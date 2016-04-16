



112.ua Испанский истребитель на базе в литовском Шауляе

«Российские военные самолеты пролетели настолько близко от американского корабля в Балтийском море, что это было принято ВМС США за имитацию атаки на судно, — цитирует El Mundo «источник на базе натовского балтийского воздушного патруля, пожелавший сохранить свою анонимность». — Представитель американских военных раздражен увеличившейся активностью русских подводных лодок в акватории Балтики. Он считает, что русские прощупывают, насколько крепки нервы у НАТО и где у солдат этой организации пролегает красная черта, за которой начинаются ответные действия. Особенно тревожат эти выпады русских литовское население, которое полагает, что с ними россияне могут совершить то же самое, что Москва сделала с Украиной».

Корреспондент издания Хорхе Бустос в красках описывает день, проведенный на базе в Шяуляе (Литва):

«Звучит команда «Тревога! Альфа-взлет!» Это — не учебная команда (в таком случае звучало бы «Танго-взлет!»). Это похоже на реальные боевые действия. Испанские летчики за последние четыре месяца по этой команде вылетали уже не меньше трех раз — и каждая такая тревога свидетельствует о том, что русские самолеты нарушили воздушное пространство НАТО» (напомним, что бывшие советские республики Прибалтики находятся в НАТО с 2004 года, время подлёта истребителей НАТО со своих баз в Прибалтике до Санкт-Петербурга — 5 минут, до Калининграда — 7 минут, прим. — ИА REGNUM).

На этот раз газета не скрывает источник сведений — события журналисту с удовольствием расписывает подполковник испанских ВВС Бальеста, командир группы Vilkas. Все бы ничего и можно было бы поверить в этот репортаж. Только одна деталь настораживает: Vilkas — это «волки» по-литовски. Почему испанская группа зовется литовским именем, да еще и при условии, что у Литвы нет своей военной авиации?

«Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» похвалил президента США Барака Обаму, — информационное сообщение о длительном общении главы РФ с населением страны в прямом эфире газета El País начала именно с этого пункта. — Путин назвал Обаму порядочным человеком, умеющим признавать собственные ошибки. Глава Кремля заявил, что он весьма оптимистично смотрит на продолжение сотрудничества РФ и США в Сирии и считает, что особенно продуктивным может быть взаимодействие Москвы и Вашингтона в борьбе против терроризма».

«Путин довольно прохладно отреагировал на перспективу снятия с России санкций, наложенных на нее за вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины, — подчеркивает издание. — При этом он отметил, что требования соблюдения Минских соглашений — не более чем повод держать Россию «за линией красных флажков», поскольку на самом деле проблема упирается в Порошенко, который не провел конституционную реформу, не объявил амнистию участникам столкновений в Донбассе, не установил для этого региона особый статус. Касаясь «панамских бумаг» глава РФ сказал, что это была попытка подтолкнуть мировые СМИ обвинить его в нарушении финансовых интересов государства, но она провалилась. В итоге пострадал не он, а некоторые видные деятели из других стран, действительно имеющие оффшорные компании».

«Путин продолжает считать турецкий народ дружественным русскому, но сожалеет при этом. Что туркам досталось несколько неадекватных политических руководителей, — обращает внимание El Mundo. — В прошлом году лидер РФ готов был спасать Обаму, если тот начнет тонуть. В ходе нынешней онлайн-беседы с населением главе Кремля пришлось решать более сложную задачу: 12-летняя девочка предложила ему выбрать, кому оказывать помощь из двух потенциальных утопленников: Порошенко и Эрдогана. Путин, как обычно, перехитрил всех, сказав, что готов спасать кого угодно, но только если человек попросит о помощи. Спасти же того, кто твердо решил утонуть, не удастся, уверен российский президент».

Электронный портал El Confidencial «Прямая линия» президента России интересовала постольку-поскольку. Интернет-СМИ посвятило событию несколько абзацев с цитатами из ответов Путина без каких-либо редакционных комментариев. Куда больше внимания издание уделило попавшему в его руки «видеосюжету, снятому одной оппозиционной организацией». Ролик, размещенный на сайте El Confidencial, посвящен тренировкам вновь созданной в России Национальной гвардии. Здесь уже без комментариев не обошлось, однако все они сопровождались оговорками вроде «большинство наблюдателей считают», «эксперты предполагают», «оппозиционеры уверены».

«Аналитики думают, что реальная цель создания Нацгвардии — не заявленное «поддержание общественного порядка», а контроль демонстраций и митингов оппозиции, которые могут иметь место накануне сентябрьских выборов в Госдуму. Это будут настоящие преторианцы — они будут подчиняться лично президенту, который, как считают наблюдатели из партии «Открытая Россия», финансируемой Ходорковским, таким образом надеется не допустить ситуации, подобной той, в которой пал режим Виктора Януковича в Киеве в 2014 году».

«Видео подлинное, снятое в Люберцах во время секретных учений: бойцы отрабатывают обращение с шумовыми бомбами, учатся пускать слезоточивый газ и разгонять демонстрантов, используя водометы. Гвардейцам разрешено входить в частные дома, если они сочтут, что существует угроза безопасности, подразделения преторианцев получат в свое распоряжение танки, артиллерию и вертолеты. Русская газета «Ведомости» уже заявило, что новое полицейское подразделение будет бороться с внутренним врагом», — заключает издание.

АВС обращает внимание на отставку украинского премьера Арсения Яценюка.

«Он два месяца противился оказываемому на него всеми, включая президента страны Петра Порошенко, давлению, но все же ушел, сказав напоследок, что новое правительство должно быть назначено немедленно: нельзя позволить, чтобы в военное время произошла дестабилизация обстановки в стране. Ушедшего обвинили в том, что он не смог провести реформы и организовать борьбу с коррупцией, из-за чего теперь МВФ не настроен дать Украине новый кредит».

La Vanguardia интересуется мнением Владимира Путина относительно нового украинского правительства и с некоторым разочарованием замечает, что какой-то сенсационности, из которой можно было бы что-то заметное раздуть, в словах лидера России по этой теме нет.

«Путин сказал, что не может комментировать состав нового кабинета исполнительной власти Украины, так как его просто не знает, но выразил надежду, что он будет более прагматичным, чем предыдущий. Российский президент заявил, что его держава заинтересована в том, чтобы соседи были процветающей страной, а их экономика никогда не возвращалась к тому состоянию, в котором находится сейчас. Глава Кремля надеется на то, что новое украинское правительство будет думать об интересах своего народа, а не накручивать страхи под влиянием каких-то фобий, насаждаемых населению Незалежной в интересах определенных структур».

Каталонская El Periódico занималась всю неделю российской экономикой, отыскивая в ней проблемы. Искала-искала, пока не нашла.

«Экономический кризис, обрушившийся на Россию из-за падения цен на нефть и введения международных санкций, ударил по всем, в том числе и богатым. Число миллионеров в стране сократилось, — заметила газета. — По данным журнала Forbes общая сумма 200 крупнейших состояний в государстве снизилась на 50 миллиардов долларов (с 408 млрд до 360 млрд). Однако 19 ведущих богачей России только укрепили свои позиции».

Особое внимание издания привлекли две фигуры.

«В список двухсот самых богатых россиян вернулся экс-магнат ЮКОСа Михаил Ходорковский — с капиталом в 500 млн он обосновался на 170-й позиции. Интересен также взлет Кирилла Шамалова, который всего за три года сколотил состояние в 1,3 миллиарда. Столь бурный прогресс 34-летнего олигарха можно было бы назвать невероятным, если бы не одно обстоятельство: по данным Forbes, Шамалов является зятем Путина, и в этом вся разгадка».

В следующей строке без перехода и подготовки читателя к смене направления течения мысли газета ударяется в уже достаточно заезженную тему «панамского досье».

«В четверг на «Прямой линии» Путин вновь заявил, что «панамские документы» являются чистой воды провокацией Запада, стремящегося поставить под сомнение репутацию его друзей, а также желающего повлиять на предвыборные настроения российского электората».