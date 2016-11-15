



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Латвии становится коричневым?

Находясь с 9 по 13 апреля с визитом в США, спикер латвийского Сейма, представительница неонацистского «Национального объединения» Инара Мурниеце, расшаркиваясь в признательности за присутствие в Латвии американских «Абрамсов», неожиданно вспомнила о жертвах Холокоста. Так, посетив Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, Мурниеце заявила:

«Память о жертвах Холокоста в Латвии будет жива всегда. Холокост — немыслимая трагедия еврейского народа и также трагедия в истории Латвии. Во время Холокоста в Латвии были сломаны судьбы тысяч людей — в Латвии погибло около 70 тысяч местных евреев и около 25 тысяч депортированных в Латвию из западных стран. Преступления против человечества не имеют срока давности, и в Латвии помнят и жертв холокоста, и людей, которые их спасали».

И почему-то я уверен в том, что американские евреи рукоплескали оратору, одобрительно похлопывали по плечу, и с благодарностью приняли из рук миниатюрной женщины-политика книгу под названием «Елгава. Лето 1941 года — Холокост». И никого не покоробил тот факт, что еще совсем недавно, буквально 16 марта, эти же самые руки возлагали цветы на могилы нацистских палачей из латышского легиона WaffenSS. А за пару часов до этого глаза миниатюрной латышской женщины-политика в молитвенном благоговении взирали на свод церкви Св. Иоанна в Риге, где она принимала участие в богослужении в память о тех, кто своими руками убивал евреев. Также никто не вспомнил, что еще 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, эта миниатюрная женщина-политик с воодушевлением участвовала в презентации другой книги — «За этими воротами стонет земля. Саласпилсский лагерь 1941−1944». Тогда ее руки держали собранные латышскими историками «доказательства» того, что известный всем нацистский лагерь смерти таковым не являлся, а все данные о погибших в нем были сильно преувеличены. На презентации, символично вписав историю Латвии, в историю Третьего рейха, она вполне откровенно заявила, что эта книга «стирает сегодняшние растиражированные пропагандистские мифы о Латвийском государстве».

Никто из присутствующих в вашингтонском музее не попытался прервать лживую речь Мурниеце, когда она утверждала, что в Латвии помнят и жертв Холокоста, и людей, которые их спасали. Хотя нет, та Латвия, которую представляет Мурниеце, помнит как «жидо-большевиков» и «оккупантов». А остальная Латвия — «совки», «колорады» и «пятая колонна».

А еще, наверное, до далекой Америки не долетели слова миниатюрной женщины-политика, призванные очередной раз обелить нацистов из Waffen SS:

«Легионеры задержали Советскую армию и позволили эвакуироваться беженцам, не совершали никаких военных преступлений», — заявила 16 марта 2016 года Мурниеце во время своей речи в Лестене, где захоронены останки легионеров.

Услышали, господа американские евреи? Она гордится тем, что ее идейные предшественники «задержали» ту самую Советскую армию, что распахнула ворота Освенцима. Пускай ненадолго, на дни, часы, минуты, но задержали. Надеюсь, эксперты из Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне способны перевести эти «минуты» в жизни ваших соплеменников, замученных нацистами?

Желание США согнать в единое стадо всех, чье блеяние звучит в «русофобской тональности», понятно, так же как и стремление захламить прилегающие к России территории своими «Абрамсами». Непонятна «всеядность» местных евреев, помогающих своему правительству выстраивать в антироссийский фронт прибалтийских неонацистов, что само по себе оскверняет память жертв Холокоста. Очень хочется надеяться, что подобная «всеядность» спровоцирует рвотный эффект прежде, чем «Абрамсы» ненадолго задержат «советскую армию», вынужденную рваться к воротам очередного освенцима.