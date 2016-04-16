



dsnews.ua Вряд ли Владимиру Гройсману понадобятся посредники в диалоге с Североатлантическим альянсом

В Варшаве и Киеве на параллельных площадках прошли два знаковых обсуждения судьбы Украины в контексте ее сотрудничества с европейскими и евроатлантическими структурами, а также угроз безопасности страны. В польскую столицу в четверг, 14 апреля, с двухдневным визитом прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Помимо встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и спикерами палат Сейма, Турчинов провел встречи с министром обороны Антонием Мачеревичем, координатором по вопросам деятельности спецслужб Мариушем Каминьским, руководителем Бюро национальной безопасности Павлом Солохом, начальником генерального штаба Вооруженных сил Мечиславом Гоцулом, главой Агентства внутренней безопасности Дариушем Лучаком и главой Агентства разведки Мацеем Гуней. На переговорах обсуждался процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины, его переход на стандарты НАТО и функционирования совместной польско-литовско-украинской бригады. Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества между оборонными ведомствами и спецслужбами Украины и Польши, а также направления военно-технического сотрудничества.

Наряду с двусторонними контактами важное место в повестке заняло обсуждение перспектив сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом. На совместной с Солохом пресс-конференции, как передает варшавский корреспондент Укрінформ, Турчинов заявил, что Киев представит новую концепцию реформирования Вооруженных сил во время варшавского саммита НАТО, который пройдет в июле этого года. Он также подчеркнул, что Киеву очень важно, чтобы на саммите значительное внимание было уделено «российской агрессии на Украине». Секретарь СНБО добавил, что «в случае разворачивания более масштабной агрессии России против Украины, Киев не будет иметь альтернативы введению военного положения». Эти заявления создают интригу с учетом последних политических изменений в украинской власти. Визит Турчинова, которого считают одним из независимых от президента Украины Петра Порошенко, центром силы пришелся на момент правительственного кризиса в стране. При этом во время общения с польским президентом секретарь СНБО заверил, что смена состава кабинета министров, отставка Арсения Яценюка и назначение Владимира Гройсмана, протеже Порошенко, на пост премьера никак не повлияют на внешнюю политику Киева, который и «дальше будет плодотворно сотрудничать со своими западными партнерами».

Не исключено, что все так, а украинско-польским отношениям ничего не угрожает. Однако есть кое-какие малозаметные детали, которые заставляют задуматься над тем, сможет ли Турчинов впредь, как и раньше, быть на острие внешней политики в сфере безопасности и, соответственно, сколько весит его слово. Во-первых, на второй день пребывания секретаря СНБО в Польше, 15 апреля, президент Порошенко уволил вице-адмирала Сергея Гайдука с должности командующего ВМС Украины за системные недостатки в выполнении служебных обязанностей и низкий авторитет среди служебного состава. «Учитывая позицию волонтеров и общественности и системные недостатки в выполнении служебных обязанностей, а также низкий авторитет среди служебного состава, принял решение уволить Сергея Гайдука с должности командующего Военно-морскими силами ВСУ», — написал глава украинского государства на своей странице в Facebook. Следует напомнить, что назначил 7 марта 2014 года вице-адмирала на высокий пост именно Александр Турчинов, в бытность исполняющим обязанности президента Украины.

Во-вторых, следствием реорганизации украинского кабинета министров стало введение нового поста — вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, который заняла депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иванна Климпуш-Цинцадзе. В интервью киевской газете «Зеркало недели» она пояснила, что основным приоритетом для себя считает «сделать Соглашение об ассоциации с ЕС реальным. Чтобы оно заработало на реформирование Украины. Также необходимо устранить барьеры на пути помощи, которую нам готовы предоставить как Еврокомиссия, так и государства-члены, понять, что препятствует тому, чтобы мы могли принять ее и абсорбировать. Еще одна из основных задач — максимально содействовать нашим регионам, украинским производителям для выхода на рынки ЕС (разумеется, в сотрудничестве с министерством экономического развития и торговли). Озвученные ею задачи не пересекаются с теми, которыми занимается Совет по национальной безопасности и обороне. Например, на днях Турчинов декларировал цель сделать все, чтобы Украина смогла «стать частью надежной действенной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Европе — непроницаемой для ракет и авиации», это вроде бы совсем не экономика. Однако вряд ли сегодня кто-то сможет дать гарантии, что правительство не покусится на компетенцию СНБО в вопросах безопасности.

Так, пока Турчинов проводил консультации в Варшаве, в украинской столице в пятницу, 15 апреля, проходил Киевский форум по безопасности. В нем приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, а также заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер (ранее посетивший Белоруссию) и заместитель министра иностранных дел Польши Марек Зюлковский, пожалуй, самый компетентный польский дипломат на восточном направлении. Дискуссии на форуме были посвящены проблемам, стоящим перед Украиной, ЕС и НАТО в контексте безопасности. Заодно состоялся и дебют нового премьера Гройсмана в сфере внешней политике. Как говорится в правительственном пресс-релизе, глава кабмина и Вершбоу договорились об усилении «поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины». С этой целью до варшавского саммита НАТО, который состоится в июле, «будет разработан комплексный пакет помощи в соответствии с потребностями нашего государства». В ходе встречи Гройсман проинформировал собеседника, что «впервые в истории Украины в правительстве создана новая должность — вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции». А Вершбоу поздравил своего визави с «назначением на должность премьер-министра Украины и созданием должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции». Также стороны договорились возобновить работу комиссии межведомственной координации по вопросам сотрудничества с НАТО.

Судя по этим шагам премьера, правительство намерено взять под свой контроль все аспекты сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что грозит секретарю Совета национальной безопасности и обороны Турчинову потерей «аппаратного веса». Новая конфигурация украинской власти заставляет задуматься и Польшу, куда все это вырулит. Варшава накануне саммита НАТО пытается активно использовать «украинский фактор» в своих интересах, мотивируя им и применительно к нему «российской опасностью» необходимость укрепления так называемого «восточного фланга», повышая градус напряженности. Буквально на днях в интервью датскому ежедневнику Jyllands-Posten польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский договорился до того, что увидел в России «военную угрозу», которая способна «угрожать территориальной целостности» Польши. До сих пор варшавский политический салон пугал всех только «вторжением русских». Но готовы ли пропрезидентские силы на Украине дать полякам разыграть себя? Далеко не факт — Киев может и намерен продолжить интеграцию с НАТО, однако в своих интересах и целях.