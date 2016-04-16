Два предстоятеля Армянской апостольской церкви, католикос всех армян Гарегин II и киликийский католикос Арам, побывали с пастырским визитом в Нагорно-Карабахской республике. Они провели в ней с 13 по 14 апреля. В Степанакерте владык встречал предстоятель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян, глава войскового духовенства Армении епископ Вртанес Абраамян, спикер парламента НКР Ашот Гулян и другие. Для киликийского католикоса Арама это стал первый визит в Арцах. Предстоятелей принял в своей резиденции президент НКР Бако Саакян. Гости побывали в духовном центре Арцаха — Гандзасарском монастыре, где помолились за мир. Иерархи провели чин благословения военнослужащих армии обороны НКР и посетили военный госпиталь Степанакерта. Католикосы вместе с владыкой Арцахской епархии отслужили совместную литургию в Шуши, на которую пришло более двух тысяч верующих. О подробностях пребывания Гарегина II и Арама в Нагорно-Карабахской республике нам рассказал архиепископ Паргев.

пресс-служба президента Нагорно-Карабахской республики Владыки и президент

ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, на днях завершился визит в Карабах двух предстоятелей Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и киликийского католикоса Арама. Какой увидели они республику?

Это был визит двух предстоятелей Армянской апостольской церкви в Нагорно-Карабахскую республику в столь напряженный момент, чтобы поддержать своих чад. Они встретились с духовенством, верующими, военнослужащими, прибывшими добровольцами и, конечно, с властями НКР, президентом Бако Саакяном. Я думаю, что Их Святейшества остались довольны моральным духом народа. Естественно, что они были опечалены разрушенными селами и количеством погибших и раненых. Они также посетили раненых бойцов в госпитале и были восхищены высоким боевым духом молодых ребят.

ИА REGNUM: Визит католикосов пришелся на тревожные события — еще недавно Карабах атаковали силы азербайджанской армии. Как ваши гости оценили это событие?

Католикосы осудили эту очередную вероломную военную агрессию.

ИА REGNUM: Отдельно стоит сказать и вот о чем. Если верить некоторым источникам, на стороне Баку также воевали наемники из ДАИШ, печально известного «Исламского государства». Много говорится об игре на азербайджанской стороне Турции. Как эта геополитика влияет на обстановку? Что ей можно противопоставить?

Да, действительно, много говорится о большом количестве наемников из разных стран, в том числе были и представители ИГИЛ. Эти последние — выходцы из Азербайджана, которые воевали в Сирии и Ираке, а теперь часть из них была переброшена на Карабахский фронт. По данным разведки, была слышна как турецкая, так и арабская речь. Конечно, это все более и более усугубляет и без того нелегкую обстановку, а в будущем может привести к непредсказуемым последствиям. Что можно противопоставить этому? Во-первых, мы должны стойко обороняться, а, во-вторых, сильные мира сего, то есть крупные державы должны все это хорошо проанализировать и упредить столь негативное развитие событий.

ИА REGNUM: Чем Армянская апостольская церковь помогает и может помочь людям Карабаха?

Армянская апостольская церковь начала сбор средств и финансов по всему миру для Арцаха. Эта помощь уже поступает. В эти тяжелые дни многие священники прибыли в Арцах для поддержки своего народа.

ИА REGNUM: На литургии в Шуши, где вы сослужили вместе с Гарегином II и Арамом, присутствовало около 2 тысяч человек — для Арцахской епархии более чем внушительно. Религиозные чувства проснулись по такому поводу, как война. Есть ли надежда, что этот порыв будет поддерживаться и в мирное время?

С точки зрения соображения безопасности нам даже пришлось ограничить численность людей, так как желающих было во много крат больше. И всегда надо помнить, что в экстремальной ситуации у человека и воля, и энергия, и вера проявляются особым образом, что вполне естественно.

ИА REGNUM: Ваши соседи, христианские Церкви — и Русская православная, и Римско-католическая — выступили с миротворческими призывами. Но что принесет мир на карабахскую землю?

Мы благодарны за эти мирные призывы. Все это крайне необходимо. Для привнесения мира в Арцах, как минимум, надо признать независимость Нагорно-Карабахской республики и право армян свободно и безопасно жить на своей исторической земле. Сегодня мы несем тяжесть своевольного решения Сталина, причем, неправомочного, который передал в 1921 году Арцах, Утик, Нахичевань новосозданной республике Азербайджан, а Карс и Ардаган — Турции.