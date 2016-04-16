



Александр Горбаруков ИА REGNUM Спаситель есть. Осталось найти «Отечество»

История с отставкой премьера А. Яценюка, при всей ее кажущейся сложности, таинственности, судьбоносности, при всей нарочитой пафосности комментариев по ее поводу от заинтересованных персон со стороны «жениха», то есть власти, проста и банальна до предела. Можно даже сказать, примитивна. На Банковой решили было повесить на Сеню всех собак. Потом на Сене повисли все собаки. С Банковой, с Грушевского. И даже с Богомольца, где расположен центральный офис министерства внутренних дел. «Донецкие» вроде ушли, понятия, по которым они привыкли жить и работать, увы, никуда не делись. Замена А. Яценюка на В. Гройсмана — ярчайший пример именно такого, «понятийного» поведения новой власти. Той самой власти, что не устает позиционировать себя как «европейскую», такую «европейскую», какой и в самой-то Европе еще не видывали.

Когда американцы рассадили Петю, Сеню, Виталика и иже с ними по креслам и кабинетам, то поставили им задачу: отлучить олигархов. Чтобы, значит, стало, как в Европе. Теперь яснее ясного, что «как в Европе» на Украине не склеилось и в этом плане. Да, ряды олигархов слегка поредели, их кошельки стали чуть-чуть тоньше, но олигархическая система государственной власти, экономической, политической, общественной жизни никуда не делась. Она — система — не только не дала трещину, а, напротив, укрепилась еще больше, получив новый импульс для развития. Ротация в олигархических кругах в виде замены нескольких «старых» на парочку «новых» — не вариант. С точки зрения американцев, это даже не полумера, которой можно было бы удовлетвориться за неимением лучшего. Поставленная Киеву из-за океана два года назад задача сломать хребет олигархам сохраняет свою актуальность. Повод для начала нового этапа антиолигархической борьбы на уничтожение не заставит себя ждать. Как только пойдет приватизация остатков госсобственности, конфликт между олигархами и американцами перейдет в стадию резкого обострения.

Отличный шанс заявить о себе как о киевском Робин Гуде — грозе коломойских и ахметовых получил не новоявленный премьер В. Гройсман и не «старослужащий» президент П. Порошенко, а А.Яценюк. Неожиданно для многих эпопея с его отставкой развернула ситуацию на Печерских холмах таким образом, что Арсений покинул столь милый ему премьерский пост, хоть и с низко упавшим рейтингом, но с высоко поднятой головой. Попытки Банковой навесить на него всех собак в глазах и Запада, и украинского истеблишмента, и граждан не увенчались успехом, хотя в какой-то момент могло показаться, что собачья стая сожрала «Кролика» с потрохами.

Одной из последних собак, повисших на Сене, стал Арсен Аваков. «Арсений и Арсен уйдут из правительства только вместе», — не без патетики заявлял не так давно первый при молчаливом одобрении второго. Не так сталося, як гадалося. Арсений ушел, Арсен остался. Ничего, как говорится, личного. В решающий момент торгов за Сенино место Арсен, не отдающий пальму блогера номер один украинской политики, опубликовал очередной шедевр блогерского творчества под заголовком «Важнее важного». Казалось бы, ясно, что это — о Сене, в защиту Сени как незаменимого премьера. Нет, о Нацгвардии, день которой как раз отмечался. С фотографией самого Авакова в кругу героев-гвардейцев. Гвардия важнее Сени. Да, и денег, видимо, приносит не меньше, чем дружба с ним.

На почетном месте среди «антисенитов» — П.Порошенко. Сейчас ему и его людям кажется, что они выиграли. На самом деле это не совсем так. Во-первых, после отставки Яценюка весь негатив будет плотно ложиться на президента. Не на Гройсмана, не на кого-то еще, а именно на него. Никакие призрачные успехи вроде безвизового режима с ЕС не помогут. Во-вторых, в лице отставного премьера президент получил серьезного конкурента, способного уже в самом скором времени пойти походом против всей системы нынешней власти, включая главу государства.

Неформальная презентация А. Яценюка в новом для него качестве потенциального «спасителя Отечества» состоялась незамедлительно — прямо в день формализации его отставки. Даже не в день, а, можно сказать, минута в минуту. В то самое время, когда в Раде шло голосование за склепанное на скорую руку по принципу «три в одном» постановление, одним из пунктов которого было освобождение А. Яценюка от должности премьера, — почти в тот же момент, в 13.30! — сам Арсений Петрович был уже далеко. Он выступал с пламенной речью на открытии 9-го Киевского форума по безопасности. Основанный в свое время им же самим, а затем переданный в управление родной супруге Терезии Фонд «Открой Украину», бессменный организатор этого мероприятия, не проводил его несколько лет и вот вдруг снова решил провести. Как бы ни с того ни с сего. Или нет? В выступлениях многочисленных иностранных гостей (их было более чем достаточно, если не вся евроатлантическая рать, отвечающая за Украину, то заметная ее часть) звучала едва ли не «красной нитью» мысль: да, не проводили, а теперь пора опять проводить. С логическим ударением именно на словах «опять пора».

Речь свежеотставленного премьера была пафосной и напыщенной. В ней было много красивых слов и мало того, что отражало бы действительное положение дел в стране, к которому привела его деятельность во главе правительства. Впрочем, всё то, что ожидали от него и что хотели услышать зарубежные спонсоры Форума и заказчики музыки, Яценюк сказал. «Мы едины, мы сделали много, но надо сделать еще больше — спасибо за помощь Америке» (проникновенный взгляд на посла США Дж. Пайетта). «Мы — часть свободного мира, и свободный мир не имеет права перестать помогать нам» (рассеянный взгляд, скользящий с американского посла на гостей из Европы и останавливающийся на миг на А. Инайе, директоре «Черноморского траста регионального сотрудничества», внесшего самую заметную лепту в финансовое обеспечение мероприятия). «С вашей помощью мы защитим себя и защитим свободный мир, а ЕЙ — покажем, ОНА понимает только силу» (взгляд в никуда, бурные аплодисменты).

По сути, Форум стал стартовой площадкой для нового похода Сени во власть. На который он, судя по ряду признаков, получил благословение такой солидной «партнерской» публики, что ему могли бы позавидовать все гройсманы и парубии вместе взятые. И даже сам П.Порошенко. Особую пикантность ситуации придает то обстоятельство, что зарубежные друзья Арсения, прибывшие на Форум, — это в подавляющем большинстве как раз специалисты, говоря словами Б. Обамы, по оказанию «помощи в передаче власти» в странах-клиентах. Тут и А. Вершбоу, и М. Рифкинд, и П. Добрянски, и Д. Кремер, и Е. Вуд, и Дж. Шерр, и С. Пайфер, и другие персонажи, может быть, менее известные широкой публике, но отнюдь не менее значимые. Как и разного рода «конторы» по продвижению «свободы и демократии» в странах «третьего» мира, которые они представляют: «Черноморский траст регионального сотрудничества» — Бухарестский офис Фонда Маршалла, Институт МакКейна (США), Центр политики в Анкаре (Турция), Институт Брукингса (США), «Чатем Хаус» (Великобритания), Исследовательский центр Pew (США), Институт Кеннана (США), Институт России при Лондонском Королевском колледже (Великобритания) и др.

Если Яценюк — будущий «спаситель Отечества», а Януковича, от которого Сеня это самое отечество спас два года назад, уже след простыл, то возникает естественный вопрос, от кого же тогда его надо спасать на сей раз? Ответ банально прост — от нынешней власти во главе с Порошенко. Первый звоночек для Петра Алексеевича, показавший, что за него «взялись», прозвенел уже на следующий день после благополучного, казалось бы, для него завершения эпопеи со снятием Яценюка: электронный ресурс «Украинская правда» вывесил материальчик о том, что президент отдыхал 8 марта на своей вилле в Испании. С фотографиями самого Петра и его испанского «маєтку». Так, ничего особенного, мелочь. Среди комментариев к новости, правда, был и такой, что обращал внимание на то, что в декларации о доходах Порошенко недвижимость за рубежом не указана. «Украинская правда» с момента ее создания — рупор американского «голоса», поэтому сомнений в том, кто именно, по чьему поручению «взялся» за президента, быть не должно.

В программе Форума, кстати, П. Порошенко фигурировал. Сразу же после «Приветственного выступления» А. Яценюка было предусмотрено «Специальное выступление» президента. Тот, однако, в конференц-зале киевского «Фермонт Гранд Отеля» в назначенное время не появился. На что никто из присутствующих не обратил почему-то особого внимания.