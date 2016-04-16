



ИА REGNUM

На прошедшей неделе внимание австрийских СМИ было сфокусировано на нескольких важных сюжетах, связанных с Россией и постсоветским пространством. Газеты Альпийской республики отмечают серьёзные последствия голландского провала проукраинской политики ЕС, неожиданный московский конфуз начальника местного Генштаба и кризис перепроизводства жирной свинины из-за российских санкций.

Австрийский генерал попал впросак

Начальник австрийского Генштаба Оттмар Комменда не так давно встретился со своим российским коллегой Валерием Герасимовым для «доверительного разговора», сообщает Der Standard. Однако на деле разговор оказался отнюдь не приватным и был записан журналистами, находившимися в соседней комнате. Сразу после этого содержание беседы было распространено «путинскими пропагандистскими СМИ» Russia Today и Sputniknews. В частности, Комменда тогда заявил, что «Россия для Австрии гораздо ближе, чем другие великие державы» и Австрия не собирается подчиняться «чужому диктату, с кем общаться, а с кем не общаться». Теперь австрийский генерал чувствует себя «обманутым» и неправильно понятым. Венская газета назидательно отмечает, что даже если это так, то начальнику Генштаба, который по идее должен знать об исконном российском искусстве под названием «desinformazija», непозволительно быть настолько наивным.

Поражение в Нидерландах

Голландская кампания за отказ в подписании соглашения о евроассоциации была воспринята Украиной как элемент гибридной войны, отмечает Wiener Zeitung. «На референдуме 6 апреля речь в действительности не шла о соглашении об ассоциации или об Украине. Речь шла о позиции многих граждан Нидерландов в отношении Евросоюза», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью изданию. Но дальше шефа украинской дипломатии заклинило: по его логике, злосчастный референдум выиграла столь ненавидимая им Москва. Подобным образом, по мнению Климкина, «Россия ведет гибридную войну против Европейского союза»: она ставит своей целью «точечными ударами изменить политический ландшафт Европы», при этом Россия «поддерживает крайние левые и крайние правые партии и таким образом притесняет традиционный электорат, стоящий на центристских позициях». Из всего этого киевский министр делает вывод, что политика ЕС в отношении России должна базироваться на солидарности и европейских ценностях. Это единственный путь, чтобы указать Владимиру Путину на существующие границы.

Тоска по России австрийских свиней

Европейские политики уже долгое время пытаются добиться возобновления экспорта свинины в Россию, отмечает Wirtschaftsblatt. В понедельник на заседании сельскохозяйственного совета ЕС министр сельского хозяйства Австрии Андре Руппрехтер заявила о возможном частичном снятии ограничении на ввоз свинины в Россию. Экономическое издание из Вены отмечает, что представители отрасли, напротив, относятся к этому заявлению скептично. Анка Лоренч, представитель мясной индустрии в Торгово-промышленной палате Австрии, уверена, что в 2016 году ограничения не будут сняты. Вместе с тем она отметила важность переговорного процесса самого по себе: «Будут дополнительные переговоры, чтобы показать России, что Австрия продвинулась в ветеринарной сфере». Издание отмечает, что для ряда австрийских предприятий экспорт свинины в Россию по ветеринарным соображениям был запрещен еще до лета 2014 года. Глава австрийской Свиной биржи Йоханн Шледерер также приветствует любые усилия по восстановлению экспорта. Он особо подчеркивает тот факт, что Россия была для Австрии важнейшим рынком сбыта жирной свинины, с закрытием которого «крестьяне понесли серьезные убытки». В том, что все попытки восстановить поставки до сегодняшнего дня оказались неудачными, Шледерер винит «упрямую политику Брюсселя в отношении России». При этом, по его мнению, австрийские фермеры до сих пор не нашли альтернативные рынки сбыта для своей свинины, и виной тому — ее переизбыток на мировом рынке.

Мелихов добрался до Лиенца

1 июня 2015 года прошло торжественное освещение деревянной церкви в тирольском Лиенце, сооруженной в память 70-летия выдачи казаков англичанами Советскому Союзу, сообщает с большим опозданием Tiroler Tageszeitung. Церемония тогда собрала более сотни гостей, однако среди них не было Владимира Мелихова, который и организовал сбор пожертвований на постройку храма. Причиной этого тогда, по мнению издания из Инсбрука, стал конфликт «известного лидера международного казачьего движения» с российскими властями. «У меня забрали загранпаспорт и вернули его с вырезанной страницей. Долгое время у меня не было действительного проездного документа», — сообщил Мелихов в интервью газете. Tiroler Tageszeitung отмечает, что приехать посмотреть на церковь он смог только сейчас. Из Ростова он привез с собой паникадило и крупноформатную икону, с которыми убранство церкви приняло законченный вид. Заслуги Мелихова отметил Герман Хоттер, глава тирольского отделения мемориального общества «Черный крест», который наградил казачьего активиста памятной медалью. Мелихов, в свою очередь, вручил памятную медаль самому Хоттеру, а также историку Харальду Штадлеру и Эрике Петцольд, присматривающей за местным казачьим кладбищем. Итак, награды нашли героев, о чем газета из Инсбрука умолчала: поклонник бойцов «антибольшевистского сопротивления» из числа пособников Гитлера обрел немногочисленных братьев по разуму на родине нацистского фюрера.

Санкции не самоцель

Второй президент Национального совета Австрийской республики Карл-Хайнц Копф считает необходимым отменить санкции в отношении России, сообщает Die Presse. В интервью венской газете политик подчеркнул, что «санкции являются не самоцелью, а, возможно, единственным легитимным политическим средством реакции на события в Крыму, равно как и на востоке Украины». При этом, по мнению Копфа, Россия все-таки относится к Европе, а «многие россияне считают себя европейцами». Отметив важность той роли, которую Россия играет в сирийском конфликте и борьбе с терроризмом, Копф заявил, что ключ к нормализации отношений лежит в постепенном сближении России с ЕС в русле Минского процесса, которому должно соответствовать поэтапное ослабление санкций (в Брюсселе, напомним, все время говорят о «полной имплементации»). Австрийский политик также позитивно оценил подготовку к обмену активами между «Газпромом» и австрийской OMV. По его мнению, в этом вопросе было найдено «политически интересное» решение, которое позволит обеспечить «Газпрому» доступ к Европе.