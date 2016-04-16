



Иван Шилов ИА REGNUM Дуэль

Загадочный, но поразительно осведомленный турецкий автор микроблога в Twitter, пишущий под псевдонимом Фуат Авни, прогнозы которого сбываются, а информация, как правило, подтверждается, выступил с очередным сенсационным сообщением. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем новом дворце провел закрытое совещание, на котором рассматривался вопрос о предстоящей отставке премьер-министра Ахмета Давутоглу. По данным Авни, Эрдоган и его окружение считают, что Давутоглу «не содействует переходу к президентской форме правления», при которой Эрдоган наделялся бы высшими властными полномочиями в стране. Согласно действующей Конституции, сейчас должность Эрдогана носит в основном церемониальный характер, хотя он ведет себя как главное и первое лицо государства.

Действительно, по нашим наблюдениям, Давутоглу стал разъезжать по вилайетам страны, ораторствовать на различных митингах, сравнивая положение, в котором оказалась Турция, со временами освободительной борьбы времен Ататюрка. Более того, недавно Давутоглу заявил Эрдогану, что «изменение формы правления в стране не является главным приоритетом политической повестки»; дал понять, что правящая Партия справедливости и развития могла бы заключить компромиссное соглашение с оппозицией по новой Конституции, при подготовки которой был достигнут консенсус по 60 статьям, кроме тех, которые предусматривают трансформацию политической системы из парламентско-республиканской в президентскую. Давутоглу вступил также в контакт с лидером оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу, который заявил, что «Турции нужна Конституция, позволяющая избавиться от чрезмерного влияния определённых лиц», имея в виду, конечно, Эрдогана. Лидер НРП дал понять, что приветствует стремление Давутоглу к широкому диалогу с политическими силами страны. На днях Кылычдароглу заявил следующее: «Если вы хотите укрепить парламентскую систему, то вы можете рассчитывать на нашу поддержу. Если вы хотите создать более демократическую Конституцию, мы вас поддержим. Но мы никогда не согласимся на изменения, которые приведут к расколу Турции». При этом он открыто заявил, что и «Давутоглу также считает, что Турции нужна более демократическая и либеральная, а не авторитарная Конституция».

Эрдогана такие маневры Давутоглу стали не только раздражать, но и серьезно беспокоить. Он не может простить ему и то, что тот не поддержал его, когда прошли аресты учёных, подписавших обращение к турецким властям с критикой комендантского часа, действующего в населённых преимущественно курдами юго-восточных районах страны. Эрдоган оскорбительно высказался об академиках, назвав их «так называемыми интеллектуалами», «сборищем невежд», «предателями» и «жалким подобием учёных». Давутоглу ответил: «Если нет никаких юридических предпосылок, я против взятия под стражу людей, ожидающих суда. Я полагаю, что если по итогам судебного разбирательства суд выносит оправдательный приговор, то ограничение свободы этого человека невозможно восполнить никакими средствами. Как учёный, подвергшийся жесточайшему притеснению во время государственного переворота 28 февраля 1997 года, я заявляю: я не могу принять какие-либо ограничения свободы мышления».

Важно отметить и то, что формирование альянса Давутоглу — Кылычдароглу происходит на фоне ужесточающейся критики со стороны ЕС в адрес лично Эрдогана, с которым связываются угрозы разрушения в стране парламентской системы, свободы слова и соблюдения принципов демократии. Теперь, как сообщает Авни, Эрдоган «дал поручение подготовить «досье», обличающее Давутоглу в сотрудничестве с так называемой «параллельной структурой». Так в Турции публично обозначаются сторонники движения «Хизмет», вдохновляемые идеями исламского учёного Фетхуллаха Гюлена, которых Эрдоган считает «изменниками и врагами». По данным Авни, в случае, если Давутоглу «под давлением предъявленных улик откажется подавать в отставку, против него будет развязана пропагандистская кампания через подконтрольные Эрдогану СМИ». Авни также рассказал, что после того как Давутоглу узнал о планах Эрдогана, он «немедленно созвал совещание, чтобы обсудить борьбу с «параллельной структурой», надеясь, что демонстрация его решимости устранить так называемую структуру не позволит ему потерять свой пост». Но никто не знает, как он поведет себя дальше, а точнее, в какую сторону его поведут события, влиять на которые он может и не может.

Единственный ресурс Давутоглу, который позволит ему укрепиться на посту главы правительства, это — консолидация общества на основе укрепления принципов демократии в общественно-политической жизни страны, в управлении государством, что должно вывести его из-под контроля Эрдогана, тем более что, возглавив правящую партию, он получил возможность вести самостоятельную кадровую политику. В противном случае сохранить авторитет в партии ему не удастся — особенно в ситуации, когда в ее ряды может вернуться экс-президент Абдулла Гюль. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гюль может стать серьезным оппонентом Эрдогана и создать в партии свою оппозицию. Кстати, источники ИА REGNUM в Анкаре считают, что «главные события следует ожидать в мае месяце», когда на готовящемся пока в закрытом режиме внеочередном форуме правящей партии может определиться такая расстановка сил, которая либо укрепит влияние Эрдогана на политику страны через режим «ручного управления» и отставка 26-го премьер-министра Турции Давутоглу станет неминуемой, либо все произойдет наоборот.