СМИ Киргизии не утихают страсти вокруг скандалов, которые в течение последних месяцев регулярно вызывала деятельность правительства республики. Первоначально заявления о необходимости отправить Кабинет министров в отставку озвучивались под предлогом того, что власти страны оказывают давление и пытаются запугать местную оппозицию, а затем — из-за нерешенных пограничных и имущественных споров с соседями по региону.

На сей раз поводом для появления в прессе слухов о возможном уходе правительства Киргизии послужил скандал, разгоревшийся из-за спора между премьер-министром Темиром Сариевым и министром транспорта и коммуникаций Аргынбеком Малабаевым о том, кто из них должен нести ответственность за ситуацию с тендером по реконструкции автомобильной трассы «Балыкчи — Корумду».

«Вот на этой неделе вылезли уши министра транспорта Аргынбека Малабаева из тендерного скандала, подняли шум и гам все вплоть до парламента. Говоря по существу, 17 октября 2015 года Министерство транспорта объявило тендер на прокладку дороги «Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду» протяженностью 104 км за цену 6 млрд 803,5 млн сомов (свыше 6,55 млрд рублей. — Прим. ИА REGNUM). В тендере выиграла китайская компания по строительству дорог и мостов «Лонг Хай». Ее деятельность вызвала подозрения, запахло коррупцией. Пищу подозрениям подбросило то, что руководителями выигравшей тендер компании оказались студенты, один 1982 года рождения, другой 1989 года рождения, а представителем компании в Киргизии является односельчанин министра Азамат Жунушалиев. Уже после выигрыша тендера, 3 ноября указанная компания прошла регистрацию в Министерстве юстиции», — сообщила подробности скандала газета «Фабула».

Глава Минтранса Киргизии Аргынбек Малабаев в интервью газете «Жаны Ордо» заявил о том, что «с самого начала конкурс «Балыкчи — Корумду» шел неправильно» и что «тендер прошел с грубыми нарушениями закона».

«Я тоже могу убедительно сказать, что при проведении тендера была коррупция. Есть вопрос: почему меня отстраняют, отдаляют? После проведения тендера это все скрыли. Когда я поинтересовался у комиссии, мне ответили, что все прошло хорошо, победила компания «Лонг хай». Скандал начался, когда мы начали проверять компанию «Лонг хай» на Иссык-Куле. Не прибыла обозначенная техника, работа тормозилась, когда мы это увидели, у нас возникли подозрения, и мы начали поднимать все с самого начала. В ходе проверки было выявлено, что привели для участия в тендере не имеющую лицензию и вообще ничего китайскую компанию», — подчеркнул чиновник.

В пресс-службе Кабинета министров Киргизии опровергли причастность премьер-министра Темира Сариева и людей из его ближайшего окружения к скандальному тендеру, сообщила газета «Слово Кыргызстана».

«Аргынбек Малабаев, являясь министром, несет персональную ответственность за подготовку и реализацию проекта реконструкции автомобильной дороги «Балыкчы — Корумду». Однако сейчас, когда общественности стали известны нарушения при подготовке и проведении госзакупок, глава Минтранса хочет переложить ответственность на других лиц, в том числе на своих подчиненных. В сложившейся ситуации я как премьер-министр, не снимая с себя ответственности за своих подчиненных, заявляю, что все обвинения в мой адрес относительно лоббирования интересов какой-либо компании для победы в тендере являются инсинуациями и не соответствуют действительности», — парировал глава правительства.

Газета «Вечерний Бишкек» заострила внимание на том, что в Киргизии «любят мусолить» тему возможных отставок премьер-министров, и в республике только за последние пять лет сменились уже четыре главы Кабинета министров.

«Вспомните, как Омурбека Бабанова вытеснили, не простили ему породистых скакунов, затем у Жанторо Сатыбалдиева требовали отставки через месяц после того, как он занял кресло главы правительства, вспоминали его деятельность в дирекции по восстановлению юга страны. После, когда поставили Джоомарта Оторбаева, тоже каждый месяц ожидали его отставки: мол, слишком мягкий, нерешительный, не смог справиться до конца с таким болезненным вопросом, как «Кумтор». Однако он не стал дожидаться развала коалиции, ушел по собственному желанию после отчета в парламенте. Теперь вот за Темира Сариева взялись…», — констатирует издание.

В газете «Комсомольская правда» напомнили о том, что скандал вокруг строительства иссык-кульской автотрассы привел к тому, что этот проект был заморожен. В Министерстве транспорта и коммуникаций Киргизии ситуацию объяснили отсутствием денег. Усугубляет ситуацию и то, что китайские строители могут наложить на правительство республики штрафные санкции за несоблюдение контракта.

«На проект не выделили ни тыйына. В 2015 году строительные работы были выполнены на 230 млн сомов, а по факту выплачено всего 180 млн сомов. Долг перед поставщиками стройматериалов — 160 млн сомов. Простаивает вся строительная техника. Рабочие не получают зарплату уже два месяца. От графика отстаем. Все это отрицательно скажется на республиканском бюджете. Работы возобновятся, только когда правительство найдет надежный источник финансирования. Говорили, что на строительство дороги направят средства от продажи сотовой компании MegaCom. Но это пока только разговоры», — цитирует издание директора Департамента дорожного хозяйства Замира Айдарова.

В итоге конфликт вокруг тендера был использован как повод для снятия премьер-министра Темира Сариева с поста. Потерял свою должность и главный антагонист экс-премьера — министр транспорта Аргынбек Малабаев.

«Апрельская революция»: Причины, итоги

7 апреля 2016 года в Киргизии отметили шестую годовщину «Апрельской революции» — государственного переворота, в ходе которого второй президент республики Курманбек Бакиев потерял власть. Впоследствии экс-глава Киргизии тайно покинул страну и нашел прибежище неподалеку от столицы Белоруссии.

Киргизские масс-медиа в течение всей минувшей недели вспоминали события тех дней, давали характеристики их участникам, а также задавались вопросами: что побудило людей к вооруженному восстанию, и оправдались ли надежды киргизстанцев?

Газета «Эркин Тоо» отметила, что Курманбек Бакиев уже спустя два года после прихода к власти «показал свое истинное обличие», начав запугивать местные СМИ, брать под контроль прибыльные предприятия страны, отбирать частный бизнес и выводить бюджетные деньги из страны.

«Несправедливый хан продемонстрировал, что является врагом своего же народа. Бакиев, не понимавший, что киргизский народ вытерпит голод и нищету, но никогда не смирится с бесправностью и несправедливостью, сам создал условия для свержения своей власти. Преступный политический клановый режим, выбравший путь авторитарного давления, рано или поздно будет свергнут, что убедительно доказано мировым опытом. К счастью, выступивший против кланового режима народ показал свою стойкость и непоколебимость, заставил бежать без оглядки кровопийцу, намеревавшегося приструнить народ репрессиями и давлением», — написало издание.

Однако не все в Киргизии придерживаются мнения, что «Апрельская революция» была так уж необходима. Так, журналист Шаирбек Маматокторов в интервью газете «Жаны Ордо» заявил, что и 24 марта 2005 года, и 7 апреля 2010 года в республике «произошли незаконные, кровавые, вооруженные перевороты».

«Ни одна власть не стоит жизни человека! Поэтому на ваш вопрос: «Достигнута ли цель?» — я отвечу встречными вопросами: какова была цель? Улучшить жизнь народа? Развивать государство? Или привести к власти группу политических пройдох?», — поинтересовался он.

Газета «Слово Кыргызстана» также обратила внимание на то, что «после апрельской трагедии общественное мнение разделилось»: «Кто-то проявлял искреннее сочувствие к семьям, задавленным горем, иные же — преимущественно «диванные» критики, люди, знающие об этой беде понаслышке, предались активному осуждению погибших людей. Каждый из нас в условиях демократического поля обладает свободой выбора. Отношение граждан к тем или иным событиям может быть совершенно полярным. Но, если мы хотим жить в Киргизии и видеть ее мирной, процветающей, то нужно на местах принимать какое-то участие в процессе строительства государства, учиться договариваться, прощать. Экзамен, который до сих пор сдает наша страна после страшных уроков черного апреля 2010 года, нельзя провалить, а это дело каждого гражданина».

«Вечерний Бишкек» приводит на своих страницах выступление президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приуроченное к очередному юбилею «Апрельской революции». Глава государства почтил память погибших участников событий 7 апреля 2010 года и рассказал о том, почему этот день все же можно считать праздничным, даже невзирая на многочисленных жертв событий шестилетней давности.

«Во многих странах мира самыми главными и торжественными праздниками сегодня являются исторические дни, которые в свое время привели к гибели граждан и всенародной скорби в этих странах. Это, например, такие праздники, как День взятия Бастилии во Франции, а также 9 Мая — День Победы в большинстве постсоветских государств, а также многие другие в различных странах. Это праздники, которые какое-то время отмечаются со слезами на глазах, вызывают как радость, так и горечь, печаль. Но с течением времени они становятся самыми светлыми и любимыми народными праздниками», — пояснил он.

Также в своем обращении к киргизстанцам глава республики акцентировал внимание на том, что «некоторые грязные политики пытаются сегодня противопоставить 7 апреля таким памятным датам, как 17 марта и 24 марта» (17 марта 2002 года близ села Аксы произошли столкновения между участниками оппозиционной демонстрации и сотрудниками правоохранительных органов. 24 марта 2005 года в Киргизии произошел государственный переворот, в ходе которого был свергнут первый президент республики Аскар Акаев. — Прим. ИА REGNUM).

«По сути, эти политиканы являются грязными провокаторами, которые хотят разделить страну на север и юг, разрушить единство народа и помешать развитию государства. В народе говорят: собака лает, караван идет. Сколько бы ни лаяли такие псы, киргизское кочевье пойдет своим путем. Шаг за шагом народ идет по найденному в борьбе пути к лучшему будущему. Этот путь начался 17 марта 2002 года в Аксы. Этот путь 24 марта 2005 года доказал, что единственным источником власти в Киргизии может быть только народ. Этот путь привел народ к победе…», — цитирует Алмазбека Атамбаева ИА «24.kg».

Газета «Асман плюс» обратила внимание на тот факт, что ежегодно в весенний период в Киргизии начинают муссироваться слухи о вероятности очередного госпереворота, и подчеркнула, что «дыма без огня не бывает».

«Дело в том, что в двух революциях устремления народа не решились, и они вроде обусловливают появление следующей революции. Главным образом, в предыдущих двух переворотах самый проблемный вопрос — это национальные интересы и вопрос молодежи. … Из-за тяжелой жизни в отдаленных регионах молодежь начала потоками стекаться в столицу. Все они — не представители другой нации, поскольку они сыны истинных киргизов, не смогли найти свое место в своем отечестве, были вытеснены, как люди второго сорта. Это стало фактором, который вывел их на открытую борьбу. Вот все это вкупе толкнуло молодежь самостоятельно бороться с властью. По правде говоря, их не организовали сидящие сейчас на ступенях власти. Напротив, из-за неорганизованности молодежи, отсутствия единого лидера, точного политического плана они проливали кровь в схватке с властью, но их плоды забрали другие люди, ходившие в политике», — подытожило издание.