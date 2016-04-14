



lahistoriaconmapas.com Политическая карта Закавказья. Взгляд из Франции

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили в Стамбуле двустороннее сотрудничество и последние события на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Встреча глав Турции и Азербайджана прошла в дворце Йылдыз в закрытом для прессы режиме и длилась около 45 минут. Напомним, что накануне трехдневной карабахской войны президент Алиев побывал в визитом в Анкаре и надо полагать, что тогда также обсуждал карабахскую проблематику.

Турция, которой не удалось пробиться в состав сопредседателей МГ ОБСЕ, инициировала на встрече глав МИД стран Организации исламской солидарности (ОИС) в Стамбуле создание так называемой контактной группы по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу определил главную задачу этой группы: выступить с инициативой урегулировать конфликт на основе решений Организации объединённых наций (ООН). В данном случае просматривается очевидная попытка создать нечто подобное «исламской» Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) чтобы перезапустить переговорный трек на карабахском направлении, хотя такого типа контактные группы не решили ни одной проблемы на Ближнем Востоке: не вывели палестинцев и израильтян на решение ключевых мирных проблем, не реализовали ни одной инициативы по ходу развития «арабской весны», не говоря уже о ситуации в Ираке, Сирии, в борьбе против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России).Тем не менее, возможно, «политического шума» появится много, результат — вряд ли.

На днях «тройка» ОБСЕ совместно с генсеком организации Ламберто Заньером обсудила в Берлине ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В совместном заявлении содержится призыв «прекратить насилие в зоне карабахского конфликта, придерживаться режима перемирия», а также подчеркивается, что «военного решения конфликта не существует». Это означает, что первичной задачей с точки зрения вооруженного противостояния становится перевод карабахского конфликта в плоскость «замороженного» состояния, чему всячески противится Азербайджан. Так, в материале, подготовленном аналитическим Центром АПА, который опубликован в ряде бакинских СМИ и который по всем признакам отражает официальную точку зрения, говорится буквально следующее: «После вооруженных столкновений на линии соприкосновения войск 2−5 апреля можно сказать, что появилась качественная разница во взгляде на проблему международных сил и в самом переговорном процессе. Все уже соглашаются с мнением, что необходимо урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, который принято считать «замороженным», потому что он вовсе не заморожен и каждую минуту может вновь разгореться. Мы можем расценить это как основную перемену и новшество по сравнению с ситуацией до 2 апреля. В случае если в течение 4-дневной войны азербайджанская армия, проводящая успешное контрнаступление локального характера на линии соприкосновения войск, начнет полноценную и масштабную военную операцию, то судьба режима Саркисяна выглядит незавидной. Нет сомнений в том, что азербайджанская дипломатия попытается максимально использовать эту благоприятную атмосферу в процессе переговоров».

То есть Баку пытается результаты трехдневного кровопролитного конфликта изобразить в качестве своей «победы», чтобы в дальнейшем держать Ереван под «военным прицелом» и начать чуть ли не диктовать свои условия по карабахскому урегулированию. Такой сценарий является тупиковым, поскольку ОБСЕ придерживается принципиально иной позиции. Ныне председательствующая в этой европейской структуре Германия уже предложила документ из семи пунктов по урегулированию карабахского конфликта. По словам немецкого посла в Армении Матиаса Кислера, эта «программа не предусматривает путей решения конфликта, так как соответствующим мандатом наделены сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), однако обозначает несколько основных положений, главным и важнейшим из которых является сохранение режима прекращения огня». «Для нас важно сохранение режима прекращения огня с обеих сторон, и думаю, что сейчас появилась новая динамика по мирному урегулированию конфликта», — подчеркнул дипломат.

Первая часть этого заявления расшифровывается просто: по некоторым сведениям, речь идет о создании технических механизмов, позволяющих осуществлять мониторинг фактов нарушения перемирия, предпосылок для начала переговоров. Туманной выглядит перспектива «новой динамики по мирному урегулированию конфликта «. В широком смысле / с точки зрения дипломатических механизмов / все остается так, как и было до вооруженного конфликта: формат МГ ОБСЕ, обновленные Мадридские принципы, лежащие в основе переговорного процесса. Проблема только в том, как и на каких условиях «немедленно начать переговоры по мирному соглашению». В этой связи американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик специально подчеркнул, что «страны-сопредседатели продолжают работать в тандеме», реагируя на появившиеся в ряде западных изданий упреки в адрес США, которые «менее активно по сравнению с Россией приняли участие в предотвращении последней напряженности в Нагорном Карабахе».

Так, посол Азербайджана в Вашингтоне Элин Сулейманов в интервью The Washington Times выступил с красноречивым заявлением: «Официальные лица Азербайджана в течение длительного времени призывали США к более активному участию в регионе. Администрация президента США Барака Обамы в последнее время демонстрировала более тесное взаимодействие с Азербайджаном в противовес растущему российскому влиянию в регионе. Однако именно президент России Владимир Путин, а не президент Обама использовал ситуацию, связанную с эскалацией в нагорно-карабахском конфликте, показав себя в качестве миротворца и созвав азербайджанских и армянских военных чиновников в Москву для восстановления режима прекращения огня «. США, оказывается, «должны предпринимать в регионе более решительные шаги в связи с напряженностью, возникшей из-за российско-турецкого противостояния». Такие откровения наводят на мысль, что к нынешней карабахской войне Баку готовился, пытаясь заручиться поддержкой США — если не напрямую, то хотя бы через Турцию. Не получилось именно потому, что Вашингтон отказался разваливать МГ ОБСЕ и лишил возможности Анкару осуществлять «широкие маневры» на кавказском направлении. На наш взгляд, потому что благодаря усилиям Анкары и Баку карабахский конфликт стал частью «большой игры» на Большом Ближнем Востоке, а не только проблемой азербайджано-армянских отношений.

Тем временем официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев вновь заявил, что «режим прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта не является гарантией установления мира в регионе». В Баку прибывает специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Герберт Зальбер, который будет обсуждать с местными властями ситуацию в зоне конфликта. Кстати, Германия в случае отсутствия шансов в реализации своего плана по нейтрализации угрозы очередной вспышки боев на линии соприкосновения конфликтующих сторон может инициировать принятие в Совете Безопасности ООН соответствующий резолюции, которую могут поддержать и страны-сопредседатели МГ ОБСЕ. Но сейчас Зальбер должен напомнить всем, что период двойных стандартов в отношении Карабаха, когда негласно страны-участницы переговорного процесса принимают консенсусом решения, гласно же предают их политическому остракизму или используют практику подмены понятий и изменения повестки дня, завершается. Наступает время конкретных решений.