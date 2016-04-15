Исполнительную власть возглавит человек, который в середине 90-х в возрасте 16 лет работал «коммерческим директором частного предприятия». А законодательную власть — сооснователь националистической партии, человек, участвовавший в организации стрельбы на втором Майдане. Впрочем, большого ажиотажа все эти назначения не вызвали. Похоже, что это будет очень и очень временное правительство. Как и парламент.

newswd.ru Владимир Гройсман

Гройсман

Биография Владимира Гройсмана — увлекательнейший сюжет. Родился в 1978 году в Виннице. Его отец в постсоветские годы стал предпринимателем и депутатом городского совета. Сам Гройсман начал трудовую деятельность в 14 лет, еще в школе. Работал слесарем. Два года спустя, в 1994-м, в возрасте 16 лет назначен коммерческим директором сначала одного, а потом и второго частного предприятия (второе принадлежало его отцу).

Всякий, кто провел 1990-е годы на постсоветском пространстве, понимает, что такое 16-летний «коммерческий директор частного предприятия» в небогатом областном центре.

В следующие девять лет талантливый предприниматель работал «на руководящих должностях в коммерческих структурах». В начале нового века, с приходом новых мод, он получил диплом юриста в Межрегиональной академии управления персоналом.

Годом ранее 24-летний Гройсман стал депутатом городского совета Винницы. А всего через три года — городским головой. Молодого политика поддержала Юлия Тимошенко. Справедливости ради надо отметить, что на этом посту Гройсман запомнился и хорошими начинаниями — вроде снижения административных барьеров и появления в городе швейцарских трамваев с вайфаем.

После государственного переворота 2014 года Гройсман был назначен вице-премьером в правительстве Яценюка и отвечал за региональное развитие. В конце того же года его перебросили на другой ответственный участок — он стал спикером Верховной рады.

Парубий

Теперь, после ухода Гройсмана на повышение, главой парламента стал Андрей Парубий. Главой законодательной власти назначен сооснователь националистической партии и один из лидеров двух Майданов, в 2014-м организовывавший свержение законной власти и стрельбу по так называемой «небесной сотне».

Парубию 45 лет. В конце 80-х он учился на истфаке Львовского университета, возглавлял молодёжные националистические организации, потом вместе с Олегом Тягнибоком основал «социал-национальную» партию. Работал в львовском городском совете, писал статьи для националистического журнала.

Во время первого Майдана Парубий был комендантом «Украинского дома», одного из основных центров оппозиционеров. Девять лет спустя он руководил уже всем лагерем и «отрядами самообороны» Майдана. Это он занимался захватом правительственного квартала — в нарушение только что заключенного договора с президентом Януковичем. Он же контролировал здание, из которого стреляли по протестующим и правоохранителям.

После свержения власти Парубий в течение полугода возглавлял Совет по национальной безопасности и обороне. За этот недолгий срок он запомнился целым рядом неадекватных инициатив вроде введения виз для граждан России, введения специальных штампов в паспорте для граждан Украины, направляющихся в Россию, и запрета работы российских телеканалов. Он же был автором известного заявления о том, что на границе с Украиной находятся сто тысяч русских солдат и вот-вот перейдут эту самую границу.

Новые и старые

Состав правительства Украины поменялся на две трети. Из кабинета Яценюка остались авторитетные (среди которых глава МВД Арсен Аваков и министр иностранных дел Павел Климкин), а также второстепенные (например, «министр молодежи и спорта» Игорь Жданов). Некоторые из новых имен ничего не говорят даже политизированным гражданам Украины.

Какую программу действий предлагают новые премьер-министр и глава парламента? Ничего обнадеживающего избиратели не услышали. Парубий на посту главы законодательной власти планирует «заниматься вопросами обороны». Гройсман собирается опять что-то реформировать, переписывать Налоговый кодекс и одновременно создавать налоговую стабильность, которой заждались инвесторы.

Все это имеет очень косвенное отношение к реальным проблемам Украины. Реальные проблемы Украины — это миллиарды долларов, взятые в кредит и исчезнувшие неведомо куда. Это рост тарифов и цен втрое, падение уровня жизни вдвое. Это война в Донбассе, нищета пенсионеров, огромный рост преступности, утрата власти на части территорий в центре страны. Но такими вопросами заниматься скучно. Интересней иметь визитки министров и осваивать что осталось.

Да и зачем правительству программа? МВФ даст новые деньги только в обмен на выполнение своих рекомендаций. Так и будет: чего бы это ни стоило населению, рекомендации (вроде сокращения госрасходов) будут соблюдаться, деньги — переводиться. И осваиваться.

Перед концом света

Интересно, что назначение нового правительства вызвало на Украине куда меньшее внимание, чем уход старого. Ну, дрязги. Ну, кулуарные переговоры (о гарантиях неприкосновенности для Яценюка и о широте полномочий нового премьера). Ну, странные персонажи. Ну, назначение нового кабинета министров с нарушениями регламента. Ну и что? В чем тут новость?

Накануне отставки Яценюка стало известно, что Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело. Теперь уже бывший премьер-министр подозревается в получении взятки в размере $3 млн за назначение «правильного» начальника компании радиовещания Украины. И это тоже никого не удивило. Может быть, спустя некоторое время у той же прокуратуры появится аналогичное подозрение в отношении нового премьер-министра. Но это все уже очень привычно.

Украинский политический театр сценку «назначение нового правительства» разыграл спустя рукава. Без подлинного драйва. Хочется сказать: не верю.

Объясняется эта халтура двумя обстоятельствами. Во-первых, на Украине остается все меньше активов, которые можно делить и осваивать. Второй тезис вытекает из первого: экономическая и социальная ситуация ухудшается настолько быстро, что ощущение «скоро все закончится» стало не только всеобщим, но и привычным. А если после нас хоть потоп, то уместен пир во время чумы. Когда еда кончается, то чума все еще тут, а веселья уже нет.

В Верховной раде уверены: это будет очень временное правительство. К тому же коалиции, поддерживающей это правительство, нет: по каждому отдельному законопроекту голоса придется собирать отдельно. С торговлей. Парламент и правительство останутся тормозом Украины. И будут продолжать идти по накатанной, забыв про страну и избирателей, все глубже погружаясь в транс.

А потом произойдет что-то такое, что будет уже не до Гройсмана. И не до Парубия.