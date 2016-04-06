



Леонардо да Винчи. Витрувианский человек. 1492

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Имея дело с «заурядными гениями» оказывается сложным не впасть в две очевидные крайности: «идеализации» и невозможности понимать художника, укрытого мифами и легендами, сплошными превосходными формами, а с другой стороны — жажды «обесценивания» и «разоблачения», в духе «а мне эта картина что-то не нравится», «да он на самом деле такой, как мы». До какой-то степени, разумеется, мы имеем право на любую точку зрения… Но и правда, одной из самых загадочных и очевидных идей оказывается, что «он — это мы», мы и правда живём в том же мире, пусть с меньшим количеством пармезана, но смотрим на тех же ящериц и нетопырей, более того, мы можем даже купить записные книжки… Мы живём в мире, во многом созданным Леонардо. От техники до эстетики. И в этом смысле, возможно, попытки понять его — это и есть попытки понять самих себя…

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495-98

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Личность Леонардо постоянно исследуется. От доктора Фрейда до сотен и тысяч менее известных желающих «разгадать секрет» с разными увеличительными стёклами (от математического анализа до философии). Основные силовые линии характера тоже якобы понятны: «бисексуальность» (мнимая или подлинная), отсутствие детей, странности и причуды гения — от смещённого режима дня до зеркального письма и шифров… Исторический фон неплохо известен: падение аристократических домов, политические передряги. Хорошо известны некоторые социальные особенности характера — учтивость и вежливость, ухоженность, дипломатичность… Даже в стычке с Микеланджело. Отдельная история — доступный архив, где мы можем буквально по буквам наблюдать эту энциклопедию мысли, вынесенную на бумагу записных книжек. Многие учёные пытаются исследовать буквально каждый штрих, комментарий, паузу, росчерк… Например, замечая, что чем дальше, тем больше Леонардо отказывается от завершения мысли, предпочитая etc.

Леонардо да Винчи. Анатомия женщины. 1509-10

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В размышлениях о «высоком ренессансе» одной из объясняющих метафор оказывается так называемая «варьета» — обязательная любовь к многообразию жизни. К щедрости и широте кругозора. «Сущее высказывается многообразно», как по другому поводу замечал Аристотель, который тоже отличался энциклопедичностью взглядов. И в этом смысле Ренессанс — это «возрождение» античности. В случае Леонардо многие исследователи подчёркивают, что его одержимость работой и интерес к миру, природе, искусству порой доходит до парадоксов. Так, большая часть работ оказалась «незаконченной». Сфера интересов настолько обширна, что для современников жизнь учёного кажется чередой несвязных порывов болезненного любопытства. В конце концов, что такое мир кроме как плесень на стене, в которой воображение художника способно увидеть удивительные картины и композиции.

Леонардо да Винчи. Эскиз. Голова женщины. 1508

Одна из легенд гласит, что художник (он же — музыкант, режиссёр, инженер, ботаник, повар, военный и т.п.) любил выпускать только что купленных на рынке птиц, чтобы увидеть их в полёте. Для любого желающего узнать что-то о Леонардо да Винчи сейчас доступны в сети и его черновики, и записи, и десятки книг и фильмов. Осталось только совершить усилие понимания, которое и оказывается самым сложным. И отпустить в полёт наши мысли и образы. Пусть они встретятся.

Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа. 1478

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