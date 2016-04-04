



Иван Шилов ИА REGNUM Танк «Армата»

Оценивая новый российский танк Т-14 «Армата», мы пришли к выводу, что Т-14 является воплощением новой концепции российского танкостроения и задались вполне естественным вопросом: каким будет ответ потенциальных противников? Ведь до сих пор танковые войска не утратили статус главной ударной (а, следовательно, и контрударной) силы современных армий.

Этот вопрос наиболее актуален для европейской и американской танкостроительных школ, поскольку только страны НАТО и США всерьез озабочены возможностью полномасштабного столкновения с бронетанковыми войсками России (или, например, Китая). Кроме того, именно они располагают научно-техническими возможностями для создания боевых машин нового поколения.

Вполне сопоставимыми научно-техническими ресурсами располагает и Израиль, но израильская танкостроительная школа ставит перед собой достаточно специфические задачи, в которые пока не входит создание танков нового поколения. Поэтому мы учтем лишь отдельные её разработки, способные оказать оказать влияние на европейское и американское танкостроение или дополнить их концептуальные наработки отдельными элементами.

В нашем анализе мы постараемся учесть тот опыт, на основании которого велась разработка новых типов танков или систем, призванных их заменить.

Начнем с европейских танкостроителей

На текущий момент лидером европейского танкостроения является Германия. Созданный концерном Rheinmetall основной боевой танк Leopard 2А7 считается одним из сильнейших танков мира по защищенности и вооружению. Нельзя обойти вниманием и Францию, где был создан основной боевой танк АМХ-56 Leclerc, имеющий репутацию носителя самой совершенной информационно-управляющей системы.

Однако, оценивая французские и германские танки, не стоит забывать о том, что эти машины практически не принимали участия в боевых действиях и их боеспособность не проверена на практике.

Можно с уверенностью говорить о том, что усилия Германии и Франции объединены в деле создания танка нового поколения. В 2012 году этими странами был подписан договор о совместной разработке проекта MGCS 2030+ (Main Ground Combat System или основная сухопутная боевая система). Нет сомнений в том, что появление российского Т-14 «Армата» подстегнуло работы над этим проектом. По имеющейся в открытом доступе информации, пока еще продолжается разработка концепции новой машины, которая может быть сформулирована уже в 2017 году. Таким образом, пока еще рано оценивать MGCS 2030+.

Однако, параллельно с разработкой этого проекта предложено проводить модернизацию существующих основных боевых танков. Первым этапом модернизации будет их перевооружение новой 120-мм пушкой высокого давления с новыми боеприпасами, оснащение танков системами активной защиты, ситуационного информирования, а также новыми системами связи и управления огнем.

Можно не сомневаться в том, что первый этап модернизации европейские страны проведут достаточно быстро, так как 120-мм танковая пушка высокого давления уже разработана и испытана, системы связи и ситуационного информирования уже опробованы на французских танках и, скорее всего, уже прошли модернизацию.

Единственной нерешенной проблемой как европейских, так и американских танкостроителей являются системы активной защиты танков. Но эту проблему они могут решить закупкой израильской системы активной защиты Trophy (также известной как Aspro-A). По сообщениям экспертов, данная система уже испытана и хорошо зарекомендовала себя, эффективно защищая танк от обстрела ПТУР и РПГ. Сообщается, что создатели системы надеются усовершенствовать её до способности противодействовать и кинетическим боеприпасам (подкалиберным бронебойным снарядам танковых пушек).

Гораздо более сложным вопросом станет второй этап модернизации европейских танков, предусматривающий установку в существующие боевые машины перспективной 130-мм танковой пушки. Это более чем туманная перспектива, так как данное орудие ещё не создано и абсолютно непонятно, каких изменений в конструкции танков потребует его установка.

Таким образом, европейский ответ на наш Т-14 «Армата» находится в стадии формулировки концепции. Скорее всего, работы в этом направлении будут резко активизированы, но пока можно ожидать лишь модернизаций уже существующих машин типа Leopard 2А7 и АМХ-56 Leclerc.

В отличие от европейских танкостроителей, американские разработчики сформулировали концепцию своего нового танка еще в конце 90-х годов ХХ века. Их концепция основывалась на опыте, полученном американскими бронетанковыми войсками в ходе боевых действий против иракской армии. Концепция получила название Future Combat System (Боевая система будущего) или FCS. Она включала в себя целый комплекс требований к новому танку, получившему обозначение MCS XM 1202. Танк должен был стать элементом единой системы наземных и воздушных машин, относящихся как к беспилотному, так и к экипажному типу. Кроме того, новая боевая машина должна была утратить некоторые привычные «танковые» характеристики и приблизиться по боевым возможностям к самоходным артиллерийским установкам, уничтожающим цели без прямого контакта с противником.

Работы по созданию танка указанного типа велись более 10 лет и были частью самой крупной, сложной и дорогостоящей программы развития вооруженных сил за всю историю армии США.

Исходя из этого, можно рассматривать этот проект как возможный ответ на Т-14 «Армата», тем более что часть конструкторских задач была решена в ходе его реализации и, скорее всего, эти наработки будут использованы танкостроителями США в будущем.

Перспективный американский танк MCS XM 1202 должен был соответствовать следующим требованиям:

1. Весить не более 20 тонн, что дало бы возможность его транспортировки самолетами военно-транспортной авиации С-130, способными садиться даже на грунтовые аэродромы. Это позволило бы оперативно перемещать большое количество танков даже в зоны конфликтов, удаленные от моря. К тому же такая масса существенно расширяла бы зону применения танков, так как большинство автомобильных мостов обладают именно такой грузоподъёмностью.

2. Снижение массы до требуемого уровня подразумевало ослабление защищенности танков, что планировалось компенсировать изменением тактики их применения. Уничтожение противника планировали производить с дистанций, исключающих его ответное воздействие на американские танки. Такую возможность предполагалось обеспечить созданием единого информационного поля с большим количеством беспилотных разведывательных аппаратов. Кроме того, предлагалось создать различными способами целую систему, способствующую выживаемости танка. Эта система должна сделать маловероятными непосредственный контакт, обнаружение, захват в прицел, попадание снаряда противника в танк. Система активной защиты, установленная на танк, должна уничтожить снаряды противника раньше, чем те нанесут урон танку.

Разрабатываемая в США система активной защиты Quick Kill пока еще далека от нужного уровня, поэтому возможно применение САЗ импортного производства (например израильской САЗ Trophy).

Кроме того, в США ведётся разработка навесной электромагнитной брони, которая может применяться при условии создания компактных аккумуляторов большой ёмкости и мощности.

3. Возможность уничтожения противника до вступления с ним в прямой контакт должна обеспечиваться соответствующей пушкой, имеющей в боекомплекте самонаводящийся или корректируемый с БПЛА снаряд.

Этот вопрос уже решен. Разработаны и испытаны самонаводящиеся 120-мм снаряды: подкалиберный MRM-KE и кумулятивный MRM-CE. Снаряды оснащены комбинированными системами самонаведения, включающими в себя миллиметровый радар и лазерную полуактивную головку. Эти боеприпасы уже испытаны стрельбами из новой танковой пушки ХМ360 и показали дальность полета, равную 12 км при стрельбе по навесной траектории. Обнаружение загоризонтных целей и их указание лазерным лучом поручено беспилотным летательным аппаратам, также создаваемым в рамках программы FCS.

Пушка XM360 в комплексе с башней и автоматом заряжания прошла испытания в условиях высоких динамических нагрузок осенью 2008 года. Сообщалось, что конструкция пушки и автомата заряжания позволяют перейти на калибр, равный 140 мм.

Таким образом, американская концепция танка нового поколения, создаваемого в рамках программы FCS, не рассматривает танк как оружие контактного боя, а отводит ему роль подвижной артиллерийской установки, уничтожающей цели, обнаруженные беспилотными аппаратами и другими средствами разведки. Нетрудно заметить, что такая боевая машина может успешно применяться только в составе сложной структуры, насыщенной вспомогательными аппаратами. В рамках рассматриваемого нами вопроса мы не будем оценивать степень уязвимости такой структуры в тех или иных условиях, а лишь отметим заведомо низкие требования, предъявляемые такой концепцией к способности танка решать боевые задачи самостоятельно.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

В ответ на появление российского танка нового поколения Т-14 «Армата» в США и странах НАТО будет проведена модернизация имеющихся на вооружении основных боевых танков М1А2 Abrams, Leopard 2A7, AMX-56 Leclerc. Для этого уже имеются новые танковые пушки и боеприпасы, системы связи и ситуационного информирования, а также система активной защиты.

Американская концепция FCS будет пересмотрена или дополнена, так как в существующем виде она малопригодна для борьбы с противником, обладающим техническими возможностями для нейтрализации космического, воздушного и радиоэлектронного компонента, необходимого для успешного применения боевых машин, создаваемых в рамках этой концепции.

Таким образом, танкостроительным школам США и НАТО еще только предстоит сформулировать свой ответ на Т-14 «Армата». Однако, учитывая научно-технический и индустриальный потенциал Европы и США, не приходится сомневаться в том, что этот ответ будет дан в ближайшие годы.

Аналитик ИА REGNUM по ВПК